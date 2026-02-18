Les indices américains rebondissent nettement, avec un US100 en hausse de plus de 1%, récupérant une partie des pertes enregistrées mercredi. Les données macroéconomiques solides soutiennent le dollar et ravivent l’appétit pour le risque.

📊 Données US solides : économie résiliente

Les publications du jour ont globalement dépassé les attentes :

Production industrielle (m/m) : +0,7% (vs 0,4% attendu)

Production manufacturière : +0,6%

Commandes de biens durables (hors transport) : +0,9% (vs 0,3% attendu)

Permis de construire : 1,448M (vs 1,400M attendu)

Mises en chantier : 1,404M (vs 1,310M attendu)

Ces chiffres confirment une économie américaine robuste, malgré un léger recul global des commandes de biens durables (-1,4%, moins négatif que prévu).

Le USDIDX progresse, tandis que l’EURUSD recule d’environ 0,5%.

🧑‍💻 Retail en mode record : la tech en première ligne

Selon Citadel Securities, les investisseurs particuliers achètent des actions de logiciels à un rythme record.

Points clés :

Flux nets au plus haut depuis le début du suivi en 2017.

Demande moyenne quotidienne en 2026 : +25% par rapport au pic de 2021.

Environ 2x la moyenne 2020–2025 .

Participation aux options +50% par rapport à la moyenne 2020–2025.

Acheteurs nets d’options sur 41 des 42 dernières semaines.

Cela suggère un appétit pour le risque soutenu et structurel, plutôt qu’un positionnement opportuniste.

🥇 Or et argent : hausse malgré le dollar

Fait notable : les métaux précieux progressent fortement malgré un dollar plus fort.

Or +2,5% , tente une cassure claire au-dessus de 5 000$/oz.

Argent +5%, dynamique explosive.

Ce mouvement pourrait être alimenté en partie par des flux retail, en parallèle de l’appétit spéculatif observé sur les actions et options.

La capacité de l’or à progresser malgré un USD ferme est un signal de demande sous-jacente robuste.

🛢️ Pétrole et cacao : divergences marquées

Pétrole en forte hausse

Le pétrole gagne plus de 3,5%, les marchés intégrant un risque accru d’escalade militaire au Moyen-Orient après le renforcement de la présence américaine dans la région.

Cacao en chute libre

À l’inverse, le cacao recule de plus de 6%, avec une baisse de plus de 45% depuis le début de l’année.

Le Ghana a réduit son prix producteur de près de 30%.

La Côte d’Ivoire maintient ses prix pour l’instant, mais pourrait suivre.

Le marché anticipe un possible excédent d’offre.

🎯 Lecture globale du marché

Nous observons actuellement :

Une économie US solide

Un retail très actif , notamment sur la tech et les options

Des métaux précieux résistants malgré le dollar

Un pétrole soutenu par le risque géopolitique

Cette combinaison suggère un marché à forte intensité spéculative, où les flux jouent un rôle central dans la formation des prix.

