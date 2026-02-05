La livre sterling chute fortement après un tournant perçu comme plus dovish à la BoE.

Les métaux précieux et les cryptos subissent des ventes violentes , typiques d’un stress de liquidité.

Les données sur l’emploi US se dégradent rapidement , renforçant l’incertitude économique.

Les small caps et la tech mènent la baisse , pénalisées par des résultats décevants et des doutes macro.

Les marchés mondiaux passent clairement en mode risk-off , avec des indices US à des plus bas de plusieurs semaines.

Les marchés financiers entrent dans une phase d’aversion au risque de plus en plus marquée. La combinaison de données macroéconomiques faibles, de déceptions sur les résultats des géants technologiques et d’une incertitude accrue sur la trajectoire monétaire pousse les investisseurs à réduire brutalement leur exposition aux actifs risqués. Le mouvement prend désormais une dimension transversale, touchant actions, métaux, devises et cryptomonnaies. 📉 Wall Street : la correction s’installe Les small caps et la tech en première ligne La séance américaine se caractérise par une nouvelle vague de ventes : Russell 2000 futures : -1,6% , en tête des baisses

Nasdaq 100 futures : proches de -1,5%

S&P 500 futures : -1,2%

Dow Jones futures : -1,2%, meilleure résistance relative Cette hiérarchie illustre un message clair : les segments les plus sensibles au cycle et aux conditions financières sont les plus pénalisés, tandis que les indices plus défensifs amortissent partiellement le choc. 🧠 Technologie : CAPEX, résultats et perte de confiance Alphabet et Amazon sous pression Les projecteurs sont braqués sur Alphabet et Amazon, symboles des tensions actuelles du marché.

Chez Google, l’annonce de nouveaux CAPEX records a ravivé les craintes sur la rentabilité future et le retour sur investissement, dans un contexte où les marchés deviennent beaucoup moins indulgents envers les dépenses massives liées à l’IA. Amazon, de son côté, recule dans le sillage de résultats jugés décevants chez Microsoft et des inquiétudes sur la demande. La publication de ses résultats aujourd’hui constitue un point de bascule potentiel : soit un facteur de stabilisation, soit un catalyseur d’une nouvelle jambe baissière. Qualcomm et l’effet de contagion La faiblesse s’étend également à Qualcomm, pénalisé par des perspectives prudentes sur l’électronique grand public. L’ensemble du compartiment tech souffre désormais d’un effet de contagion, où les investisseurs ne font plus de distinction fine entre modèles économiques à court terme. 📊 Macro US : le marché du travail se retourne Licenciements et chômage en hausse Les dernières statistiques sur l’emploi américain confirment un refroidissement plus rapide que prévu : Rapport Challenger : licenciements en hausse de 35 000 à 108 000

Inscriptions hebdomadaires au chômage : 231 000, contre 213 000 attendues Ces chiffres signalent un changement de comportement des entreprises, notamment dans les secteurs cycliques et technologiques. JOLTS : effondrement des offres d’emploi Le rapport JOLTS montre une baisse marquée des offres : 6,5 millions de postes ouverts

contre 7,2 millions attendus ,

et en recul d’environ 500 000 par rapport au mois précédent Ce mouvement remet en cause l’idée d’un marché du travail “trop solide” et complique encore la lecture de la politique monétaire américaine. 🇪🇺 Europe : résistance relative mais sous pression Indices européens majoritairement en baisse Les marchés européens ont clôturé en territoire négatif : Pologne (WIG20) et Espagne (IBEX) : jusqu’à -2%

Allemagne (DAX) et Royaume-Uni (FTSE 100) : pertes limitées à moins de 1%

France (CAC 40) : -0,29%, meilleure tenue relative Cette performance plus défensive reflète une exposition moindre à la tech US, mais n’immunise pas l’Europe contre un durcissement global du sentiment. BCE : statu quo mais incertitude La BCE a maintenu ses taux inchangés, comme attendu. Toutefois, le communiqué a été marqué par un niveau d’incertitude inhabituellement élevé, ce qui n’a pas contribué à rassurer les marchés. 🪙 Métaux précieux : ventes forcées Argent en chute libre Une nouvelle vague de liquidation frappe les métaux précieux : Or : baisse limitée à -2%

Argent : -13%, retour vers 75 $ l’once Ce type de mouvement est typique des phases de stress de liquidité, où même les actifs refuges sont vendus pour couvrir des pertes ailleurs. 🛢️ Énergie : pression sur le pétrole Les prix du pétrole reculent également : WTI : -1,7%, autour de 63 $ le baril Ce repli reflète les craintes de ralentissement économique mondial, plus que des facteurs géopolitiques. 💱 Devises : la livre sterling sous forte pression BoE perçue comme plus dovish Sur le marché des changes, la livre sterling chute d’environ 0,8% face aux principales devises. Le mouvement est attribué à un changement de ton jugé plus accommodant au sein du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, alimentant les anticipations de baisse de taux. ₿ Cryptomonnaies : capitulation en cours Bitcoin et Ethereum sévèrement touchés Le marché crypto subit une nouvelle vague de ventes massives : Bitcoin : jusqu’à -8% , chute vers 66 000 $

Ethereum : -7%, retour sous 2 000 $ La corrélation avec les valeurs de croissance et la tech reste élevée, faisant des cryptos un amplificateur du mouvement risk-off. 🔍 Lecture de marché : d’un doute sectoriel à un stress global Un changement de régime progressif Ce qui était initialement une correction ciblée sur la tech ressemble de plus en plus à un désengagement global du risque. Les investisseurs s’interrogent désormais sur : la solidité réelle de la croissance,

la capacité des entreprises à absorber des CAPEX élevés,

et le calendrier crédible des baisses de taux. Les prochains catalyseurs À court terme, le marché surveillera : les résultats d’Amazon ,

l’évolution des données macro US ,

et la réaction des indices sur leurs supports techniques majeurs. ❓ FAQ Pourquoi les small caps chutent-elles plus que les grandes valeurs ?

Elles sont plus sensibles au cycle économique et au coût du financement. Les données emploi US sont-elles réellement inquiétantes ?

Oui, car elles montrent un retournement plus rapide que prévu du marché du travail. Pourquoi l’argent chute-t-il plus que l’or ?

L’argent est plus volatil et plus sensible aux liquidations spéculatives. La baisse des cryptos est-elle liée aux actions ?

Oui, la corrélation avec la tech reste élevée en phase de stress. Sommes-nous proches d’un point bas ?

Il est encore trop tôt pour le dire : les marchés sont en phase de décompression, pas encore de stabilisation.

