Résumé quotidien : Wall Street rebondit en fin de semaine, US30 en hausse de 1,2% 🗽

Les indices américains connaissent leur premier rebond majeur après une série de baisses. En tête de la reprise, le Nasdaq, qui enregistre une hausse de 2,3%, suivi par le Russell 2000 (+2,05%), le S&P 500 (+1,66%) et le Dow Jones Industrial Average (+1,5%). L'indice de volatilité VIX poursuit sa baisse après le dernier renouvellement des contrats.

Les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) entraînent cette reprise, avec des gains importants pour Palantir, AppLovin et les titres du secteur des semi-conducteurs. Nvidia, leader du groupe des "Magnificent Seven" (Mag7), connaît une hausse de 4%, franchissant ainsi le seuil des 120 dollars par action.

Le sentiment de marché aux États-Unis s'est amélioré après que le leader de la majorité au Sénat ait retiré sa déclaration antérieure concernant un blocage du projet de loi sur les dépenses fédérales, réduisant ainsi le risque d'une fermeture du gouvernement.

Le rapport de l’Université du Michigan a été bien pire que prévu, mettant en évidence une forte augmentation des attentes d'inflation (à court et à long terme), tandis que les attentes des consommateurs américains ont chuté fortement, à 54,2 contre 63 prévu et 64 précédemment. Détails des attentes de l’Université du Michigan : Sentiment préliminaire : 57,9 (Prévision 63, Précédent 64,7)

Condition préliminaire : 63,5 (Prévision 64,4, Précédent 65,7)

Attentes préliminaires : 54,2 (Prévision 63, Précédent 64,0)

Inflation à 5 ans préliminaire : 3,9% (Prévision 3,4%, Précédent 3,5%)

Inflation à 1 an préliminaire : 4,9% (Prévision 4,3%, Précédent 4,3%) Les indices européens ont clôturé en hausse, à commencer par le DAX allemand (+1,86%), soutenu par un accord entre la coalition de Merz et les Verts sur le financement des dépenses publiques. Les autres grands indices ont suivi : le CAC40 (France) +1,13%, le FTSE 100 (Royaume-Uni) +1,05%, le FTSE MIB (Italie) +1,73%, l'IBEX 35 (Espagne) +1,43% et le SMI (Suisse) +0,63%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La coalition CDU/CSU-SPD-Verts a annoncé un accord visant à assouplir la politique de freinage budgétaire de l'Allemagne, ouvrant ainsi la voie à un fonds de 500 milliards d'euros. Les Verts ont accepté de ne pas bloquer le projet de loi à condition qu’il inclut des financements pour les infrastructures, la défense et la transformation énergétique.

Le dollar américain (USDIDX) a baissé de 0,08% par rapport à un panier de grandes devises, clôturant la semaine dans le rouge. Les devises les plus fortes par rapport au dollar incluent l’AUD/USD (+0,65%), le NZD/USD (+0,88%) et le USD/CAD (-0,5%) – le dollar canadien ayant récupéré presque toutes les pertes d’hier.

De son côté, le yen japonais s’affaiblit (USD/JPY +0,5%), alors que les marchés anticipent que la Banque du Japon maintiendra ses taux d’intérêt actuels. L’euro poursuit sa hausse (+0,22%) contre le dollar, malgré les menaces tarifaires et les critiques renouvelées de Donald Trump à l’encontre de l’Union européenne.

Vladimir Poutine a donné une évaluation prudemment optimiste des négociations de paix en cours avec Donald Trump, tout en précisant qu’il s’attendait à une reddition des forces ukrainiennes à Kursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné la nécessité de renforcer la défense aérienne dans le cadre d'un éventuel accord de paix.

JP Morgan a réduit sa prévision de croissance du PIB américain pour 2025, passant de 1,9% à 1,6%. Malgré cette révision à la baisse, les rendements des obligations du Trésor américain augmentent : les rendements des obligations à 10 ans grimpent de 3 points de base, et ceux des obligations à 2 ans augmentent de 6 points de base, dépassant les 4%.

Le pétrole reste stable, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel augmentent de 2%. Le cacao (-4%), le café (-3%) et le maïs (-1,7%) figurent parmi les pertes les plus marquées des matières premières agricoles.

Les stocks de cacao dans les entrepôts portuaires américains ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 4 mois. L'Organisation internationale du cacao (ICCO) a relevé ses prévisions de surplus de marché, anticipant le premier excédent mondial en quatre ans, avec une production de cacao en hausse de 8% par rapport à l'année précédente, malgré des rendements incertains en Côte d'Ivoire.

L'or recule légèrement après avoir franchi la barre des 3 000 dollars. Bitcoin grimpe de 4% pour atteindre 84 500 dollars. Le token Trump progresse de 12%, tandis que Chainlink et Solana enregistrent des gains proches de 10%.

Les actions des entreprises spécialisées en informatique quantique connaissent un essor malgré une attaque de vendeurs à découvert. Malgré l'annonce de Kerrisdale Capital ciblant l’entreprise d’informatique quantique IONQ, l’action rebondit de 14% aujourd'hui. De même, Rigetti Computing grimpe de 18%, reflétant un momentum haussier continu dans le secteur.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."