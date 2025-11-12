Résumé quotidien : les marchés affichent un optimisme modéré malgré la fermeture des services publics américains

La séance boursière américaine se déroule aujourd'hui dans un climat mitigé. Le Dow Jones progresse de 0,85 %, le S&P 500 affiche une hausse modérée de 0,15 %, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,2 %.

L'attention reste focalisée sur la fermeture actuelle du gouvernement américain. Aujourd'hui, un projet de loi visant à mettre fin au gel administratif doit être voté, et la perspective d'un accord rapide stimule la demande pour les actions de premier ordre. Les investisseurs espèrent que l'adoption du projet de loi permettra la publication de données macroéconomiques clés et améliorera la prévisibilité de la politique de la Fed.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessen, a annoncé un allègement des droits de douane, des paiements uniques pour les ménages et un programme de visas temporaire pour les travailleurs qualifiés, prévoyant une croissance réelle des revenus au premier semestre 2026.

Aujourd'hui, l'attention se porte sur AMD, qui bénéficie d'un sentiment positif après avoir annoncé des prévisions de croissance ambitieuses pour ses segments IA et centres de données. La direction prévoit une croissance à deux chiffres dans les années à venir, renforçant ainsi la position de l'entreprise dans l'industrie des semi-conducteurs.

HEICO approche des niveaux records après l'acquisition de l'activité carburant d'Axillon Aerospace, qui devrait stimuler les bénéfices et s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise consistant à acquérir des actifs technologiques. Malgré des résultats inférieurs aux attentes, les actions d'Infineon progressent en réponse aux prévisions optimistes concernant le chiffre d'affaires et les marges pour les trimestres à venir.

Les marchés boursiers européens ont enregistré de très solides gains. Le DAX allemand a progressé de 1,22 %, le CAC 40 français a gagné 1,04 % et l'Euro Stoxx 50 paneuropéen a terminé la journée en hausse de 1,17 %. L'IBEX 35 espagnol a également affiché une solide progression de 1,39 %.

L'inflation en Allemagne pour le mois d'octobre est restée aux niveaux attendus, à 2,3 % en glissement annuel et 0,3 % en glissement mensuel, ce qui correspond à l'indicateur HICP.

Sur le marché des changes, les mouvements modérés dominent les principales paires. L'EUR/USD affiche une légère hausse de 0,05 %.

La paire USD/JPY se distingue avec une hausse de 0,35 % et reste proche des sommets clés atteints en février, tandis que la paire GBP/USD affiche un sentiment plus faible, perdant 0,10 %.

La paire USD/JPY a atteint son plus haut niveau depuis février 2025 , approchant les 155, sous l'impulsion de la position de la Première ministre Sanae Takaichi en faveur de taux d'intérêt bas dans l'esprit de l'Abenomics.

, approchant les 155, sous l'impulsion de la position de la Première ministre Sanae Takaichi en faveur de taux d'intérêt bas dans l'esprit de l'Abenomics. L'OPEP a publié un rapport prévoyant une poursuite de la croissance de la demande de pétrole, en particulier en dehors des pays de l'OCDE, bien que le rythme de cette croissance ralentisse.

Sur le marché des matières premières, les contrats du pétrole sont en forte baisse aujourd'hui, le WTI reculant d'environ 4,1 % et le Brent de plus de 3,6 %.

Sur le marché des métaux précieux, la séance affiche des gains significatifs, l'or progressant de 2 % et l'argent bondissant de 4,6 %. Ces deux matières premières bénéficient de la volatilité accrue et de l'incertitude renforcée sur les marchés mondiaux.

Sur le marché des cryptomonnaies, les tendances sont mitigées. Le Bitcoin recule de 1,2 %, tandis que l'Ethereum affiche un léger gain de 0,40 %. Les actifs numériques restent sous la pression de la volatilité.

