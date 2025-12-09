Résumé quotidien : les marchés retiennent leur souffle avant la décision de la Fed, l'argent remonte au-dessus de 60 USD (09.12.2025)

La volatilité à Wall Street reste modérée alors que les investisseurs attendent avec impatience la décision du FOMC de demain sur les taux d'intérêt américains. Le Dow Jones est une nouvelle fois le plus faible des principaux indices (US30 : -0,2 %), tandis que le S&P 500 (US500) et le Nasdaq (US100) évoluent à un niveau stable.

Le Russell 2000 (US2000 : +0,5 %) termine la séance dans le vert. Kevin Hassett, le principal candidat à la succession de Jerome Powell, placerait le secrétaire au Trésor Scott Bessent en tête de liste pour le prochain poste de président, « même si Bessent ne souhaite pas occuper cette fonction ».

Les offres d'emploi dans le rapport JOLTS ont augmenté de manière inattendue en octobre pour atteindre leur plus haut niveau en cinq mois (7,65 millions ; prévisions : 7,12 millions ; précédemment : 7,23 millions). Cependant, les embauches ont ralenti, les licenciements ont augmenté et les démissions ont atteint leur plus bas niveau en cinq ans, ce qui dépeint un marché du travail figé.

Le sentiment en Europe était mitigé aujourd'hui. Le CAC40 français a mené les baisses (FRA40 : -1 %), tandis que le FTSE 100 britannique (UK100 : -0,2 %) a subi une pression moindre. Des gains ont été enregistrés en Italie (ITA40 : +0,1 %), en Espagne (SPA35 : +0,1 %), en Allemagne (DE40 : +0,5 %) et en Pologne (W20 : +2,1 %).

La RBA a maintenu ses taux d'intérêt à 3,60 % en Australie, comme prévu. Le gouverneur de la banque centrale a indiqué un possible retour à des hausses de taux, ce qui a encore soutenu l'AUD.

Le yen japonais reste la devise la plus faible du G10, prolongeant ses pertes après une contraction du PIB pire que prévu au troisième trimestre (-0,6 % contre -0,4 % prévu). L'indice du dollar gagne 0,2 % supplémentaire avant la décision du FOMC, s'échangeant à son plus haut niveau depuis une semaine. L'EURUSD est en baisse de 0,14 % à 1,162.

L'argent est en tête des métaux précieux aujourd'hui, gagnant environ 3,9 % et établissant un nouveau record au-dessus de 60 USD. L'or bénéficie également des anticipations accommodantes concernant la politique de la Fed en 2026 (+0,4 % à 4 205 USD).

Dans le domaine des matières premières énergétiques, les baisses se poursuivent : le Brent et le WTI reculent d'environ 1 %, tandis que le NATGAS perd encore 4,8 %.

