Résumé quotidien : Wall Street reprend des gains avec la reprise des actions de Big Tech ; Bitcoin proche du seuil des 100 000 $ (21.11.2024)

Les indices américains poursuivent leur tendance haussière aujourd'hui. Le S&P 500 progresse de 0,7 %, le Nasdaq 100 gagne 0,5 %, et le Dow Jones augmente de 1,2 %. L'indice le plus performant est le Russell 2000, composé de petites entreprises, qui s'apprécie d'environ 2 %.

Les marchés européens ont clôturé en territoire positif. En tête des gains se trouve l'indice polonais WIG20, qui a augmenté de 1,55 %. Les autres grands indices ont également enregistré des hausses : le FTSE 100 du Royaume-Uni (+0,8 %), le DAX (+0,74 %), le CAC 40, le FTSE MIB italien et l'IBEX 35 espagnol (chacun +0,2 %).

Suite aux résultats d'hier, l'action de Nvidia a connu une forte volatilité, perdant initialement plus de 3,5 % pendant la séance. Toutefois, un sentiment haussier a prévalu par la suite, et l'action est maintenant en hausse modeste de 0,6 %.

Les actions d'Alphabet ont chuté de plus de 5 % après que le département de la Justice des États-Unis a contraint l'entreprise à vendre Google Chrome dans le cadre d'actions antitrust liées à sa domination sur les moteurs de recherche.

Snowflake a surpris positivement avec ses résultats pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre ainsi que pour l'exercice fiscal 2024/25. L'action a bondi de plus de 33 %, atteignant son plus haut niveau depuis février 2023.

Marchés obligataires : Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans restent stables au-dessus de 4,42 %, les rendements des obligations allemandes sont tombés à 2,32 %, tandis que les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont augmenté de 0,022 point de pourcentage pour atteindre 1,09 %.

PPI du Canada : L'indice des prix à la production (PPI) du Canada a été plus élevé que prévu à 1,2 % (prévision : 0,9 % ; précédent : 0,6 %), renforçant le dollar canadien contre un panier de devises.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté de manière inattendue à 213 000 la semaine dernière (prévision : 220 000 ; précédent : 219 000), marquant ainsi un plus bas de sept mois. Cela soutient le discours de la Fed selon lequel le marché du travail reste robuste, réduisant l'urgence de nouvelles baisses de taux.

L'indice de la Fed de Philadelphie a également baissé de manière inattendue à -5,5 (prévision : 7,9 ; précédent : 10,3), signalant une contraction de l'activité industrielle en novembre.

Le marché des cryptomonnaies affiche un fort momentum haussier. Bitcoin a gagné 3,9 %, se rapprochant à seulement 2 % du seuil des 100 000 $. Ethereum (+9 %) et Solana (+8,5 %) connaissent également des gains importants.

Les métaux précieux ont enregistré des gains modérés : l'or (+0,8 %), l'argent (+0,2 %), le platine (+0,35 %) et le palladium (+1 %), ce dernier bénéficiant des sanctions continues contre la Russie.

Marché des devises : Le yen japonais est la devise la plus performante, s'appréciant de 0,5 % contre le dollar américain après les commentaires du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, soulignant l'importance des données à venir pour la décision de taux de décembre. Le pair EURUSD est tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2023, avec des baisses également observées pour la livre sterling et le franc suisse.

Les produits énergétiques augmentent également, dirigés par le gaz naturel (NATGAS) qui gagne 3 %, après une baisse surprenante des stocks de gaz naturel aux États-Unis rapportée par l'EIA. Les prix du pétrole (Brent et WTI) ont augmenté de 1,2 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."