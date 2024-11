Résumé quotidien : L'or et l'US100 gagnent près de 1% dans un contexte de baisse du dollar américain ; le bitcoin atteint 73 000 $ 📈

Les indices boursiers américains connaissent une séance mitigée aujourd'hui, mais le secteur technologique est en hausse, soutenu par les actions des sociétés de logiciels et de semi-conducteurs. Le marché attend les résultats d'AMD, de Visa et, surtout, d'Alphabet, qui seront connus après la séance américaine d'aujourd'hui. Les actions d'AMD gagnent plus de 3 % avant le rapport, et celles d'Alphabet 1,5 %

Actuellement, l'indice US100 gagne 0,8 %, mais d'autres indices de référence américains, tels que l'indice US30 et l'indice US500, perdent légèrement du terrain. Le repli du dollar à la suite des données JOLTS plus faibles que prévu a soutenu les gains de l'or, qui gagne près de 1 % aujourd'hui et atteint un nouvel ATH à 2770 $ l'once.

Les actions de PayPal ont perdu 3,5 % aujourd'hui malgré un bénéfice par action supérieur aux attentes et une croissance du chiffre d'affaires de 6 % en glissement annuel, ce qui était conforme aux prévisions. La société a annoncé un bénéfice par action de 1,20 $, supérieur au 1,07 $ attendu à Wall Street, mais l'augmentation de la rentabilité (et des marges) a été compensée par des prévisions légèrement plus mitigées, ce qui indique une pression sur la réalisation des bénéfices.

Les actions de McDonald's ont perdu plus de 3,5 % après les résultats du troisième trimestre. Les ventes comparables ont baissé au troisième trimestre en glissement trimestriel plus fortement que prévu, de -1,5 % par rapport aux prévisions de -0,67 %. Le bénéfice d'exploitation a baissé de 1% a/a.

Les actions de Pfizer ont perdu 1,5% malgré les bons résultats, après que les analystes de Wall Street aient déclaré que la principale composante de ces meilleurs résultats était la vente de la prochaine tranche de vaccins Covid, mais que d'autres aspects de l'activité de l'entreprise restaient incertains.

Le nombre d'ouvertures de postes (JOLTS) aux États-Unis, en octobre, était de 7,443 millions contre 8 millions prévus et 8,040 millions précédemment. Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont tombés à 4,28 % aujourd'hui, alors qu'ils étaient supérieurs à 4,31 % avant la publication des données JOLTS. L'EURUSD gagne 0,07%

L'indice américain des prix de l'immobilier a augmenté de 0,3% m/m contre 0,1% attendu et 0,1% précédemment (4,2% a/a contre 4,5% précédemment).

L'indice américain Case/Schiller à 20 ans est de 5,2% a/a vs 5,1% a/a et 5,9% a/a précédemment.

US Redbook (croissance des ventes dans les grands magasins de détail aux États-Unis) a été de 5,6% a/a contre 4,6% précédemment.

Les stocks de gros américains m/m ont été de -0,1% m/m contre 0,1% m/m et 0,1% précédemment.

Les stocks de détail américains hors automobiles ont été de 0,1% m/m contre 0,5% attendu et 0,5% précédemment.

Les données globales, malgré la faiblesse du JOLTS, indiquent une demande de consommation plus forte, avec une baisse des stocks de gros, un rythme plus élevé de croissance des ventes comparables dans le US Redbook, et un indice moyen des prix de l'immobilier plus élevé que prévu.

Les matières premières agricoles à la bourse de Chicago ont légèrement progressé aujourd'hui, soutenues par un dollar plus faible. Le blé sur le CBOT a augmenté de plus de 2 %, tandis que les contrats de coton sur l'ICE se sont arrêtés près de 70,7 dollars la balle. Les contrats de cacao ont connu la plus forte hausse, plus de 4%

L'or retient l'attention du marché des métaux précieux, mais l'argent a également gagné plus de 2 % aujourd'hui. L'aluminium et le platine s'échangent également à la hausse. Les métaux industriels, en revanche, ont enregistré une faible performance, malgré des gains initiaux sur le marché boursier chinois.

La perspective d'un plan de relance supplémentaire de 1 200 milliards de dollars en Chine a d'abord soutenu le sentiment des investisseurs, mais les contrats de référence chinois ont maintenant complètement effacé les gains initiaux. En fin de compte, la Chine devrait annoncer une décision sur des traitements supplémentaires pour soutenir l'économie lors d'une réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire au début du mois de novembre.

Les sentiments du marché des crypto-monnaies ont été très positifs. Le bitcoin a gagné près de 4 % et s'est approché aujourd'hui de la barre des 73 000 dollars, où se situe l'ATH depuis le printemps de cette année.

Le dogecoin gagne plus de 12 %, soutenu par un sentiment positif autour du memcoin, ainsi que de Tesla et Elon Musk, indirectement dans le contexte de l'avance croissante de Donald Trump dans les sondages avant les élections américaines

Le secteur des logiciels et des semi-conducteurs se démarque aujourd'hui de l'ensemble du marché boursier, qui affiche des résultats mitigés. Source : xStation5

