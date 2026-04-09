Résumé quotidien : un cessez-le-feu fragile, des marchés tendus et des signaux contradictoires en provenance des États-Unis

Après un début de séance nerveux à Wall Street , provoqué par les informations matinales faisant état de violations du cessez-le-feu au Moyen-Orient, les indices ont rattrapé leurs pertes et affiché des gains significatifs : le S&P 500 progresse d’environ 0,7 %, le Nasdaq a gagné plus de 0,8 % et le Dow Jones affiche une hausse de 0,6 %.

, provoqué par les informations matinales faisant état de violations du cessez-le-feu au Moyen-Orient, les indices ont rattrapé leurs pertes et affiché des gains significatifs : le progresse d’environ 0,7 %, le a gagné plus de 0,8 % et le affiche une hausse de 0,6 %. L' indice VIX a reculé de plus de 5 % et, pour la première fois depuis un mois, est passé sous le seuil psychologique des 20 points, ce qui témoigne d'une diminution de l'inquiétude des investisseurs.

a reculé de plus de 5 % et, pour la première fois depuis un mois, est passé sous le seuil psychologique des 20 points, ce qui témoigne d'une diminution de l'inquiétude des investisseurs. L'inflation, mesurée par l' indice PCE , a augmenté d'environ 0,4 % en glissement mensuel en février, conformément aux attentes du marché et à l'instar des données précédentes. En glissement annuel, elle s’est maintenue autour de 2,8 à 3,0 %, ce qui signifie que l’inflation continue de dépasser l’ objectif de 2 % de la Fed .

, a augmenté d'environ 0,4 % en glissement mensuel en février, conformément aux attentes du marché et à l'instar des données précédentes. En glissement annuel, elle s’est maintenue autour de 2,8 à 3,0 %, ce qui signifie que l’inflation continue de dépasser l’ . En ce qui concerne le PIB , les dernières données pour le quatrième trimestre 2025 ont montré que l’économie américaine a progressé à un rythme d’environ 0,5 % en glissement annuel après révision des estimations antérieures, ce qui est nettement inférieur aux attentes du marché.

, les dernières données pour le quatrième trimestre 2025 ont montré que l’économie américaine a progressé à un rythme d’environ 0,5 % en glissement annuel après révision des estimations antérieures, ce qui est nettement inférieur aux attentes du marché. Les tensions restent vives au Moyen-Orient . L’ Iran accuse Israël de poursuivre ses attaques dans le sud du Liban et menace de se retirer du cessez-le-feu, tandis que la partie américano-israélienne souligne que les actions d’Israël n’étaient pas couvertes par l’accord formel et ne violent donc pas ses termes. Cette divergence d’interprétation maintient la situation dans une grande incertitude et les risques d’escalade à un niveau élevé.

. L’ de poursuivre ses attaques dans le sud du Liban et menace de se retirer du cessez-le-feu, tandis que la souligne que les actions d’Israël n’étaient pas couvertes par l’accord formel et ne violent donc pas ses termes. Cette divergence d’interprétation maintient la situation dans une grande incertitude et les risques d’escalade à un niveau élevé. Malgré ces tensions, Benjamin Netanyahu a annoncé le lancement de négociations de paix directes avec le Liban , axées en particulier sur l’influence et les activités du Hezbollah le long de la frontière. Ces pourparlers visent à réduire les menaces pour la sécurité, à résoudre les différends territoriaux et à créer un cadre permettant une éventuelle désescalade du conflit.

a annoncé le lancement de , axées en particulier sur l’influence et les activités du le long de la frontière. Ces pourparlers visent à réduire les menaces pour la sécurité, à résoudre les différends territoriaux et à créer un cadre permettant une éventuelle désescalade du conflit. Mark Rutte a souligné que l’OTAN s’oriente vers une plus grande indépendance européenne et une moindre dépendance vis-à-vis des États-Unis , tout en attendant de l’Europe qu’elle contribue davantage à la sécurité collective. Il a souligné que, bien que la domination historique des États-Unis dans la défense de l’Europe ait été nécessaire, les alliés doivent désormais partager plus équitablement la charge et développer leurs propres capacités militaires.

a souligné que , tout en attendant de l’Europe qu’elle contribue davantage à la sécurité collective. Il a souligné que, bien que la domination historique des États-Unis dans la défense de l’Europe ait été nécessaire, les alliés doivent désormais partager plus équitablement la charge et développer leurs propres capacités militaires. En Europe , la séance a été mitigée : le DAX a chuté de plus de 1,3 %, le CAC 40 a reculé de 0,2 %, l’ IBEX 35 a baissé d’un peu moins de 0,2 % et le FTSE a terminé en légère baisse.

, la séance a été mitigée : le a chuté de plus de 1,3 %, le a reculé de 0,2 %, l’ a baissé d’un peu moins de 0,2 % et le a terminé en légère baisse. Sur le marché du pétrole , la situation s’est quelque peu calmée ces dernières heures. À 20 h, le Brent tradeait autour de 95 USD le baril, à un niveau similaire au WTI , ce qui suggère une stabilisation après la volatilité récente.

, la situation s’est quelque peu calmée ces dernières heures. À 20 h, le tradeait autour de 95 USD le baril, à un niveau similaire au , ce qui suggère une stabilisation après la volatilité récente. Sur le marché des métaux , on observe un rebond. L’ or est en hausse de près de 1 %, dépassant les 4 800 USD l’once, tandis que l’ argent progresse encore davantage, de 1,6 %, s’échangeant au-dessus de 76 USD l’once.

, on observe un rebond. L’ est en hausse de près de 1 %, dépassant les 4 800 USD l’once, tandis que l’ progresse encore davantage, de 1,6 %, s’échangeant au-dessus de 76 USD l’once. Sur le marché des cryptomonnaies , le sentiment est mitigé. Le bitcoin progresse d’environ 0,5 %, dépassant les 72 000 USD, tandis que l’ ethereum a reculé de 0,6 %, oscillant autour de 2 200 USD.

, le sentiment est mitigé. Le progresse d’environ 0,5 %, dépassant les 72 000 USD, tandis que l’ a reculé de 0,6 %, oscillant autour de 2 200 USD. Amazon a annoncé qu’elle allait investir environ 25 milliards de dollars dans de nouveaux centres de données dans le Mississippi afin de renforcer son infrastructure pour les services cloud et les solutions d’intelligence artificielle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."