Les sentiments à Wall Street sont fortement divisés. D'une part, le contrat US100 gagne 0,4 % et le US500 progresse de 0,05 %, tandis que les sentiments sont nettement moins favorables sur le US2000 et le US30, qui enregistrent respectivement des baisses de 0,66 % et 0,45 %. La division des forces sur le marché montre que le discours sur les baisses rapides des taux d'intérêt par la FED passe aujourd'hui au second plan.

En Europe, les baisses ont dominé aujourd'hui. Le DE40 allemand a reculé de 0,17 %, tandis que le CAC40 français a perdu 0,2 % et le UK100 britannique a chuté de 0,57 %.

Sur le marché des devises, le dollar américain domine aujourd'hui, malgré le discours largement répandu sur des baisses rapides des taux d'intérêt aux États-Unis, qui semblent fondées sur des données économiques faibles. L'euro affiche également des performances relativement bonnes. Le dollar néo-zélandais et le yen japonais subissent une pression à la baisse.

Les actions Tesla se négocient à leur plus haut niveau depuis février de cette année, gagnant près de 7 %. Bien que les gains d'aujourd'hui ne résultent pas d'un événement fondamental spécifique, ils peuvent s'expliquer en partie par les commentaires relativement optimistes de la présidente de Tesla, Robyn Denholm, et par une réaction psychologique à la rupture d'une résistance technique.

Selon les informations du Washington Post, l'administration Trump prévoit de lier les vaccins contre la COVID-19 à 25 décès d'enfants, ce qui a suscité l'inquiétude de la communauté scientifique et provoqué une chute soudaine des cours des actions de Pfizer (PFE.US) et Moderna (MRNA.US), les fabricants de ces vaccins.

L'indice de l'université du Michigan a chuté à 55,4 en septembre, ce qui est nettement inférieur aux prévisions de 58,2 et au résultat du mois d'août. Les consommateurs sont de moins en moins confiants quant à leur situation financière et aux perspectives économiques. Dans le même temps, les anticipations d'inflation à long terme ont dépassé les prévisions, ce qui rendra difficile pour la FED d'assouplir davantage sa politique monétaire.

Les cryptomonnaies sont en légère hausse avec un faible volume, soutenues par les spéculations sur les baisses de taux d'intérêt. Le Bitcoin et l'Ethereum sont en hausse d'un peu plus de 1 %. Les altcoins affichent de meilleures performances aujourd'hui, avec des hausses atteignant 7 %.

Le prix du pétrole connaît une légère correction à la hausse dans une tendance baissière. Les contrats sur le pétrole WTI sont en hausse de 0,9 %. Le pétrole est actuellement sous pression en raison des craintes d'une offre excédentaire. Le rapport de l'OPEP signale une augmentation de la production et des spéculations financières contre le prix de cette matière première. Les tendances fondamentales favorables de l'économie jouent en sa faveur. Dans le même temps, le NATGAS gagne près de 1,3 %.

Les rendements des obligations américaines sont à nouveau en hausse, ce qui exerce une pression sur les valorisations boursières, en particulier dans les segments de croissance. Cette évolution suggère que les investisseurs restent prudents quant aux perspectives d'inflation et aux politiques des banques centrales, et constitue une sorte de sanction pour les déficits budgétaires croissants des pays du G7.

Le marché des métaux précieux est également très actif. L'or gagne 0,44 %, tandis que l'argent progresse de 1,82 %.

