Salesforce affiche une hausse de 8 % grâce à des prévisions de revenus à long terme favorables.

Lors de Dreamforce Investor Event, Salesforce a dévoilé des prévisions ambitieuses : l'entreprise prévoit que son chiffre d'affaires dépassera les 60 milliards de dollars d'ici l'exercice 2030. Cet objectif dépasse les estimations consensuelles de Wall Street, qui s'élèvent à 58,37 milliards de dollars, et n'inclut pas encore les gains attendus de l'acquisition d'Informatica pour 8 milliards de dollars, qui devrait être finalisée prochainement. L'action de l'entreprise a augmenté de près de 8 % aujourd'hui.

Salesforce prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % entre les exercices 2026 et 2030, soulignant son potentiel d'expansion très solide et stable dans les secteurs du cloud et de l'intelligence artificielle.

Le nouveau cadre à long terme de la société, connu sous le nom de « 50 by FY30 », vise à atteindre un total combiné de 50 % provenant de la croissance des abonnements et de la marge d'exploitation non conforme aux PCGR. Il s'agit d'un plan à long terme qui équilibre l'augmentation des revenus et l'amélioration de la rentabilité, un facteur crucial alors que Salesforce est en concurrence avec Microsoft et Oracle.

Le segment Data & AI a généré 1,2 milliard de dollars de revenus au deuxième trimestre , soit une augmentation de 120 % par rapport à l'année précédente .

a généré , soit une . La plateforme Agentforce AI a généré 440 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) et, selon Salesforce, ce chiffre pourrait tripler, voire quadrupler à mesure que de plus en plus de clients mettront pleinement en œuvre la solution.

a généré et, selon Salesforce, ce chiffre pourrait à mesure que de plus en plus de clients mettront pleinement en œuvre la solution. Agentforce 360, la nouvelle version mondiale de la plateforme, intègre tous les produits cloud de Salesforce, permettant l'automatisation des flux de travail, l'optimisation du service client et l'analyse des données en temps réel.

Partenariat avec Alphabet et intégration de Gemini

Dans sa dernière version d'Agentforce 360, Salesforce a élargi son partenariat avec Alphabet Inc., en intégrant le chatbot Gemini de Google directement dans le moteur de raisonnement Atlas, le « cerveau » d'Agentforce.

Cette intégration permet au système de créer et de gérer des agents IA avancés capables d'automatiser des processus métier complexes.

L'acquisition d'Informatica renforce les capacités en matière de données.

L'acquisition d'Informatica pour 8 milliards de dollars marque une nouvelle étape stratégique vers la combinaison de la gestion des données et de l'intelligence artificielle. Cette initiative renforcera l'expertise de Salesforce en matière de gouvernance des données, d'automatisation et de modèles de prise de décision basés sur l'IA.

Suite à l'annonce des nouvelles prévisions, les actions de Salesforce ont gagné plus de 5 % dans les échanges avant l'ouverture du marché, bien que le titre reste en baisse d'environ 29 % depuis le début de l'année.

Dans le même temps, les grandes sociétés d'investissement ont maintenu leurs perspectives positives :

KeyBanc – Surpondérer , objectif de cours 400 $

– , objectif de cours 400 $ Canaccord Genuity – Acheter , objectif de cours 300 $

– , objectif de cours 300 $ BofA Securities – Acheter , objectif de cours 325 $

– , objectif de cours 325 $ Wolfe Research – Surperformance , objectif de cours 310 $

– , objectif de cours Needham – Achat , objectif de cours 400 $

– , objectif de cours Stifel – Achat, objectif de cours 300 $

Salesforce entre dans une nouvelle ère ?

La prochaine phase d'expansion de Salesforce repose sur trois piliers stratégiques :

IA et intégration des données – fusion d'Agentforce 360 avec Gemini et finalisation de l'acquisition d'Informatica. Efficacité financière – le cadre « 50 by FY30 » et un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Croissance organique – maintenir un TCAC supérieur à 10 % et atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030.

Salesforce entre dans une décennie où l'intelligence artificielle deviendra le cœur de sa stratégie commerciale, positionnant l'entreprise comme l'un des principaux bénéficiaires de la transformation numérique mondiale.

Source: xStation5