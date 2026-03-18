Résumé quotidien – Tensions croissantes au Moyen-Orient, le prix du pétrole repart à la hausse (18 .03.2026)

Le Brent a dépassé la barre des 108 dollars le baril, s'échangeant à près de 110 dollars en cours de séance avec des gains supérieurs à 5 %, sous l'effet de l'escalade des risques géopolitiques au Moyen-Orient.

Israël a frappé le gigantesque gisement de gaz iranien de South Pars, l'Irak signalant que les flux de gaz en provenance de cette région avaient cessé ; l'Iran a lancé une série d'attaques de représailles contre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, ce dernier faisant état d'un incendie au centre de GNL de Ras Laffan.

La Fed a laissé ses taux inchangés mais a maintenu ses projections de baisses pour 2026 et 2027, tandis que la répartition des points s’est modifiée ; M. Powell a averti, dans plusieurs déclarations hawkishes, que si l’inflation ne progressait pas davantage, aucune baisse ne devrait avoir lieu, et a reconnu que le choc du pétrole était difficile à quantifier et que son impact à long terme était incertain.

M. Powell a noté que le risque d’une prochaine hausse des taux s’était accru, même s’il continue de considérer le choc du pétrole comme un facteur essentiellement ponctuel aux conséquences incertaines.

M. Powell a indiqué qu’il avait l’intention de rester gouverneur de la Fed au moins jusqu’à ce que l’enquête du ministère de la Justice soit close.

L’EURUSD est passé sous la barre des 1,15 après que M. Powell eut souligné que moins de membres du FOMC s’attendaient désormais à des baisses et que celles-ci ne devraient pas avoir lieu si l’inflation s’accélère.

Les projections d’inflation ont été revues à la hausse, mais la tendance générale reste à la baisse.

L’IPP américain s’est accéléré avant le conflit, l’inflation reste obstinément au-dessus de l’objectif et le marché du travail semble de plus en plus fragile (la croissance de l’emploi stagne avec un taux de chômage avoisinant les 4,4 %), ce qui accroît les risques de stagflation.

Le NASDAQ 100 et l’US500 ont chuté de près de 1 % en raison des craintes inflationnistes et du ton hawkish de Powell, effaçant ainsi un rebond de deux jours à Wall Street.

Micron, l’un des principaux bénéficiaires de la hausse des prix de la mémoire, devrait publier ses résultats après la clôture des marchés américains.

Les valeurs du secteur optique, telles qu’Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings et Coherent, ont bondi de plus de 10 % après qu’une conférence à Los Angeles a mis en avant l’IA comme un moteur de croissance majeur pour le secteur.

Le marché des cryptomonnaies a fortement chuté sous l’effet de la vigueur du dollar et de la hausse des rendements, le Bitcoin reculant de plus de 3 % vers les 71 000 USD.

La hausse des anticipations d’inflation a pesé sur les métaux précieux : l’or a franchi à la baisse les 5 000 puis les 4 900 dollars (environ -3 %), tandis que l’argent a glissé sous les 80 dollars et s’échange actuellement autour de 76 dollars l’once.

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