Les marchés financiers américains ont terminé la séance majoritairement dans le rouge, dans un contexte marqué par une montée des tensions géopolitiques et des déclarations restrictives de la Réserve fédérale. Malgré une inflation légèrement plus modérée que prévu, les investisseurs sont restés prudents, privilégiant les actifs refuges et délaissant les grandes capitalisations.

📉 Wall Street pénalisée par la Fed et la géopolitique

Les indices américains en repli

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse : le S&P 500 (US500) recule de 0.3%, le Nasdaq 100 (US100) perd 0.25%, tandis que le Dow Jones (US30) affiche la plus forte correction avec -0.65%. Cette performance négative reflète une nervosité accrue des investisseurs face aux incertitudes internationales et à la perspective de taux d’intérêt durablement élevés.

À contre-courant, l’indice des petites capitalisations Russell 2000 (US2000) progresse de 0.4%, profitant davantage du ralentissement de l’inflation sous-jacente, généralement favorable aux entreprises domestiques plus sensibles aux conditions de financement.

Les secteurs les plus sous pression

Les valeurs financières et les sociétés de logiciels et de services informatiques figurent parmi les plus fortes baisses du jour. Les anticipations de politique monétaire restrictive pèsent sur les banques, tandis que les valeurs technologiques souffrent de la remontée des rendements et du renforcement du dollar.

🌍 Un climat géopolitique de plus en plus tendu

Greenland et Iran : nouvelles sources d’inquiétude

Selon USA Today, citant un responsable de la Maison-Blanche, une opération américaine au Groenland pourrait intervenir « dans les semaines ou les mois à venir ». L’option privilégiée par Donald Trump resterait l’achat de l’île, riche en ressources minières, bien que d’autres solutions diplomatiques soient également envisagées.

Parallèlement, le président américain a encouragé les manifestations en Iran via les réseaux sociaux, affirmant que « l’aide est en route », tout en suggérant aux alliés des États-Unis de quitter le pays. Ces déclarations ont été renforcées par des informations d’Axios, selon lesquelles l’émissaire spécial Steve Witkoff aurait rencontré Reza Pahlavi, fils de l’ancien Shah d’Iran.

Impact sur la confiance des investisseurs

Ces éléments contribuent à alimenter un climat d’aversion au risque, favorisant le dollar et les actifs réels, tout en pesant sur les marchés actions, en particulier sur les secteurs cycliques.

🏦 JPMorgan pénalisée par une charge exceptionnelle

Des résultats en apparence décevants

L’action JPMorgan Chase chute de 3.6% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025. La banque a annoncé un bénéfice net de 13 milliards de dollars, en baisse de 7% sur un an, soit 4.63 dollars par action.

Cette contraction s’explique principalement par une provision exceptionnelle de 2.2 milliards de dollars, liée à l’acquisition de l’activité Apple Card.

Des fondamentaux sous-jacents plus solides

Hors cet élément exceptionnel, le bénéfice aurait progressé de 14 milliards à 14.7 milliards de dollars, soit 5.23 dollars par action, soutenu par la performance du trading. En revanche, les revenus de la banque d’investissement se sont révélés inférieurs aux attentes, accentuant la déception du marché.

💱 Dollar fort, matières premières en hausse

Le billet vert domine le marché des changes

Le dollar américain s’impose nettement sur le marché des changes (USDIDX +0.2%), soutenu par les tensions géopolitiques et les propos hawkish d’Alberto Musalem. Le yen japonais est la devise la plus faible du G10 (USDJPY +0.6%), pénalisé par des rumeurs de dissolution du parlement japonais. L’EURUSD recule de 0.15% à 1.165.

Métaux précieux et énergie en progression

Les métaux précieux continuent de bénéficier du contexte international incertain. L’argent surperforme avec une hausse allant jusqu’à 2.1% à 87.50 dollars, tandis que l’or évolue à l’équilibre autour de 4,600 dollars.

Sur le marché de l’énergie, le Brent et le WTI prolongent leur rebond, gagnant respectivement 2.1% et 2.4%, tandis que le gaz naturel (NATGAS) progresse de 1.35%.

₿ Les cryptomonnaies portées par un regain d’optimisme

Bitcoin et Ethereum en nette hausse

Dans un contraste marqué avec les marchés actions, les cryptomonnaies affichent une dynamique positive. Le Bitcoin progresse de 2.7% à 93,680 dollars, tandis que l’Ethereum s’adjuge 3.6% à 3,207 dollars.

Ce mouvement reflète un appétit pour le risque sélectif, certains investisseurs cherchant des alternatives aux actifs traditionnels dans un environnement géopolitique incertain.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street a-t-elle terminé en baisse ?

En raison des tensions géopolitiques croissantes et des propos hawkish de la Fed, qui renforcent les anticipations de taux élevés.

Pourquoi le Russell 2000 a-t-il progressé ?

Les petites capitalisations bénéficient davantage du ralentissement de l’inflation sous-jacente.

Qu’est-ce qui explique la chute de JPMorgan ?

Une provision exceptionnelle liée à l’Apple Card a pesé sur le bénéfice publié.

Pourquoi le dollar est-il en hausse ?

Le climat d’aversion au risque et la politique monétaire restrictive soutiennent le billet vert.

Pourquoi les cryptomonnaies progressent-elles ?

Elles profitent d’un regain d’optimisme et d’un repositionnement des investisseurs hors des marchés traditionnels.