🏗️ Résultats T4 2025 : un trimestre au-dessus des attentes
RTX Corp., premier contractant de défense américain, a livré un quatrième trimestre 2025 meilleur que prévu, confirmant la solidité du secteur défense dans son ensemble. Le chiffre d’affaires atteint 24,2 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an, nettement au-dessus des attentes du marché. Le BPA ajusté ressort à 1,55 dollar, là encore supérieur au consensus.
La croissance du BPA, limitée à +1 % sur un an, indique toutefois que le trimestre a été tiré davantage par les volumes que par l’expansion des marges. En revanche, la génération de trésorerie a constitué l’un des points forts du rapport, avec un free cash flow de 3,2 milliards de dollars et un cash-flow opérationnel de 4,2 milliards, confirmant une amélioration structurelle de la qualité des résultats.
L’ensemble des segments a contribué positivement, qu’il s’agisse de Collins Aerospace, Pratt & Whitney ou Raytheon, soulignant la diversification opérationnelle du groupe. Le BPA GAAP, plus faible à 1,19 dollar, a été pénalisé par des éléments comptables liés aux acquisitions et à la restructuration, sans remettre en cause la lecture fondamentale du trimestre.
📦 Carnet de commandes : le socle de la visibilité
Le véritable pilier de la thèse RTX reste le carnet de commandes, qui atteint un niveau impressionnant de 268 milliards de dollars. Celui-ci se répartit entre 161 milliards dans le civil et 107 milliards directement liés à la défense.
Cette visibilité exceptionnelle confère au groupe une inertie financière élevée, lui permettant d’absorber des cycles politiques ou budgétaires moins favorables à court terme. Pour le marché, ce backlog limite fortement le risque de rupture de trajectoire sur les revenus, même en cas de ralentissement ponctuel des nouvelles commandes.
📊 Bilan 2025 : sortie de la phase de “nettoyage”
Sur l’ensemble de l’exercice 2025, RTX affiche une progression claire sur tous les indicateurs clés. Le chiffre d’affaires atteint 88,6 milliards de dollars, en hausse de 10 %, tandis que le BPA ajusté progresse également de 10 %, à 6,29 dollars.
Le point le plus marquant reste la forte amélioration du free cash flow, qui s’établit à 7,9 milliards de dollars, soit une hausse de 3,4 milliards sur un an. Cela suggère que RTX est désormais en train de sortir de la phase de remise en ordre opérationnelle qui avait pesé sur les exercices précédents, notamment après les problèmes moteurs chez Pratt & Whitney.
🔮 Perspectives 2026 : prudence assumée, crédibilité élevée
La guidance pour 2026 apparaît volontairement prudente, mais cohérente avec l’exécution récente. RTX anticipe un chiffre d’affaires compris entre 92 et 93 milliards de dollars, correspondant à une croissance organique de 5 à 6 %, un BPA ajusté entre 6,60 et 6,80 dollars, et un free cash flow compris entre 8,25 et 8,75 milliards.
Cette prudence laisse une marge de relèvement ultérieure, à condition que l’effet de levier opérationnel commence à se matérialiser. L’écart observé au T4 entre la forte croissance du chiffre d’affaires et la progression limitée du BPA montre que les coûts et les investissements de capacité pèsent encore sur les marges.
🛰️ “Golden Dome” et pression politique : catalyseur ou bruit ?
À plus long terme, le programme “Golden Dome” est perçu comme un catalyseur potentiel majeur pour RTX. Toutefois, son exécution reste incertaine, notamment en raison de frictions politiques, incluant les relations avec le Canada et les discussions autour du Groenland. Ces éléments pourraient retarder toute prime de valorisation liée à ce projet.
Par ailleurs, RTX a récemment été ciblé par Donald Trump comme l’un des acteurs les moins alignés avec les nouvelles orientations de la Maison-Blanche. Ces dernières poussent les contractants de défense à accélérer les investissements domestiques et à augmenter rapidement les capacités de production, ce qui pourrait maintenir une pression sur les marges à court terme.
❓ FAQ
Pourquoi le marché a-t-il bien accueilli les résultats ?
Parce que les revenus, le BPA ajusté et surtout le cash-flow ont dépassé les attentes.
Le carnet de commandes est-il soutenable ?
Oui. Sa diversification entre civil et défense renforce la visibilité de long terme.
Le programme Golden Dome est-il déjà valorisé ?
Non. Le marché reste prudent en raison des incertitudes politiques et opérationnelles.
Quel est le principal risque pour 2026 ?
Une pression persistante sur les marges liée aux coûts et aux investissements de capacité.
RTX reste-t-elle attractive malgré tout ?
Oui, mais la thèse devient plus axée sur l’exécution et l’amélioration des marges que sur la simple croissance des commandes.
