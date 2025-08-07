Résumé quotidien : Wall Street perd ses gains ; la livre s'apprécie après la décision de la BoE (07.08.2025)

Les indices boursiers américains terminent la séance d'aujourd'hui dans une ambiance bien plus morose qu'à leur ouverture. Tous les principaux contrats à terme représentant les indices de référence ont effacé leurs gains matinaux et s'échangent actuellement en baisse sur une base intrajournalière. Le NASDAQ 100 recule actuellement de 0,05 %, tandis que le S&P 500 perd 0,45 % et le Russell 2000 0,9 %.

Les actions d'Eli Lilly sont en baisse de plus de 14 % aujourd'hui après les résultats décevants d'un essai clinique sur un médicament oral amaigrissant.

Intel est actuellement au centre d'une controverse après que le président américain Trump a appelé à la démission immédiate du PDG de la société sur son compte Truth Social, le qualifiant de « très conflictuel ».

Compte tenu de cette intervention politique et d'une récente analyse des liens présumés du PDG d'Intel avec la Chine, l'action de la société est actuellement en baisse de 4,4 % avant l'ouverture de Wall Street.

Les États-Unis ont publié de nouvelles données macroéconomiques indiquant une détérioration de la situation sur le marché du travail américain. Les chiffres du chômage ont surpris par leur hausse, ce qui pourrait théoriquement justifier une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

Les marchés européens ont terminé la séance de jeudi en forte hausse. L'indice allemand DAX est en tête, avec une hausse de 1,1 %. Il est suivi par le CAC40, en hausse de 1 %. L'indice suisse progresse de 0,8 % et l'IT40 de 0,9 %. Le FTSE 100 affiche la plus mauvaise performance, avec une baisse de 0,7 %.

La Banque d'Angleterre réduit ses taux de 25 points de base. Cette décision est conforme aux attentes du marché, mais le vote est beaucoup plus hawkish que prévu. Le marché s'attendait à sept voix en faveur d'une baisse et deux en faveur du maintien des taux, mais le vote final a été de 5 contre 4 (cinq en faveur d'une baisse, quatre en faveur du maintien des taux).

Sur le marché des changes, la livre sterling (suite à la décision de la BoE) et le dollar néo-zélandais affichent à nouveau de très bonnes performances. En revanche, nous observons une pression à la baisse accrue sur l'euro et le franc suisse.

L'or est en hausse de 0,7 %, tirant le marché des métaux précieux vers le haut dans un contexte de baisse des indices boursiers. Les cours de l'argent sont en hausse de 0,84 % aujourd'hui.

Le rapport de l'EIA indique une augmentation des stocks de gaz beaucoup plus faible que prévu. Il convient de noter que, compte tenu de la saisonnalité des variations des stocks, nous entrons dans une période où les stocks de gaz devraient normalement augmenter. Par conséquent, le ralentissement marqué de la croissance par rapport au rapport précédent (où les stocks avaient augmenté de 48 milliards de pieds cubes) s'est traduit par une forte réaction des contrats sur le gaz.

Nous constatons une légère amélioration du sentiment sur les cryptomonnaies.

Le président Donald Trump va signer un décret qui facilitera l'investissement des fonds de retraite 401(k) dans des actifs alternatifs tels que le capital-investissement, l'immobilier, les cryptomonnaies et d'autres fonds alternatifs. Ce décret charge le ministère du Travail et d'autres agences gouvernementales, dont la Securities and Exchange Commission, de revoir et d'ajuster les réglementations et les directives afin de permettre un accès plus large à ces actifs dans les plans de retraite, ce qui pourrait ouvrir un marché d'une valeur d'environ 12 500 milliards de dollars.

