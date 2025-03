Résumé quotidien : L'EURUSD bondit de 0,8 %💡L'US100 remonte au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours

La paire EUR/USD gagne 0,8 %, tandis que le dollar américain perd plus de 0,5 %. Les marchés parient de plus en plus sur un assouplissement de la politique de la Fed, avec plus de 50 % de chances d'une baisse des taux en mai. L'or augmente de près de 0,6 %, remontant au-dessus de 2 900 dollars l'once.

Les baisses dominent le secteur technologique aujourd'hui, Tesla chutant de près de 5 % après avoir annoncé une baisse de plus de 49 % des ventes de véhicules en Chine par rapport à l'année précédente. Cependant, les semi-conducteurs connaissent un rebond, Nvidia se remettant d'une baisse de près de 3,5 % pour s'échanger près de 1,5 % plus haut. La plupart des actions de semi-conducteurs sont en hausse, améliorant légèrement le sentiment encore faible sur le Nasdaq.

Le secteur financier est également sous pression, les actions de Goldman Sachs et Morgan Stanley perdant environ 5 %, tandis que Bank of America et Citigroup chutent de près de 6 %.

Donald Trump a annoncé un discours important devant une session conjointe du Congrès américain à 2 heures GMT. Il devrait aborder les politiques économiques américaines, notamment la déréglementation et les réductions d'impôts, ainsi que les questions de stabilité mondiale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déclaré prêt à reprendre les négociations avec les États-Unis, exprimant sa volonté de rechercher une résolution pacifique de la guerre avec la Russie et de signer un accord concernant l'extraction des ressources naturelles ukrainiennes. Il a déclaré regretter ce qui s'était passé dans le bureau ovale et a souligné qu'une cessation immédiate des hostilités, en particulier des opérations dans l'espace aérien russe, et la libération des prisonniers étaient des étapes nécessaires vers la paix.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé des sanctions de représailles contre les États-Unis, mais Donald Trump a averti que de telles actions se heurteraient à une réponse américaine encore plus sévère. L'USD/CAD gagne près de 0,3 %, rebondissant après avoir initialement perdu 0,4 %. Le Canada imposera immédiatement des droits de douane de 25 % sur les marchandises américaines d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens, et des droits de douane supplémentaires sur des marchandises d'une valeur de 125 milliards de dollars canadiens entreront en vigueur dans les 21 jours.

Les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) ont bondi de près de 6,5 % aujourd'hui alors que l'incertitude sur le marché de l'énergie augmente en raison de la réponse tarifaire de rétorsion du Canada contre les États-Unis. Le pétrole baisse de près de 1 % pour atteindre 71 dollars le baril.

La province canadienne de l'Ontario imposera une taxe à l'exportation de 25 % sur l'électricité envoyée à 1,5 million de foyers du Minnesota, du Michigan et de New York en représailles aux droits de douane imposés par Trump. Parallèlement, le Québec ajoutera une pénalité de 25 % aux entreprises américaines soumissionnant pour des contrats gouvernementaux.

Le marché des crypto-monnaies est dominé par les baisses. Le bitcoin a perdu près de 1,5 % en séance, s'échangeant autour de 85 000 $. Cependant, plus tôt dans la journée, les pertes avaient atteint jusqu'à 5,8 %. D'autres crypto-monnaies perdent également du terrain.

Les contrats à terme sur le coton ont chuté à leur plus bas niveau depuis août 2020 après que la Chine, le plus grand acheteur mondial de cette fibre, a imposé un nouveau droit de rétorsion de 15 % sur le coton américain et d'autres produits agricoles. D'autres produits agricoles ont également baissé au Chicago Board of Trade, le maïs chutant de 1,3 % et le blé de 2 %.

Les actions du détaillant américain Target ont chuté de 3 %, réduisant les pertes antérieures déclenchées par des perspectives de ventes inopinément faibles pour l'année en cours. La société s'attend à des ventes comparables stables d'une année sur l'autre, ce qui est inférieur aux attentes modestes du marché d'une croissance d'environ 2 %.

Larry Fink, PDG de BlackRock, a déclaré que la volatilité des marchés boursiers devrait rester élevée pendant au moins les six prochains mois, et que 2025 pourrait être une année difficile pour les investisseurs.

