Points clés L’or et surtout l’argent subissent une chute historique , signant l’une des pires séances de leur histoire moderne.

Les tensions géopolitiques autour de l’Iran et du Venezuela dominent le narratif de fin de semaine.

Kevin Warsh pressenti à la tête de la Fed renforce le dollar et pèse sur les métaux précieux.

Google affole le secteur du jeu vidéo avec Project Genie, déclenchant une forte correction boursière.

Apple brille, tandis que le dollar s’impose comme le grand gagnant sur le marché des changes.

Nous clôturons une semaine exceptionnellement agitée sur les marchés financiers, marquée par des mouvements extrêmes sur les matières premières, des annonces politiques lourdes de conséquences et des résultats d’entreprises très contrastés. Rarement autant de facteurs de stress se seront concentrés sur une période aussi courte. 💥 Métaux précieux : une séance historique de capitulation L’or et l’argent en chute libre Les métaux précieux ont vécu leur journée la plus sombre de l’ère moderne. L’or a perdu plus de 10.5%, tandis que l’argent s’est effondré jusqu’à -30%, tombant vers 76.5£/oz. Il s’agit de la pire performance journalière jamais enregistrée pour l’argent, dépassant même le célèbre krach des frères Hunt dans les années 1980. Cette purge violente marque la fin brutale d’une phase spéculative extrême, alimentée ces derniers mois par la peur de l’inflation, l’incertitude politique et des achats massifs des banques centrales. Un premier ralentissement en fin de séance Peu avant 20h00, les métaux ont légèrement ralenti leur dynamique baissière. L’argent a réagi techniquement sur sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours, suggérant un premier niveau de stabilisation, sans pour autant écarter le risque de nouvelles secousses. 🌍 Géopolitique : Trump remet la pression maximale Iran et Venezuela au cœur du risque Donald Trump a déclaré avoir envoyé un “grand nombre de navires” vers l’Iran, décrivant un déploiement militaire “encore plus important que celui envoyé vers le Venezuela”. Il a exigé que l’Iran conclue immédiatement un accord, avertissant : “ils devraient faire un deal, sinon nous verrons ce qu’il se passe”. Dans le même temps, le président américain s’est montré optimiste sur les discussions avec le Venezuela, déclarant laconiquement : “VENEZUELA LEADERSHIP GOING VERY WELL”, laissant entendre une possible stabilisation ou avancée diplomatique. Impact sur les marchés de l’énergie Ce climat tendu a soutenu les matières premières énergétiques, notamment le pétrole et le gaz. Toutefois, dans la seconde partie de la séance, lorsque Trump a évoqué la possibilité que l’Iran souhaite signer un accord, les gains du WTI ont été effacés. À l’inverse, le gaz naturel (NATGAS) conserve une hausse proche de 10%, porté par des fondamentaux spécifiques et une demande soutenue. 🏦 Fed : Kevin Warsh change la donne monétaire Un choix très hawkish Donald Trump a officiellement annoncé que Kevin Warsh serait son candidat pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Ancien gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011, Warsh est connu pour ses positions très restrictives, ainsi que pour ses critiques virulentes du quantitative easing. Cette nomination potentielle a immédiatement été interprétée comme un signal de durcissement monétaire, provoquant un renforcement brutal du dollar et accentuant la pression sur les métaux précieux. 🎮 Technologie : Google sème la panique dans le gaming Project Genie fait chuter les actions L’annonce par Google de Project Genie — une IA capable de générer des mondes interactifs à partir de simples textes ou images — a déclenché une onde de choc dans l’industrie du jeu vidéo : Unity Software : -12%

Roblox : -8%

Take-Two Interactive : -7% Le marché craint que cette technologie court-circuite les outils traditionnels de développement, remettant en cause le cœur même de la proposition de valeur de ces entreprises. Menace réelle ou panique excessive ? Bien que révolutionnaire sur le papier, Project Genie reste un prototype expérimental, avec de nombreuses limites techniques. L’histoire montre que le passage d’une démonstration spectaculaire à un outil industriel fiable peut prendre des années, laissant aux acteurs existants un temps précieux pour s’adapter. 🍎 Entreprises : Apple brille, AmEx rassure Apple signe son meilleur trimestre historique Apple ouvre son exercice 2026 avec le meilleur trimestre de son histoire, confirmant la puissance de son écosystème : Records de ventes,

Forte croissance des Services à forte marge ,

Stratégie IA progressive et disciplinée, contrastant avec les dépenses massives de ses concurrents. Cette approche pourrait, à terme, se traduire par un avantage de coûts significatif face à Alphabet, Meta ou Microsoft. American Express conforme aux attentes American Express a publié des résultats en ligne avec les prévisions : EPS : 3.53 USD (attendu 3.54)

Revenus : 18.98 milliards USD (+9% y/y)

La croissance est portée par la hausse des dépenses des clients , l’augmentation des revenus d’intérêts et des frais de cartes . 💱 Forex : le dollar écrase tout Le grand vainqueur de la semaine Sur le marché des changes, le dollar américain est le grand gagnant incontesté . Il progresse fortement face à la majorité des devises, avec une appréciation particulièrement marquée contre le dollar australien et le franc suisse . Ce mouvement reflète à la fois :

le changement de narratif monétaire ,

la recherche de liquidité et de sécurité ,

et la sortie brutale des positions spéculatives sur d’autres classes d’actifs. ❓ FAQ Pourquoi les métaux précieux se sont-ils effondrés ?

À cause d’une liquidation massive de positions spéculatives et d’un choc monétaire. La nomination de Kevin Warsh est-elle clé ?

Oui, elle renforce les anticipations de politique monétaire plus restrictive. Le krach de l’argent est-il sans précédent ?

Oui, il dépasse même celui des années 1980. Project Genie menace-t-il réellement Unity et Roblox ?

À court terme, la réaction semble excessive, la technologie étant encore expérimentale. Quel actif sort gagnant de la semaine ?

Le dollar américain, sans aucune ambiguïté.

