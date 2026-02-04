L’Europe résiste mieux , soutenue par une rotation vers les valeurs cycliques et value.

Les données ADP très faibles ravivent les craintes sur la dynamique économique américaine.

AMD plonge de 16% après une guidance jugée insuffisante pour justifier les valorisations IA.

Nouvelle vague de correction à Wall Street , menée par le Nasdaq (-2,3%) et les small caps.

Après une tentative de stabilisation en début de séance, Wall Street replonge nettement dans le rouge, confirmant que le marché traverse une phase de réévaluation brutale du risque, en particulier dans la technologie. Les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent une poursuite de la correction, alors que les investisseurs digèrent à la fois des résultats décevants, des signaux macroéconomiques fragiles et une incertitude géopolitique persistante.

📉 États-Unis : la correction s’intensifie dans la tech

Nasdaq et small caps en première ligne

Les futures indiquent une séance difficile : le Nasdaq 100 (US100) recule d’environ 2,3%, tandis que le Russell 2000 (US2000) perd près de 1,9%, soulignant la vulnérabilité des valeurs de croissance et des segments les plus cycliques. Le S&P 500 (US500) limite la casse avec -1%, alors que le Dow Jones (US30), plus exposé aux valeurs value et industrielles, résiste nettement mieux (-0,1%).

Cette dispersion confirme une rotation sectorielle marquée, au détriment des valeurs technologiques les plus chères.

AMD, catalyseur d’un sell-off généralisé

Le décrochage est principalement alimenté par Advanced Micro Devices, dont le titre s’effondre de 16%. Malgré un T4 solide (10,27 Md$ de chiffre d’affaires), la prévision de revenus pour le T1 (~9,8 Md$) a été perçue comme décevante au regard des attentes extrêmement élevées liées à l’IA.

Pour le marché, le message est clair : battre légèrement le consensus ne suffit plus lorsque la narration repose sur une croissance explosive. Cette déception ravive le doute sur la vitesse réelle de monétisation de l’IA.

Alphabet et Amazon sous tension

À quelques heures de leurs publications, Alphabet (-2,7%) et Amazon (-2,6%) reculent également, preuve que les investisseurs réduisent le risque avant les résultats. Ces publications seront déterminantes pour savoir si la correction reste sectorielle… ou devient plus systémique.

📊 Macroéconomie : l’emploi américain inquiète

ADP : un rapport très en dessous des attentes

Les dernières données ADP montrent que l’emploi privé américain n’a progressé que de 22 000 postes en janvier, contre 45 000 attendus. Le mois de décembre a en outre été révisé en baisse à 37 000.

Sans les créations dans l’éducation et la santé, le chiffre aurait été proche de zéro, voire négatif. Ce point est crucial : il suggère une fragilité croissante du marché du travail privé, un pilier essentiel de la consommation américaine.

Impact sur le sentiment de marché

Dans un environnement où les valorisations sont élevées, toute faiblesse macro renforce la pression sur les valeurs de croissance. Le rapport ADP agit donc comme un amplificateur de la correction technologique, plutôt que comme un simple bruit statistique.

🌍 Europe : résilience relative et divergences

Indices européens globalement positifs

Contrairement aux États-Unis, la majorité des marchés européens évoluent dans le vert :

Suisse (SUI20) : +0,95%

Royaume-Uni (UK100) : +0,9%

France (FRA40) : +0,85%

Pologne (W20) : +0,7%

Espagne (SPA35) : +0,6%

En revanche, l’Allemagne (DE40 : -0,7%) et les Pays-Bas (NED25 : -0,6%) sous-performent, pénalisés par leur exposition à l’industrie et à la technologie.

Cette configuration confirme une décorrélation partielle entre l’Europe et la tech américaine, l’Europe bénéficiant d’un positionnement plus cyclique et value.

💱 Devises et matières premières : dollar fort, signaux mixtes

Dollar en hausse généralisée

Le dollar américain se renforce face aux devises du G10 et des marchés émergents (USDIDX : +0,3%). Les devises cycliques sont sous pression, avec un net repli des dollars australien (-0,5%) et néo-zélandais (-0,8%). L’EURUSD recule à 1,18 (-0,1%).

Cette dynamique reflète un retour de l’aversion au risque et une demande accrue pour les actifs liquides et refuges.

Or, argent et énergie

Les métaux précieux évoluent de manière contrastée :

Or : -0,5% à 4 920 $ , en légère consolidation après de fortes hausses

Argent : +0,5% à 86 $

Du côté de l’énergie, la tendance reste haussière :

Brent et WTI progressent d’environ 1,5%

Gaz naturel en hausse de 2% pour la deuxième séance consécutive

₿ Cryptomonnaies : la pression s’accentue

Bitcoin et Ethereum replongent

La vente s’intensifie sur les actifs numériques. Le Bitcoin recule de 2,3% à 74 000 $, tandis qu’Ethereum perd 3,2% à 2 164 $. La corrélation avec les valeurs de croissance reste forte, et la faiblesse du Nasdaq continue de peser sur le sentiment crypto.

[Graphique à insérer ici : US100, Bitcoin et USD Index]

(Source: xStation5)

🔍 Lecture de marché : une phase de sélection brutale

La fin de l’indulgence

Le marché entre clairement dans une phase où toutes les entreprises liées à l’IA ne sont plus traitées comme des gagnantes automatiques. Les attentes sont élevées, les valorisations tendues, et la sanction est immédiate en cas de déception.

Ce que surveillent les investisseurs

À court terme, l’attention se concentre sur :

les résultats d’Alphabet et Amazon ,

la confirmation ou non d’un ralentissement macro plus large ,

la capacité des entreprises à transformer l’IA en croissance tangible.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq chute-t-il plus que le Dow Jones ?

Parce que le Nasdaq est beaucoup plus exposé aux valeurs technologiques et de croissance, aujourd’hui sous pression.

La chute d’AMD remet-elle en cause le thème IA ?

Elle remet surtout en cause l’idée que tous les acteurs profiteront également de l’IA.

Les données ADP sont-elles préoccupantes ?

Oui, car elles suggèrent une fragilité du marché du travail privé hors secteurs défensifs.

Pourquoi l’Europe résiste-t-elle mieux ?

Grâce à une exposition plus forte aux valeurs cycliques, financières et énergétiques.

La correction peut-elle s’aggraver ?

Oui, si les prochaines publications de résultats confirment une dégradation des perspectives.