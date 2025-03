Résumé quotidien : les valeurs technologiques rebondissent, le dollar domine, l'or recule (21.03.2025)

Les indices américains ont récupéré la plupart des pertes subies à l'ouverture aujourd'hui. Le Nasdaq trade stable, le DJIA est en baisse de 0,1 %, le S&P 500 chute de 0,3 % et le Russell 2000 perd le plus (-0,5 %). L'indice de la peur, le VIX, est en hausse de près de 1,3 % aujourd'hui.

trade stable, le est en baisse de 0,1 %, le chute de 0,3 % et le perd le plus (-0,5 %). L'indice de la peur, le VIX, est en hausse de près de 1,3 % aujourd'hui. Donald Trump a annoncé une « flexibilité » concernant les droits de douane de rétorsion prévus pour début avril.

John Williams, de la Fed, ne voit aucun risque d'incertitude dans les anticipations d'inflation aux États-Unis, décrivant les dernières données de l'Université du Michigan comme aberrantes.

L'action Boeing (BA.US) est en hausse de plus de 5 % après que la société a obtenu un contrat stratégique du Pentagone pour le nouvel avion de chasse américain F-47, d'une valeur de 20 milliards de dollars.

est en hausse de plus de 5 % après que la société a obtenu un contrat stratégique du Pentagone pour le nouvel avion de chasse américain F-47, d'une valeur de 20 milliards de dollars. La séance d'aujourd'hui à Wall Street apporte une nouvelle tentative d'améliorer le sentiment autour de Tesla (TSLA.US). Les actions de la société rebondissent de 4 % aujourd'hui après que les indices américains ont réduit leurs pertes suite aux commentaires de Trump.

Les actions de la société rebondissent de 4 % aujourd'hui après que les indices américains ont réduit leurs pertes suite aux commentaires de Trump. L'Europe a clôturé la semaine en baisse. Presque tous les indices du Vieux Continent ont connu des corrections ( DAX allemand : -0,47 %, CAC40 français : -0,63 %, FTSE 100 britannique : -0,63 %, FTSE MIB italien : -0,39 %, SMI suisse : -0,17 %), à l'exception de l' IBX35 espagnol, qui a gagné 0,33 %.

allemand : -0,47 %, français : -0,63 %, britannique : -0,63 %, italien : -0,39 %, SMI suisse : -0,17 %), à l'exception de l' espagnol, qui a gagné 0,33 %. « Tout indique une nouvelle baisse des taux en avril », a commenté Yannis Stournaras, l'un des membres les plus conciliants de la BCE.

Les actions d'International Airlines Group (IAG.UK) ont chuté de près de 2 % au cours de la séance d'aujourd'hui après que l'aéroport d'Heathrow a été contraint de suspendre le trafic aérien pendant toute la journée en raison d'un incendie dans une sous-station électrique alimentant l'aéroport.

ont chuté de près de 2 % au cours de la séance d'aujourd'hui après que l'aéroport d'Heathrow a été contraint de suspendre le trafic aérien pendant toute la journée en raison d'un incendie dans une sous-station électrique alimentant l'aéroport. L'or et les autres métaux précieux perdent aujourd'hui beaucoup de valeur, le Triple Witching Day augmentant la volatilité (volumes de trade), ce qui encourage les prises de bénéfices après une forte hausse au premier trimestre.

et les autres métaux précieux perdent aujourd'hui beaucoup de valeur, le Triple Witching Day augmentant la volatilité (volumes de trade), ce qui encourage les prises de bénéfices après une forte hausse au premier trimestre. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et WTI sont en légère hausse aujourd'hui (respectivement +0,21 % et +0,29 %), tandis que le contrat NATGAS perd 0,7 %.

sont en légère hausse aujourd'hui (respectivement +0,21 % et +0,29 %), tandis que le contrat NATGAS perd 0,7 %. Le marché des devises étrangères a été dominé aujourd'hui par le dollar américain, qui s'est renforcé par rapport à presque toutes les devises du G10 ( USDIDX : +0,26 %). Les plus fortes dépréciations ont été observées sur les devises des antipodes ( AUDUSD : -0,43 %, NZDUSD : -0,38 %), suivies par la livre sterling ( GBPUSD : -0,34 %) et le yen japonais ( USDJPY : +0,32 %). L' EURUSD est en baisse pour le troisième jour consécutif (-0,26 %), tombant à 1,0823.

a été dominé aujourd'hui par le dollar américain, qui s'est renforcé par rapport à presque toutes les devises du G10 ( : +0,26 %). Les plus fortes dépréciations ont été observées sur les devises des antipodes ( : -0,43 %, : -0,38 %), suivies par la livre sterling ( : -0,34 %) et le yen japonais ( : +0,32 %). L' est en baisse pour le troisième jour consécutif (-0,26 %), tombant à 1,0823. Le sentiment du marché est mitigé. Le Bitcoin trade sans variation intrajournalière, tandis que l'Ethereum est en baisse de près de 0,4 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."