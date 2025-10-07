Résumé quotidien : Oracle fait baisser les indices, l'or teste les 4 000 dollars 💰

Points clés Oracle tire les indices vers le bas : les faibles marges d' Oracle dans le secteur de l'IA (14 %) ont déclenché une vente massive de l'indice US100 .

Les indices américains ont terminé la journée en baisse, la pression à la vente ayant été déclenchée par un rapport inquiétant publié par The Information soulignant les risques liés aux marges dans le secteur de l'intelligence artificielle.

soulignant les risques liés aux marges dans le secteur de l'intelligence artificielle. Au moment de la rédaction de cet article, l'indice US500 était en baisse de 0,50 % à 6 750 points , l'indice US100 reculait de 0,60 % à 25 000 points et l'indice des petites capitalisations chutait de 1,15 % à 2 472 points .

était en baisse de à , l'indice reculait de à et l'indice chutait de à . Oracle a plongé de 5,6 % à la suite de ce rapport, qui suggère que la société n'a généré qu'une marge brute de 14 % sur un chiffre d'affaires de 900 millions de dollars provenant de la location de serveurs Nvidia au dernier trimestre, soit bien en dessous de sa marge habituelle. Selon The Information , Oracle aurait enregistré des pertes pouvant atteindre 100 millions de dollars sur certains contrats de location de puces Nvidia Blackwell .

a plongé de à la suite de ce rapport, qui suggère que la société n'a généré qu'une sur un chiffre d'affaires de provenant de la location de au dernier trimestre, soit bien en dessous de sa marge habituelle. Selon , Oracle aurait enregistré des pertes pouvant atteindre sur certains . Sur le plan macroéconomique, plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés tout au long de la journée.

se sont exprimés tout au long de la journée. Stephen Miran a déclaré que l'incertitude économique s'était atténuée et que la croissance pourrait s'améliorer. Le responsable de la Fed soutient deux baisses de taux d'ici la fin de l'année .

a déclaré que l'incertitude économique s'était atténuée et que la croissance pourrait s'améliorer. Le responsable de la Fed soutient . Neel Kashkari a estimé qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact global des droits de douane sur l'inflation, mais a noté que les données récentes montraient des symptômes de stagflation . Il soutient également deux baisses supplémentaires de 25 points de base cette année.

a estimé qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact global des droits de douane sur l'inflation, mais a noté que les données récentes montraient . Il soutient également cette année. Raphael Bostic s'est concentré sur l' impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail , soulignant que l'IA aide souvent les travailleurs, mais qu'elle peut également les remplacer lorsqu'elle est rentable. Pour l'instant, M. Bostic ne voit pas de risques majeurs liés à l'adoption de l'IA.

s'est concentré sur l' , soulignant que l'IA aide souvent les travailleurs, mais qu'elle peut également les remplacer lorsqu'elle est rentable. Pour l'instant, M. Bostic ne voit pas de risques majeurs liés à l'adoption de l'IA. Mary C. Daly a décrit l'IA comme potentiellement transformatrice et susceptible d'améliorer la productivité , ajoutant qu'il n'y a aucune preuve de pertes d'emplois massives .

a décrit l'IA comme potentiellement , ajoutant qu'il n'y a . Par ailleurs, la Fed de New York a publié sa dernière enquête sur les anticipations d'inflation , qui montre qu'en septembre , les anticipations à court terme (1 an) ont augmenté à 3,4 % et celles à long terme (5 ans) à 3,0 % , tandis que les anticipations à moyen terme (3 ans) sont restées stables à 3,0 % .

a publié sa dernière , qui montre qu'en , les anticipations à court terme (1 an) ont augmenté à et celles à long terme (5 ans) à , tandis que les anticipations à moyen terme (3 ans) sont restées stables à . Le dollar américain est aujourd'hui la devise la plus forte du G10 , malgré l'incertitude persistante autour de la fermeture du gouvernement américain . Les marchés attendent la publication demain du procès-verbal du FOMC , qui pourrait apporter plus d'éclaircissements sur les perspectives de la banque centrale avant la décision d'octobre .

est aujourd'hui la , malgré l'incertitude persistante autour de la . Les marchés attendent la publication demain du , qui pourrait apporter plus d'éclaircissements sur les perspectives de la banque centrale avant la . L'or a gagné 0,55 % pour atteindre 3 983 dollars l'once , frôlant ainsi le seuil des 4 000 dollars . Les cours intrajournaliers ont brièvement atteint 3 990 dollars .

a gagné pour atteindre , frôlant ainsi le seuil des . Les cours intrajournaliers ont brièvement atteint . Le pétrole a renoué avec les pertes après un début de semaine solide, suite à la déception suscitée par l'augmentation de la production de l' OPEP+ pour novembre, inférieure aux attentes. Bien que la production soit en hausse, cette décision augmente le risque de surproduction dans les mois à venir. Le WTI teste les 65 dollars le baril , en baisse de près de 0,4 % .

a renoué avec les pertes après un début de semaine solide, suite à la déception suscitée par l'augmentation de la production de l' pour novembre, inférieure aux attentes. Bien que la production soit en hausse, cette décision augmente le risque de dans les mois à venir. Le teste les , en baisse de près de . Le marché des cryptomonnaies connaît également sa première correction importante depuis fin septembre. Le bitcoin a chuté de 2,66 % à 121 404 dollars , l' ethereum a baissé de 4,15 % à 4 495 dollars et la capitalisation boursière totale des altcoins a reculé de 1,17 % à 1 170 milliards de dollars .

connaît également sa première correction importante depuis fin septembre. Le a chuté de à , l' a baissé de à et la a reculé de à . Au cours de la prochaine session asiatique, la RBNZ annoncera sa décision en matière de taux. Le consensus table sur une baisse de 25 points de base, mais les marchés envisagent la possibilité d'un mouvement plus important et s'attendent à un ton accommodant. Le NZD reste la troisième devise la plus faible du G10 cette année, derrière le CAD et l'USD.

