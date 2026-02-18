-
US100 +1%, rebond après la baisse de mercredi.
-
Données US supérieures aux attentes (production, logement, biens durables).
-
Achats record des investisseurs particuliers sur les logiciels.
-
Or +2,5% au-dessus de 5 000$, argent +5%.
-
Pétrole +3,5% sur tensions géopolitiques.
-
US100 +1%, rebond après la baisse de mercredi.
-
Données US supérieures aux attentes (production, logement, biens durables).
-
Achats record des investisseurs particuliers sur les logiciels.
-
Or +2,5% au-dessus de 5 000$, argent +5%.
-
Pétrole +3,5% sur tensions géopolitiques.
Les indices américains rebondissent nettement, avec un US100 en hausse de plus de 1%, récupérant une partie des pertes enregistrées mercredi. Les données macroéconomiques solides soutiennent le dollar et ravivent l’appétit pour le risque.
📊 Données US solides : économie résiliente
Les publications du jour ont globalement dépassé les attentes :
-
Production industrielle (m/m) : +0,7% (vs 0,4% attendu)
-
Production manufacturière : +0,6%
-
Commandes de biens durables (hors transport) : +0,9% (vs 0,3% attendu)
-
Permis de construire : 1,448M (vs 1,400M attendu)
-
Mises en chantier : 1,404M (vs 1,310M attendu)
Ces chiffres confirment une économie américaine robuste, malgré un léger recul global des commandes de biens durables (-1,4%, moins négatif que prévu).
Le USDIDX progresse, tandis que l’EURUSD recule d’environ 0,5%.
🧑💻 Retail en mode record : la tech en première ligne
Selon Citadel Securities, les investisseurs particuliers achètent des actions de logiciels à un rythme record.
Points clés :
-
Flux nets au plus haut depuis le début du suivi en 2017.
-
Demande moyenne quotidienne en 2026 : +25% par rapport au pic de 2021.
-
Environ 2x la moyenne 2020–2025.
-
Participation aux options +50% par rapport à la moyenne 2020–2025.
-
Acheteurs nets d’options sur 41 des 42 dernières semaines.
Cela suggère un appétit pour le risque soutenu et structurel, plutôt qu’un positionnement opportuniste.
🥇 Or et argent : hausse malgré le dollar
Fait notable : les métaux précieux progressent fortement malgré un dollar plus fort.
-
Or +2,5%, tente une cassure claire au-dessus de 5 000$/oz.
-
Argent +5%, dynamique explosive.
Ce mouvement pourrait être alimenté en partie par des flux retail, en parallèle de l’appétit spéculatif observé sur les actions et options.
La capacité de l’or à progresser malgré un USD ferme est un signal de demande sous-jacente robuste.
🛢️ Pétrole et cacao : divergences marquées
Pétrole en forte hausse
Le pétrole gagne plus de 3,5%, les marchés intégrant un risque accru d’escalade militaire au Moyen-Orient après le renforcement de la présence américaine dans la région.
Cacao en chute libre
À l’inverse, le cacao recule de plus de 6%, avec une baisse de plus de 45% depuis le début de l’année.
-
Le Ghana a réduit son prix producteur de près de 30%.
-
La Côte d’Ivoire maintient ses prix pour l’instant, mais pourrait suivre.
Le marché anticipe un possible excédent d’offre.
🎯 Lecture globale du marché
Nous observons actuellement :
-
Une économie US solide
-
Un retail très actif, notamment sur la tech et les options
-
Des métaux précieux résistants malgré le dollar
-
Un pétrole soutenu par le risque géopolitique
Cette combinaison suggère un marché à forte intensité spéculative, où les flux jouent un rôle central dans la formation des prix.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq rebondit-il ?
Grâce à des données macro solides et à des flux massifs d’investisseurs particuliers.
Les flux retail sont-ils vraiment exceptionnels ?
Oui, selon Citadel, ils dépassent tous les records observés depuis 2017.
Pourquoi l’or monte-t-il malgré un dollar fort ?
Cela reflète une demande structurelle et possiblement un effet de flux spéculatifs.
Le pétrole monte-t-il pour des raisons fondamentales ?
Principalement en raison du risque géopolitique accru au Moyen-Orient.
Le cacao peut-il continuer à baisser ?
Oui, si l’ajustement des prix producteurs et la faiblesse de la demande persistent.
📉 Résumé quotidien : Tarifs, stagflation et métaux en feu
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (20.02.2026)
🇺🇸 PIB en chute, inflation en hausse : stagflation ou choc politique ?
LVMH et Hermès en hausse après la décision de la Cour Suprême
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."