Résumé quotidien : Wall Street recule alors que les données économiques montrent une contraction et que les résultats déçoivent

Les actions américaines chutent alors que le PIB se contracte de manière inattendue, l'US500 perdant 1,09 %, l'US30 reculant de 0,85 % et l'US100 glissant de 1,19 %, après que les données ont révélé que l'économie américaine s'était contractée de 0,3 % au premier trimestre, contre une croissance attendue de 0,2 %, marquant la première contraction depuis 2022.

Les prix du pétrole chutent à des plus bas de quatre ans, le brut WTI enregistrant sa plus forte baisse mensuelle (19 %) depuis novembre 2021, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les potentielles hausses de production de l'OPEP+ pesant sur le marché, faisant chuter les prix vers 58 dollars le baril.

Les données sur l'emploi signalent un marché du travail en ralentissement : le rapport ADP montre que les emplois privés n'ont augmenté que de 62 000 en avril, bien en deçà des 147 000 (révisés à la baisse) de mars, tandis que les offres d'emploi JOLTS sont tombées à 7,192 millions contre 7,48 millions précédemment.

Les valeurs technologiques mènent la baisse, le fabricant de serveurs IA Super Micro Computer chutant de 15 % après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre, tandis que Snap perd plus de 14 % et que d'autres valeurs technologiques s'affaiblissent avant les résultats clés de Microsoft et Meta.

Le secteur de la consommation discrétionnaire montre des signes de faiblesse, Starbucks chutant de près de 7 % après un cinquième trimestre consécutif de baisse des ventes comparables, tandis que Norwegian Cruise Line dévisse de plus de 8 % après avoir abaissé ses prévisions en raison d’un affaiblissement de la demande.

Le secteur solaire est touché par les tarifs douaniers de Trump, les actions de First Solar chutant jusqu'à 13 % après la réduction de ses prévisions de bénéfice pour 2025 en raison de l’impact des droits de douane récemment imposés, abaissant sa prévision de BPA à 12,50-17,50 dollars contre 17-20 dollars précédemment.

Un accord sur les minerais entre l’Ukraine et les États-Unis est imminent, alors que l’Ukraine se prépare à signer un accord stratégique donnant aux États-Unis un accès préférentiel aux nouveaux contrats de ressources naturelles ukrainiennes, bien que des complications de dernière minute aient émergé dans la finalisation de l'accord.

Les indicateurs économiques suscitent des inquiétudes de stagflation, le PIB se contractant alors que l’inflation s’accélère, l’indice des prix PCE grimpant à 3,5 % contre 2,6 % au trimestre précédent, compliquant les perspectives pour la politique de la Réserve fédérale.

La confiance des consommateurs s'affaiblit, tombant à son niveau le plus bas depuis mai 2020, alors que les incertitudes économiques et les tensions commerciales pèsent sur le moral, accentuant les inquiétudes concernant la résilience des dépenses de consommation, qui ont néanmoins augmenté de 1,8 % au premier trimestre, contre 4,0 % au quatrième trimestre.

La baisse d’hier s’est poursuivie sur les prix de l’or, qui recule de 0,3 % aujourd’hui. L’argent chute également de 0,6 %, tandis que le platine est le plus faible des métaux précieux avec un repli de 1,4 %.

Les marchés européens ont terminé la séance en ordre dispersé. La plupart des grands indices ont clôturé en hausse : le DAX allemand a gagné 0,3 %, le CAC 40 français a progressé de 0,5 %, tandis que le SMI suisse et le FTSE 100 britannique ont terminé la journée en hausse d’environ 0,4 %. En revanche, l’IT40 italien a perdu plus de 1 %, et l’indice WIG polonais a reculé de plus de 2 %, clôturant la séance sous le seuil des 100 000 points.

Les données préliminaires sur l’inflation en Allemagne pour avril ont montré une hausse des prix légèrement supérieure aux attentes. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,1 % en glissement annuel contre une hausse attendue de 2 %, bien qu’en léger recul par rapport aux 2,2 % du mois dernier.

Les données du PIB de la zone euro ont montré une croissance de 0,4 % en glissement trimestriel, soit 0,2 point de pourcentage de plus que le consensus. Ces chiffres sont particulièrement positifs en comparaison des données étonnamment faibles en provenance des États-Unis.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."