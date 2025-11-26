Résumé quotidien : nouvelle reprise à Wall Street ; l'ARGENT gagne plus de 3 %.

La séance de mercredi sur les marchés financiers internationaux a été marquée par une nouvelle amélioration du sentiment à Wall Street, une hausse substantielle des prix des métaux précieux et un rebond des cryptomonnaies.

À l'heure actuelle, l'indice NASDAQ 100 est en hausse de 1 %, porté par le rebond des actions de Nvidia et d'autres sociétés des secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Alphabet, en revanche, connaît une correction à la baisse.

CD Projekt a largement dépassé les attentes du marché au troisième trimestre 2025, avec un bénéfice net de 193,5 millions de PLN contre une prévision de 159 millions de PLN, soit une hausse de près de 22 %, et un chiffre d'affaires de 349,1 millions de PLN au lieu des 325 millions de PLN attendus. L'EBIT de 194,6 millions de PLN, contre une prévision de 168 millions de PLN, confirme la solide rentabilité opérationnelle de l'entreprise et suggère que la croissance de l'activité et le contrôle des coûts ont dépassé les hypothèses antérieures des analystes.

Les données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis montrent une baisse pour la troisième semaine consécutive. Le marché a été surpris par cette baisse, car une légère augmentation était attendue. Les chiffres des commandes se sont stabilisés ces derniers mois, avec une augmentation/diminution d'environ 3 %. L'augmentation des commandes était conforme aux attentes, mais il s'agit d'une baisse significative par rapport aux deux chiffres précédents.

La Première ministre britannique a présenté les principaux points de son budget, et la réaction du marché a été modérément positive. Après une baisse initiale, le marché obligataire a accueilli favorablement la nouvelle d'une marge de manœuvre budgétaire plus importante que prévu pour le Royaume-Uni, les rendements obligataires ont baissé et la livre sterling a atteint son plus haut niveau de la journée par rapport au dollar américain.

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a abaissé son taux directeur (OCR) de 25 points de base à 2,25 %, comme prévu, franchissant ainsi ce qui devrait être la dernière étape du cycle d'assouplissement monétaire entamé en 2024.

Le marché de l'argent est au bord d'un problème structurel temporaire, les réserves chinoises de métaux étant tombées à leur plus bas niveau depuis dix ans, tandis que les exportations d'argent de la Chine vers Londres ont atteint un niveau record de 660 tonnes en octobre, exacerbant encore la situation sur un marché déjà tendu. L'ARGENT est en hausse de près de 3 % aujourd'hui.

La variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis était de -11 milliards ; la prévision était de -5 milliards ; précédemment, elle était de -14 milliards. Les stocks de gaz naturel aux États-Unis diminuent légèrement plus vite que prévu, mais le chiffre d'aujourd'hui ne change pas le contexte fondamental de ce marché qui, malgré la saison de chauffage en cours, est en situation de surproduction par rapport à la moyenne sur cinq ans.

Dans le même temps, les stocks de pétrole ont augmenté plus que prévu, ce qui accentue l'offre excédentaire existante de cette matière première sur le marché.

Le bitcoin revient au-dessus de 60 000 £ après une série de baisses qui ont récemment poussé la cryptomonnaie à son plus bas niveau depuis avril de cette année.

Les devises antipodiennes sont les plus performantes sur le marché des changes aujourd'hui, tandis que les valeurs refuges telles que le dollar américain et le yen japonais sont en difficulté.

