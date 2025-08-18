Performance des marchés financiers Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé lundi, après le sommet infructueux entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui n’a abouti à aucun accord de cessez-le-feu en Ukraine. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,50% (7 884,05 points), tandis que le Dax (-0,23%) et le FTSE 100 (+0,21%) ont affiché des tendances contrastées. Les indices EuroStoxx 50 (-0,32%), FTSEurofirst 300 (+0,08%) et Stoxx 600 (+0,01%) ont également reflété cette incertitude. Contexte géopolitique : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Trump et Poutine n’ont fait aucune annonce concrète sur l’Ukraine, mais le président américain a soutenu la position russe en faveur d’un accord de paix global plutôt qu’un cessez-le-feu immédiat.

sur l’Ukraine, mais le président américain a en faveur d’un plutôt qu’un cessez-le-feu immédiat. Trump a exclu toute adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et la récupération de la Crimée, avant d’accueillir Volodimir Zelensky et des dirigeants européens à Washington pour faire pression sur Kyiv. Perspectives économiques Symposium de Jackson Hole (21-23 août) : Jerome Powell devrait y éclairer les perspectives économiques et monétaires de la Fed. "Nous prévoyons trois baisses de taux cette année et un ralentissement de la croissance, mais pas de récession", estime Mark Matthews (Bank Julius Baer). Performances des entreprises En hausse : Valneva (+6,05%) : Approbation canadienne pour son vaccin contre le chikungunya (dès 12 ans).

: En baisse : Commerzbank (-3,24%) : Dégradation de recommandation par Deutsche Bank (de "achat" à "conserver").

: Marchés américains (à la clôture européenne) Dow Jones : -0,04%

: -0,04% S&P 500 : -0,12%

: -0,12% Nasdaq Composite : -0,19% Devises et taux d’intérêt Dollar : En hausse de 0,25% face à un panier de devises, avant la rencontre Trump-Zelensky et en attente des signaux de la Fed .

: En face à un panier de devises, avant la rencontre Trump-Zelensky et en attente des . Euro : En repli de 0,21% à 1,1672 dollar .

: En repli de . Rendements obligataires : Treasuries à 10 ans : +2,1 pts à 4,3491% (après une baisse en début de journée). Treasuries à 2 ans : +1,4 pt à 3,7734% . Bund allemand à 10 ans : -0,4 pt à 2,7753% .

: Marché pétrolier Brent : +0,27% à 66,03 $/baril .

: +0,27% à . WTI : +0,21% à 62,93 $/baril . Légère reprise après un recul initial, les États-Unis n’ayant pas durci les pressions sur les exportations russes de pétrole post-sommet.

: +0,21% à . → À suivre : Réunion Trump-Zelensky à Washington.

à Washington. Intervention de Jerome Powell à Jackson Hole.

à Jackson Hole. Évolutions géopolitiques en Ukraine.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."