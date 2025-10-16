Thermo Fisher Scientific annonce une collaboration stratégique avec OpenAI.

Points clés Les actions de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges avant l'ouverture du marché aujourd'hui, à la suite de l'annonce d'une collaboration stratégique avec OpenAI.

Il s'agit d'un autre exemple d'une entreprise hors du secteur technologique traditionnel qui annonce un partenariat avec OpenAI dans le but d'être perçue par les investisseurs comme bénéficiaire de la révolution de l'IA.

Les actions de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges pré-boursiers aujourd'hui, suite à l'annonce d'une collaboration stratégique avec OpenAI. La société met en œuvre des solutions d'intelligence artificielle dans des domaines clés de son activité, de la recherche clinique et du service client à la plateforme Accelerator™ Drug Development et aux implémentations internes de ChatGPT Enterprise, dans le but de réduire le délai de mise sur le marché des nouveaux médicaments, de gérer plus efficacement l'innovation et de mieux utiliser les ressources.

Il s'agit d'un nouvel exemple d'une entreprise hors du secteur technologique traditionnel qui annonce un partenariat avec OpenAI afin d'être considérée par les investisseurs comme une bénéficiaire de la révolution de l'IA qui stimule les valorisations de géants tels que Nvidia, Microsoft et Alphabet. Le marché récompense clairement toute tentative de mise en œuvre de solutions basées sur l'IA : il existe un discours automatique sur la possibilité de répéter le succès des entreprises technologiques dont les actions progressent depuis des mois grâce à l'essor de l'IA. D'où la réaction positive d'aujourd'hui au cours de l'action TMO : les investisseurs voient une opportunité pour d'autres secteurs de prendre le train en marche de la technologie IA en pleine expansion, cherchant à reproduire le succès des entreprises qui ont été les principales bénéficiaires de cette transformation depuis un certain temps.

Juste avant l'ouverture de Wall Street, les actions de l'entreprise sont en hausse de 4 % et testent les récents sommets locaux atteints en octobre. Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."