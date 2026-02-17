Apple +3% sur des rumeurs d’accélération dans les wearables IA.

Points clés Les indices US terminent proches de l’équilibre.

DAX +0,8%, Europe majoritairement en hausse.

Apple +3% sur des rumeurs d’accélération dans les wearables IA.

Or sous 4 900$, WTI à 62$.

Livre sterling en recul après hausse du chômage à 5,2%.

🇺🇸 Wall Street : séance neutre malgré les publications La première séance complète de la semaine à Wall Street n’a pas donné de signal clair. Les principaux indices ont terminé proches de leurs niveaux d’ouverture, reflétant un marché en attente de catalyseurs plus forts. 📈 Données macro américaines NY Empire State Index : 7,1 (meilleur que prévu).

CB Employment Trends Index : 105,06 (en hausse).

ADP : +10 300 emplois, chiffre modeste mais en amélioration. Ces indicateurs confirment une économie résiliente mais sans accélération marquée. 🏦 Fed : ton potentiellement accommodant Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a évoqué la possibilité d’une “série” de baisses de taux en 2026 si l’inflation reste proche de 2%. Ce commentaire soutient le scénario d’assouplissement progressif. 💻 Actualités entreprises Apple (+3%) : Bloomberg rapporte une accélération des travaux sur des wearables intégrant des solutions IA.

Anthropic : lancement du modèle Sonnet 4.6.

Palo Alto Networks : résultats attendus après la clôture, avec un BPA anticipé au-dessus de 9,3$ et un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards $. 🇪🇺 Europe : DAX en leader La séance européenne est dominée par des gains modérés : DAX +0,8% (leader).

IBEX35, FTSE 100, SMI autour de +0,7%.

CAC40 +0,4% .

WIG20 -1,2% (exception négative). 📊 Macro européenne Royaume-Uni : chômage en hausse à 5,2%, ce qui renforce la pression pour des baisses de taux.

Allemagne : inflation à 2,1%, conforme aux attentes. 💱 Forex : livre sterling sous pression La livre sterling est la principale perdante de la journée : -0,5% face à l’euro et au dollar.

-0,6% face au yen. Le NZD et l’AUD affichent un léger renforcement face au panier de devises. 🛢️ Matières premières : détente géopolitique en vue ? Malgré l’absence d’annonce concrète, le marché anticipe un possible accord entre les États-Unis et l’Iran. Conséquences : Or -2% , sous 4 900$.

WTI à 62$ , en baisse.

Argent -3,6%, autour de 73$. Les matières premières agricoles reculent également sous l’effet d’une offre excédentaire : Café et cacao -4%.

Blé -2%. Les métaux industriels (cuivre, nickel) perdent environ 1,5%. ₿ Cryptomonnaies : journée mitigée Bitcoin -1% , sous 68 000$.

Ethereum +0,5%, proche de 2 000$. Le biais reste légèrement baissier malgré quelques tentatives de stabilisation. 🎯 Conclusion Les marchés restent en phase d’observation. Les données macro ne déclenchent pas de mouvement directionnel fort, tandis que la géopolitique et les anticipations monétaires influencent les matières premières et les devises. La séance illustre un environnement marqué par : Une volatilité modérée.

Des flux sélectifs.

Une attente de catalyseurs plus décisifs (résultats d’entreprises, inflation, géopolitique). ❓ FAQ Pourquoi Wall Street est-elle restée stable ?

Les données macro étaient solides mais pas suffisamment fortes pour orienter le marché. Pourquoi la livre sterling baisse-t-elle ?

La hausse du chômage augmente les attentes de baisses de taux au Royaume-Uni. Pourquoi l’or et le pétrole reculent-ils ?

Les espoirs d’un accord USA–Iran réduisent la prime de risque géopolitique. Le DAX surperforme-t-il pour une raison spécifique ?

Il bénéficie d’un regain d’appétit pour les valeurs industrielles et cycliques. Les cryptomonnaies sont-elles sous pression ?

Oui, malgré une meilleure performance relative d’Ethereum.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."