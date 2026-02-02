Forte correction sur les matières premières , notamment le gaz naturel et le pétrole.

Points clés L’or et l’argent prolongent leur chute , poursuivant la correction entamée fin janvier.

Shutdown partiel du gouvernement américain , mais sans impact négatif immédiat sur les marchés actions.

Indices US et européens en nette hausse , portés par des données macro solides.

Dollar en forte appréciation , attirant les flux quittant les métaux précieux.

Forte correction sur les matières premières , notamment le gaz naturel et le pétrole.

Léger rebond des cryptomonnaies, malgré un contexte toujours fragile.

Les marchés financiers évoluent dans un environnement paradoxal. Alors que les métaux précieux poursuivent une correction violente et que les États-Unis entrent dans un shutdown partiel, les marchés actions affichent une résilience remarquable, soutenus par des données macroéconomiques solides et un dollar redevenu le principal refuge. 🪙 Métaux précieux : la correction s’accélère À 20h00, la pression vendeuse reste intense : Or : -3.5% , testant les 4 650 $/oz ,

Argent : -5%, sous les 79 $/oz. La dynamique confirme que les métaux précieux ne jouent plus, à court terme, leur rôle traditionnel de valeur refuge. Les capitaux sortent clairement de ce segment pour se repositionner sur le dollar américain et les actifs liquides. 🇺🇸 Shutdown américain : impact politique, pas encore financier L’événement politique majeur de la journée est le shutdown partiel de l’administration fédérale américaine, conséquence de l’échec du Congrès à voter un budget. Conséquences immédiates : suspension de certaines agences fédérales,

incertitude pour des milliers de fonctionnaires,

bruit politique accru. 👉 Mais les marchés actions ignorent largement l’événement, estimant pour l’instant que l’impact économique restera limité si la paralysie ne s’éternise pas. 📈 Actions : un début de mois très positif 🇺🇸 États-Unis Les indices américains affichent de fortes hausses : S&P 500 : +0.6% ,

Nasdaq : +0.8% ,

Dow Jones : +1%. Les investisseurs semblent privilégier la solidité macroéconomique plutôt que les risques politiques à court terme. 🇪🇺 Europe La séance européenne a également été calme et constructive : DAX (Allemagne) : +1% ,

CAC 40 (France) : +0.7% ,

FTSE 100 (UK) : +1.2% ,

IBEX 35 (Espagne) : +1.2%. 💱 Forex : le dollar absorbe les flux Sur le marché des changes, le dollar américain se renforce nettement face aux principales devises.

👉 Les capitaux quittent les métaux précieux pour revenir vers la devise américaine, soutenue par : des données macro solides ,

des anticipations de politique monétaire plus prudentes de la Fed. 📊 Données macro : soutien clair au dollar 🇺🇸 États-Unis PMI final industrie (janvier) : 52.4 (attendu 51.9 ; précédent 51.8)

ISM manufacturier : 52.6, largement au-dessus des attentes, tiré par les nouvelles commandes. 👉 Ces chiffres confirment la bonne santé de l’industrie américaine et renforcent l’idée que la Fed peut se permettre de rester prudente sur d’éventuelles baisses de taux. 🇨🇦 Canada PMI manufacturier : 50.4 (vs 48.6 précédemment) 👉 Retour en zone d’expansion, signal positif pour l’économie canadienne. 🛢️ Matières premières : véritable débâcle 🌡️ Gaz naturel Henry Hub (NATGAS) : -25%

La chute est liée à des changements majeurs dans les prévisions météo, réduisant brutalement les anticipations de demande. 🛢️ Pétrole Brent : -5.5% , vers 66 $/baril ,

WTI : -6%, sous 62 $/baril. La correction est principalement due à l’Iran :

👉 Les marchés avaient intégré une prime de risque liée à une attaque américaine attendue le week-end, qui ne s’est finalement pas matérialisée. ₿ Cryptomonnaies : rebond technique timide Le marché crypto affiche un léger rebond : Bitcoin : +~2% , proche de 78 500 $ ,

Ethereum : +1.3%, autour de 2 350 $. Il s’agit pour l’instant d’un rebond technique, dans un contexte de tendance toujours fragile et dominée par l’incertitude macro et la force du dollar. ❓ FAQ Pourquoi l’or baisse-t-il malgré le shutdown US ?

Le dollar fort et les rendements réels élevés dominent actuellement. Le shutdown peut-il affecter les marchés ?

Oui, s’il se prolonge. À court terme, l’impact est limité. Pourquoi le pétrole chute-t-il autant ?

La prime géopolitique liée à l’Iran a été retirée du marché. Le rebond crypto est-il durable ?

Pour l’instant, il reste technique et fragile. Quel actif sort gagnant de la séance ?

Le dollar américain.

