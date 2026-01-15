Les marges restent sous pression , en raison de l’or cher et de la force du franc suisse.

La joaillerie reste le principal moteur , avec une hausse de +14% des ventes.

La croissance atteint +11% à taux de change constants , contre 7,4% attendu par le marché.

Richemont enregistre des ventes de 6,4 milliards € sur la période septembre-décembre 2025, au-dessus des prévisions.

💎 Richemont : une performance commerciale au-dessus des attentes

Des ventes nettement supérieures aux prévisions

Le groupe suisse de luxe Richemont (CFR.CH), propriétaire de maisons emblématiques comme Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre ou encore Vacheron Constantin, a de nouveau démontré la solidité de son modèle économique. Sur la période septembre-décembre 2025, le chiffre d’affaires a atteint 6,4 milliards d’euros, soit une progression de +11% à taux de change constants.

Ce résultat dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur une croissance d’environ 7,4%. La publication confirme la capacité de Richemont à surperformer dans un environnement pourtant contrasté pour le secteur du luxe, marqué par des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes.

La joaillerie comme pilier de la croissance

La division joaillerie s’est imposée comme le principal moteur de cette performance. Les ventes des maisons de joaillerie ont progressé de +14% à taux de change constants, bien au-delà du consensus. Cette dynamique reflète une demande mondiale soutenue pour les produits ultra-premium, segment sur lequel Richemont dispose d’un positionnement particulièrement fort.

À l’inverse, les horlogers spécialisés ont enregistré une croissance plus modérée de +7%, mais celle-ci reste nettement supérieure aux anticipations du marché, qui tablaient sur une stagnation, voire un léger recul.

🌍 Une croissance géographique bien répartie

L’Amérique, le Japon et le Moyen-Orient en tête

La croissance de Richemont repose sur une diversification géographique solide. Les ventes ont progressé de +14% en Amérique, de +17% au Japon et de +20% au Moyen-Orient et en Afrique, illustrant la vigueur de la demande dans ces régions.

En Europe, la progression atteint +8%, confirmant la résilience du marché malgré un contexte économique plus contraint. Ces performances témoignent de la capacité du groupe à capter la demande internationale haut de gamme.

La Chine : reprise progressive mais prudente

La région Asie-Pacifique affiche une croissance plus modérée de +6%, légèrement inférieure aux attentes. La Chine, deuxième marché du groupe et représentant moins de 20% des ventes, montre des signes de reprise, malgré les difficultés persistantes liées à la crise immobilière et à une consommation discrétionnaire encore fragile.

Historiquement moteur du luxe mondial, la Chine reste un baromètre clé pour le secteur. Les résultats de Richemont suggèrent une amélioration graduelle, sans pour autant un retour à une dynamique explosive.

📉 Marges sous pression et enjeux pour 2026

L’impact de l’or et du franc suisse

Si la performance commerciale est saluée, la pression sur les marges tempère l’enthousiasme des investisseurs. Selon les analystes de Deutsche Bank, la combinaison de prix de l’or historiquement élevés et d’un franc suisse fort pourrait peser sur les bénéfices lors du prochain exercice, sauf nouvelles hausses de prix.

La question centrale reste la réaction des consommateurs. Dans l’univers ultra-premium de Richemont, une hausse des prix n’entraîne pas nécessairement une baisse de la demande, en raison du paradoxe de Veblen, selon lequel un prix plus élevé peut renforcer l’attrait d’un bien de luxe.

Lecture boursière et analyse technique

Malgré une baisse marquée du titre lors de la séance, l’action Richemont conserve une tendance haussière de long terme. D’un point de vue technique, le support clé demeure la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), qui n’a plus été testée depuis près de six mois.

Cette zone constitue un niveau crucial pour évaluer la solidité de la tendance actuelle et la confiance des investisseurs à moyen terme.

🏷️ Un signal avancé pour le secteur du luxe

Richemont en éclaireur avant les résultats de ses pairs

Le rapport financier de Richemont offre les premières indications sur la demande de produits de luxe en 2026. Il intervient avant les publications très attendues de LVMH en fin de mois, puis de Hermès et Kering en février.

Dans ce contexte, Richemont apparaît comme un indicateur avancé de la santé du secteur. La solidité de la joaillerie et la reprise progressive en Chine suggèrent que le luxe haut de gamme conserve des fondamentaux robustes, malgré des vents contraires sur les coûts et les devises.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de Richemont ont-ils surpris le marché ?

Parce que la croissance des ventes (+11%) a largement dépassé les attentes, notamment grâce à la joaillerie.

Quel segment contribue le plus à la croissance ?

La joaillerie, avec une hausse de +14%, reste le moteur principal du groupe.

La Chine est-elle redevenue un moteur de croissance ?

La reprise est progressive mais encore prudente, dans un contexte économique fragile.

Les marges de Richemont sont-elles menacées ?

Elles pourraient être sous pression en raison de l’or cher et du franc suisse fort, sauf ajustements tarifaires.

Ces résultats sont-ils un bon indicateur pour le secteur du luxe ?

Oui, Richemont constitue un signal avancé avant les publications de LVMH, Hermès et Kering.