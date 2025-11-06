Points clés Le leader allemand de l’industrie de l’armement a publié des résultats qui ont impressionné les investisseurs et rassuré le marché

Croissance massive des ventes et des revenus dans la plupart des secteurs d’activité

Le carnet de commandes continue de croître

La marge opérationnelle légèrement en baisse en raison d’investissements massifs

Le marché civil reste faible

Perspectives optimistes pour le quatrième trimestre présentées

Le groupe allemand Rheinmetall a publié ses résultats aujourd’hui. Le fabricant européen d’armes a connu une croissance spectaculaire de ses revenus et de ses valorisations au cours des derniers trimestres. Profitant de l’augmentation massive des dépenses militaires des pays européens, les valorisations de l’entreprise battent record après record. Les attentes des investisseurs augmentent, et les indicateurs de valorisation laissent peu de place à l’erreur ou à la déception. Les résultats de l’entreprise ont-ils répondu aux attentes des investisseurs ?

Le titre a progressé d’environ 3 % à l’ouverture après la publication des résultats, ce qui indique que l’entreprise a passé un nouveau test imposé par le marché. Le groupe Rheinmetall réalise une croissance constante rarement observée sur la Bourse européenne, en particulier parmi les entreprises industrielles. Les ventes en Europe ont augmenté pour atteindre 7,5 milliards d’euros, contre 6,2 milliards l’année précédente, soit une croissance de 20 %.

Le bénéfice opérationnel s’est élevé à 835 millions d’euros contre 705 millions l’an dernier, soit une hausse de 18 %.

Le carnet de commandes, déjà impressionnant, a également réservé une surprise positive. Il est passé à 64 milliards d’euros, augmentant de 12 milliards supplémentaires cette année.

Aussi importantes que soient les données historiques, les prévisions et objectifs de l’entreprise le sont tout autant. La direction a maintenu ses objectifs de fin d’année, qui incluent une croissance globale des ventes de 25 à 30 % et une marge opérationnelle optimiste de 15,5 %. Il vaut également la peine de se pencher sur les segments individuels des activités de l’entreprise. Le cœur des revenus reste le segment des véhicules terrestres. Cette partie des activités a généré 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente, et le bénéfice opérationnel a augmenté pour atteindre 346 millions.

Les segments munitions et électronique affichent également de bonnes performances. Dans le segment armes et munitions, l’entreprise a enregistré une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires, à plus de 2 milliards d’euros. Le segment a également vu sa marge opérationnelle augmenter à 22 %, malgré « la hausse des coûts de main-d’œuvre et des matières premières ». La branche systèmes électroniques a enregistré une croissance record, avec des ventes passant à 1,46 milliard d’euros, soit une hausse de 41 % par rapport à l’année précédente. Cependant, toutes les informations fournies par l’entreprise ne sont pas positives. Les activités basées sur les moteurs et systèmes de puissance ont enregistré une baisse du chiffre d’affaires, passant de 1,54 milliard à 1,45 milliard d’euros. Une décision stratégique a été prise pour séparer « Power Systems » du reste du groupe afin que les revenus du marché civil soient concentrés dans un seul sous-groupe. Comme le montre le rapport et les commentaires de la direction, ce segment reste sous pression en raison de faiblesses structurelles du marché et des consommateurs. Toutefois, ce n’est pas le seul défi pour l’entreprise.

En premier lieu, la marge opérationnelle consolidée est passée de 11,3 % à 11,1 %, et le flux de trésorerie disponible a chuté de manière spectaculaire de 912 millions d’euros pour atteindre -813 millions d’euros.

L’entreprise précise clairement que cela est dû à des investissements très intensifs et à l’expansion dans toutes les grandes zones de ses activités. Ces investissements incluent la ligne de production des coques de F-35 et l’usine de munitions « Niedersachsen ». En fin de compte, la conférence sur les résultats a satisfait les investisseurs. Le rapport financier a rassuré sur la dynamique de croissance continue du chiffre d’affaires, et les commentaires de la direction ont calmé la majeure partie du sentiment négatif. Les importantes dépenses d’investissement sont acceptables pour le marché, surtout dans le contexte d’un carnet de commandes record, mais le non-respect de l’objectif ambitieux de marge opérationnelle d’ici la fin de l’exercice pourrait entraîner une correction significative du cours de l’action. RHE.DE (D1) Source: xStation5

