Résumé quotidien : Les pressions inflationnistes frappent à nouveau à la porte des Etats-Unis. Les grandes banques surpassent les attentes

Wall Street a ouvert en hausse malgré un marché préliminaire baissier. Le S&P500 gagne 0,47 %, le Dow Jones 0,75 %, le Nasdaq 0,25 % et le Russell 2000 1,65 %.

Wall Street a ouvert en hausse malgré un marché préliminaire baissier. Le S&P500 gagne 0,47 %, le Dow Jones 0,75 %, le Nasdaq 0,25 % et le Russell 2000 1,65 %. Les résultats du troisième trimestre 2024 des principales banques américaines ont affiché de solides performances malgré les inquiétudes initiales et la baisse agressive des taux d'intérêt en septembre. BNY Mellon et JP Morgan Chase ont surpassé le consensus des analystes pour pratiquement tous les indicateurs, tandis que Wells Fargo a enregistré des revenus plus faibles, principalement en raison d'une demande de prêts décevante.

BlackRock a atteint aujourd'hui son nouvel ATH après avoir enregistré de solides bénéfices au troisième trimestre. Le fonds a enregistré des revenus nets supérieurs aux attentes dans presque tous les segments, avec une performance particulièrement forte dans les flux de capitaux à long terme et les flux de capitaux propres.

Tesla perd aujourd'hui plus de 8 %, après avoir dévoilé le très attendu robotaxi « cybercab » lors de l'événement « We, Robot » qui s'est tenu hier à Los Angeles. Tesla estime les coûts de production à 30 000 dollars. Toutefois, l'entreprise n'a pas fourni de détails sur la vitesse à laquelle elle pourrait accélérer la production ou faire face aux obstacles réglementaires.

Wolfspeed gagne aujourd'hui plus de 23 % après des informations sur l'atteinte potentielle de la phase finale des négociations d'un contrat significatif pour ses plaquettes de 200 mm.

Les indices européens ont clôturé la session d'aujourd'hui avec de légères hausses. Le DAX a gagné 0,9%, le CAC40 0,5%, le FTSE 100 0,2%, le SMI suisse 0,6%.

Sur le marché du Trésor, nous observons toujours une tendance à la hausse des rendements. Les rendements américains à 10 ans ont augmenté à plus de 4,077 %, tandis que les rendements allemands à 10 ans sont maintenant supérieurs à 2,265 %.

L'IPP et l'IPP de base aux États-Unis ont légèrement augmenté en septembre, dépassant tous deux les prévisions initiales de 0,2 pp (respectivement 1,8 % et 2,8 % en glissement annuel).

Les données de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs sont apparues plus faibles que prévu, signalant un ralentissement des gains antérieurs d'optimisme parmi les consommateurs américains. L'indice est passé de 70,1 en août à 68,9 en septembre (70,9 attendu), tandis que les prévisions d'inflation à un an ont augmenté de manière inattendue à 2,9 % (2,7 % précédemment).

L'ensemble des relevés d'inflation plus élevés que prévu aux États-Unis cette semaine a encore réduit les estimations du marché concernant la prochaine baisse des taux de la Fed - les paris actuels tournent autour de 90 % de chances pour une baisse standard de 25 points de base et pratiquement aucune attente d'une baisse plus importante.

Les données du PIB du Royaume-Uni ont été inférieures aux attentes. La croissance a ralenti, passant de 1,2 % le mois précédent à 1 % en glissement annuel en septembre. Néanmoins, une légère reprise est observée dans les données de la production manufacturière (1,1% contre -1% précédemment) et de la production industrielle (0,5% contre -0,8% précédemment).

Les données finales de l'IPC/IPCH en Allemagne pour le mois de septembre se sont alignées sur les attentes du marché (1,6 % et 1,8 % en glissement annuel respectivement).

Le Premier ministre français a dévoilé une série de hausses d'impôts ciblant les grandes entreprises, qui devraient générer 8 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Le nouveau plan budgétaire, plutôt austère, vise à réduire les dépenses de 60 milliards d'euros afin de défier les déficits croissants de la France et de les ramener à 5 % d'ici la fin de l'année prochaine.

Les crypto-monnaies clôturent la semaine avec des gains significatifs : Le Dogecoin augmente de 4,5 %, le Bitcoin de 4,4 %, l'Ethereum de 2,7 % et le Solana de 4,84 %.

Les contrats pour le COCOA ont terminé une nouvelle journée avec un fort gain. Le prix a augmenté aujourd'hui de plus de 3% et le contrat a donc terminé la semaine avec un gain de plus de 10%.

Les métaux précieux terminent la séance avec des gains. L'OR a augmenté de 1,1%, l'ARGENT de 1,3% et le PLATINIUM de plus de 1,5%.

Parmi les devises du G10, la couronne norvégienne est la plus forte avec une appréciation contre le panier de devises de plus de 0,56%. Le dollar néo-zélandais a également augmenté de près de 0,4%, tandis que le yen japonais a perdu le plus avec une dépréciation de plus de 0,3%.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."