Résumé quotidien : Wall Street progresse malgré des rapports ISM et ADP mitigés. L'indice NASDAQ 100 a augmenté de 0,5 %.

Les indices américains progressent aujourd'hui malgré des données mitigées de l'ADP et de l'ISM Services. L'indice NASDAQ 100 affiche une hausse de plus de 0,5 %, tandis que les contrats à terme Dow Jones (US30) progressent de près de 0,7 %. Les marchés européens ont également enregistré une séance solide, le DAX clôturant en hausse de 0,72 % et le FTSE 100 et l'Euro Stoxx 50 progressant tous deux de plus de 0,4 %.

À Wall Street, les actions Alphabet sont sous pression, tandis qu'Amazon mène le peloton des grandes technologies avec un gain de près de 4 %. Dans le secteur des semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor est nettement plus faible malgré la vigueur générale du secteur. Après la clôture, Broadcom (AVGO.US) publiera ses résultats. Les dernières données américaines continuent d'indiquer une pression élevée sur les prix dans le secteur des services, bien que l'indice ISM des prix payés soit légèrement inférieur aux prévisions, se maintenant toujours près de 70. Dans le même temps, le marché du travail montre des signes de ralentissement, le rapport ADP et le sous-indice ISM de l'emploi s'affaiblissant tous deux. Publication des principales données américaines : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Indice ISM des services : 52 (prévision : 51 ; précédent : 50,1)

(prévision : 51 ; précédent : 50,1) Indice d'activité commerciale : 55 (prévision : 53 ; précédent : 52,6)

(prévision : 53 ; précédent : 52,6) Indice de l'emploi : 46,5 (précédent : 46,4)

(précédent : 46,4) Indice des prix payés : 69,2 (précédent : 69,9)

(précédent : 69,9) Demandes d'allocations chômage : 237 000 (prévisions : 230 000 ; précédent : 229 000)

Balance trade : -78,30 milliards de dollars (prévisions : -77,70 milliards ; précédent : -59,10 milliards)

Variation de l'emploi ADP : 54 000 (prévisions : 73 000 ; précédent : 104 000)

Dans le secteur technologique, Salesforce est en tête des baisses, avec une chute de près de 6 % après avoir publié des prévisions de revenus inférieures aux attentes. Bien que le BPA et les ventes trimestrielles aient dépassé les attentes, les investisseurs s'inquiètent du ralentissement de la croissance, que certains craignent de voir annoncer un rétrécissement du marché. Le PDG Marc Benioff a minimisé les risques liés à l'IA, insistant sur le fait que cette technologie ne constitue pas une menace. Par ailleurs, les actions GitLab ont chuté de plus de 7 % à la suite d'un changement de directeur financier et de perspectives moins favorables.

Sur le plan macroéconomique, le dollar américain se renforce, l'indice du dollar progressant de près de 0,3 %. Le sentiment reste faible dans le secteur des cryptomonnaies : le bitcoin recule de près de 2 % et l'ethereum de plus de 3 %. Les métaux précieux sont également sous pression, l'or perdant plus de 0,5 % et l'argent reculant de près de 2 %, tandis que les métaux industriels ont connu une volatilité très limitée.

Les matières premières énergétiques sont également en baisse : le pétrole a reculé de plus de 1 %, tandis que le gaz naturel s'est trade à un niveau stable après que les données sur les stocks ont montré une augmentation de 55 milliards de pieds cubes, conformément aux attentes.

Du côté de la Fed, John Williams a adopté un ton légèrement accommodant, soulignant que l'inflation américaine ne devrait pas revenir à son objectif avant 2027. Il a insisté sur le fait que la politique monétaire restait restrictive, a mis en garde contre les risques de ralentissement du marché du travail et a qualifié l'inflation des services d'« acceptable » et allant dans la bonne direction.

