Or sous les 5 000$, argent proche de 76$.

USD/JPY autour de 153.5 , dollar en nette hausse.

DAX -0.4% , tandis que FTSE 100 (+0.3%) et IBEX 35 (+1%) progressent.

La séance américaine n’a pas eu lieu aujourd’hui en raison d’un jour férié fédéral, limitant les volumes et la volatilité globale. Les contrats à terme sur les indices américains ont clôturé avec de légers gains symboliques, à l’exception du US100 (Nasdaq 100), en recul de -0.2%.

En Europe, la session a été contrastée mais majoritairement positive, tandis que le marché des changes a été dominé par un net renforcement du dollar.

🌍 Europe et États-Unis : dynamique contrastée

Futures US stables, Nasdaq sous pression

Les futures américains ont affiché une performance globalement neutre. L’absence de séance cash a limité les mouvements directionnels. Seul le Nasdaq 100 a enregistré un léger recul, reflétant une prudence persistante sur les valeurs technologiques.

[Graphique à insérer ici : US100 (Nasdaq 100), intervalle journalier – Source xStation5]

La faiblesse relative du Nasdaq intervient dans un contexte de rotation sectorielle et de sensibilité accrue aux taux d’intérêt.

Europe en ordre dispersé

Sur le Vieux Continent, le DAX allemand recule de -0.4%, tandis que le FTSE 100 britannique gagne près de +0.3% et le CAC 40 progresse légèrement de moins de +0.1%. L’IBEX 35 espagnol se distingue avec une hausse de +1%.

Cette divergence reflète des dynamiques sectorielles locales et une rotation vers des valeurs plus cycliques.

💱 Dollar fort : pression sur les métaux précieux

USD/JPY en forte hausse

Le marché des changes est marqué par un renforcement notable du billet vert. La paire USD/JPY évolue autour de 153.5, illustrant la vigueur du dollar face aux principales devises.

Ce mouvement peut s’expliquer par des flux défensifs et des anticipations de politique monétaire prudente aux États-Unis.

Or et argent sous pression

La hausse du dollar pèse sur les métaux précieux. L’or recule d’environ -0.8% et repasse sous le seuil des 5 000$ l’once. L’argent perd environ -0.4% et teste la zone des 76$.

Un dollar plus fort réduit l’attrait des actifs libellés en devise américaine pour les investisseurs internationaux.

🛢️ Énergie et crypto : mouvements divergents

Rebond du pétrole, chute du gaz

Le marché pétrolier affiche un rebond technique. Le Brent progresse de +1.6% et évolue juste sous 69$ le baril. Le WTI gagne près de +1.8% et teste la zone des 64$.

À l’inverse, les contrats sur le gaz naturel (NATGAS) chutent de -4.5%, reflétant des pressions spécifiques à l’offre et à la demande saisonnière.

Cryptomonnaies : sentiment mitigé

Le marché crypto présente un tableau contrasté. Le Bitcoin recule d’environ -1.2% et passe sous les 68 000$, tandis que l’Ethereum progresse de plus de +0.6%, évoluant autour de 1 980$.

Ces divergences traduisent un positionnement sélectif des investisseurs dans un environnement macroéconomique incertain.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street était-elle fermée aujourd’hui ?

En raison d’un jour férié fédéral aux États-Unis.

Pourquoi le dollar se renforce-t-il ?

Les anticipations monétaires et les flux vers des actifs perçus comme sûrs soutiennent la devise américaine.

Pourquoi l’or baisse-t-il lorsque le dollar monte ?

Un dollar plus fort rend l’or plus coûteux pour les investisseurs étrangers, réduisant la demande.

Pourquoi le Nasdaq recule-t-il légèrement ?

Les valeurs technologiques restent sensibles aux taux et aux flux vers d’autres secteurs.

Le rebond du pétrole est-il durable ?

Il dépendra des données sur l’offre mondiale et des perspectives de demande é