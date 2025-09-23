Résumé quotidien : Wall Street sous pression en raison de la chute des valeurs technologiques 📉 Le café en baisse de plus de 4 %

Les indices PMI pour septembre ont surpris les marchés : en France, on a observé une baisse, tandis qu'en Allemagne, les indices composites et des services ont augmenté, dépassant chacun la barre des 52 points. Cependant, l'activité manufacturière a chuté de 50,2 à 48,5.

Au Royaume-Uni, les données PMI de septembre 2025 ont déçu les investisseurs. Le PMI des services a chuté à 51,9 points (prévision : 53,0), tandis que le PMI manufacturier a reculé à 46,2 (prévision : 47,1). Le PMI composite s'est également établi à 51,9, en dessous des attentes du marché qui tablaient sur 53.

Les indices boursiers européens ont clôturé la séance en ordre dispersé. Le DAX allemand a reculé de plus de 0,3 %, tandis que le FTSE britannique a terminé à un niveau stable. À Wall Street, les indices affichent de légères baisses, entraînés par Nvidia et Oracle, qui reculent respectivement de 3 % et de plus de 4 %. Le Nasdaq 100 recule de plus de 0,7 %.

Les données préliminaires du PMI américain pour septembre montrent un ralentissement économique modéré. Les données relatives aux services et à l'industrie manufacturière indiquent toutes deux un léger ralentissement et sont inférieures aux attentes. Le PMI composite s'est établi à 53,6, juste en dessous des prévisions de 54.

L' indice Richmond Fed pour septembre s'est établi bien en deçà des attentes, à -17 contre les prévisions de -5 et le résultat précédent de -7.

Jerome Powell a indiqué que la Fed était prête à ajuster sa politique et à baisser les taux d'intérêt, en accordant davantage d'attention à l'affaiblissement du marché du travail. Cependant, la Fed continue de considérer que les droits de douane ont un effet pro-inflationniste durable.

Michelle Bowman, de la Réserve fédérale, a exprimé son inquiétude quant au risque croissant d'un ralentissement du marché du travail aux États-Unis. Elle a averti que si les conditions de la demande ne s'amélioraient pas, les entreprises pourraient commencer à supprimer des emplois dans les mois à venir.

Les responsables de la Fed Goolsbee et Bostic ont également commenté la politique monétaire aujourd'hui. Tous deux se sont prononcés en faveur de baisses de taux mesurées et ont souligné que les données à venir sur le marché du travail, qui s'est affaibli au cours de l'été, seront suivies de près.

La banque centrale suédoise, la Riksbank, a baissé de manière inattendue ses taux d'intérêt à 1,75 % (contre 2,00 %) afin de soutenir l'économie dans un contexte de ralentissement. Elle a toutefois indiqué qu'il pourrait s'agir de la dernière baisse du cycle actuel, les taux devant rester à leur nouveau niveau pendant une période prolongée.

En Pologne, le taux de chômage a atteint 5,5 % en septembre 2025, conformément aux attentes du marché (contre 5,4 % précédemment). Le ministère du Travail a indiqué que cette hausse était due à la nouvelle réglementation introduite en juin, qui a réduit le nombre de personnes radiées des registres du chômage.

Les contrats à terme sur le café Arabica sur l'ICE ont chuté de près de 4,5 % aujourd'hui, dans un contexte de prévisions de précipitations plus importantes au Brésil. Les prix n'ont pas réagi aux critiques de Donald Trump à l'égard du Brésil et du président Lula, qui ont laissé entendre que les droits de douane élevés sur les exportations brésiliennes seraient maintenus dans un avenir prévisible.

Le sentiment du marché des cryptomonnaies reste faible – Le Bitcoin a chuté de près de 1 %, s'échangeant à près de 112 000 dollars. Dans le même temps, les métaux ont fortement rebondi : le platine a bondi de plus de 5 % et l'or a augmenté de plus de 0,8 %. La combinaison d'un marché du travail en affaiblissement et d'une hausse des prix aux États-Unis alimente les craintes de stagflation.

