Résumé quotidien – Les restrictions américaines à l'exportation vers la Chine et la baisse des bénéfices entraînent une correction à Wall Street

Points clés Résumé quotidien

Les contrats à terme sur indices boursiers américains subissent une correction importante dans un contexte d'incertitude accrue concernant les résultats financiers des grandes entreprises technologiques. L'indice US100 perd jusqu'à 1,4 % et l'indice US500 recule de plus de 0,8 % .

Le président de la Chambre des représentants suggère qu'un accord rapide sur le projet de loi de financement s'éloigne désormais.

Netflix affiche une baisse de près de 10 % aujourd'hui en raison d'un résultat net faible lié à un litige fiscal au Brésil. Le sentiment négatif est encore renforcé par Texas Instruments, qui a signalé un affaiblissement de la demande de semi-conducteurs. Son action perd près de 7 %.

Tesla recule de plus de 1 % aujourd'hui, avant la publication de ses résultats financiers après la clôture de la séance. La société devrait annoncer un trimestre record, mais un ralentissement est prévu par la suite, lié à l'expiration des aides à l'achat de véhicules électriques et à la diminution du poids des ventes de certificats d'émission.

Les actions de Beyond Meat ont gagné près de 100 % à l'ouverture de la séance en raison de l'intégration de la société dans un nouvel ETF axé sur les actions « meme ». Bien que tous les gains initiaux de la séance aient désormais été effacés, l'action a tout de même progressé de près de 400 % au cours des cinq dernières séances.

L'or poursuit sa forte baisse, ajoutant même 2 % à la chute d'hier et s'approchant du niveau de 4 000 dollars.

Le pétrole brut est en hausse de plus de 2 % et se rapproche de la barre des 59 dollars le baril. Cela résulte d'un accord possible entre l'Inde et les États-Unis concernant l'arrêt des achats de pétrole russe par l'Inde.

Trump reporte une réunion avec Poutine après que la Russie a rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu immédiat avec l'Ukraine. L'Ukraine poursuit ses attaques à l'intérieur de la Russie, mais la capacité de raffinage du pétrole du pays commence à se rétablir.

La GBP a été la devise la plus faible du G10 pendant la majeure partie de la journée, après la publication de données sur l'inflation britannique plus faibles que prévu.

Google a réalisé une percée dans le domaine de l'informatique quantique avec sa puce « Willow », qui surpasse les supercalculateurs classiques.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."