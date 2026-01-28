La valorisation du marché est élevée, mais soutenue par des attentes de croissance bénéficiaire à deux chiffres

Points clés Le S&P 500 (US500) inscrit un nouveau record autour de 7 040 points

La décision de la Fed ce soir et les résultats de la Magnificent 7 accroissent le risque de volatilité

Trois membres de la Mag7 figurent parmi les principaux contributeurs à la croissance des bénéfices

🏦 Un record avant la Fed… dans un contexte à haut risque Le contrat à terme sur le S&P 500 a atteint un nouveau plus haut historique autour de 7 040 points, alors que les investisseurs se positionnent avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue à 20h. Ce record intervient dans une configuration délicate : la Fed, d’un côté, et une concentration exceptionnelle de publications de résultats du côté des grandes capitalisations technologiques. Cette combinaison crée un environnement propice à une hausse de la volatilité, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, malgré le climat de confiance apparent. Source: xStation5 Qu'en est-il des résultats des grandes entreprises technologiques ? Après la clôture des marchés américains aujourd'hui, deux géants américains de la technologie, Microsoft et Meta Platforms, publieront leurs résultats. Les attentes du marché sont élevées. Au cours des derniers trimestres, les « Magnificent 7 » ont souvent été parmi les principaux moteurs de la croissance des bénéfices d'une année sur l'autre pour l'ensemble du S&P 500. La question est la suivante : combien d'entre eux devraient figurer parmi les cinq principaux contributeurs à la croissance des bénéfices au quatrième trimestre 2025 ?

Le consensus pour l'ensemble du S&P 500 table sur une croissance des bénéfices combinés de +8,2 % a/a au quatrième trimestre 2025 . Si ce chiffre se confirme, cela marquerait le dixième trimestre consécutif de croissance des bénéfices pour l'indice.

au . Si ce chiffre se confirme, cela marquerait le de croissance des bénéfices pour l'indice. À l'heure actuelle, les cinq entreprises qui contribuent le plus à la croissance des bénéfices en glissement annuel de l'indice au quatrième trimestre (classées par contribution) sont : Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology et Microsoft.

Cela signifie que trois des cinq principaux contributeurs à la croissance des bénéfices au quatrième trimestre devraient être des entreprises du « Magnificent 7 » : Nvidia, Alphabet et Microsoft, qui publie ses résultats aujourd'hui.

Boeing (qui ne fait pas partie des « Magnificent 7 ») bénéficie principalement d'un effet de base favorable : il y a un an, l'entreprise avait enregistré une perte importante (y compris les charges et autres dépenses reflétées dans le BPA non conforme aux PCGR).

À l'avenir, les analystes prévoient une croissance à deux chiffres des bénéfices en 2026, tant pour les « Magnificent 7 » que pour le reste de l'indice. De plus, la croissance des Mag7 devrait s'accélérer pour atteindre près de 23 % à/a, contre 12,1 % pour les autres sociétés du S&P 500. Si ces estimations s'avèrent exactes, voire légèrement prudentes, l'indice pourrait afficher de solides performances cette année. Le marché table sur une croissance d'au moins 20 % du bénéfice par action pour les Mag7 au quatrième trimestre 2025, contre seulement 4 % pour les 493 autres sociétés du S&P 500.

Source: FactSet Research Selon les données FactSet au 23 janvier, environ 13 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats à ce jour. 75 % ont dépassé les attentes en matière de BPA (surprise positive), tandis que 69 % ont dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires. Révisions des estimations : au 31 décembre, le marché tablait sur une croissance des bénéfices de +8,3 % a/a pour le quatrième trimestre ; il table désormais sur une légère baisse à +8,2 % .

au 31 décembre, le marché tablait sur une croissance des bénéfices de pour le quatrième trimestre ; il table désormais sur une légère baisse à . Quatre secteurs affichent actuellement des prévisions de bénéfices inférieures à celles de fin décembre, en raison de révisions à la baisse du BPA et de surprises négatives en matière de bénéfices.

affichent actuellement des prévisions de bénéfices inférieures à celles de fin décembre, en raison de révisions à la baisse du BPA et de surprises négatives en matière de bénéfices. Prévisions (T1 2026) : jusqu'à présent, six entreprises du S&P 500 ont publié des prévisions négatives pour le BPA du premier trimestre, tandis que quatre ont publié des prévisions positives.

jusqu'à présent, entreprises du S&P 500 ont publié des prévisions négatives pour le BPA du premier trimestre, tandis que ont publié des prévisions positives. Valorisation : le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois du S&P 500 s'établit à 22,1. Ce chiffre est supérieur à la moyenne sur 5 ans (20,0) et à la moyenne sur 10 ans (18,8). Le marché est relativement cher par rapport à son historique, mais la croissance à deux chiffres des bénéfices attendue en 2026 par rapport à l'année précédente constitue un argument de poids en faveur d'une « prime » sur les bénéfices dans les valorisations. Source: FactSet Research ❓ FAQ Pourquoi le S&P 500 atteint-il un record avant la Fed ?

Les investisseurs anticipent un statu quo monétaire et misent sur de solides résultats des grandes entreprises technologiques. La Magnificent 7 domine-t-elle toujours le marché ?

Oui. Elle concentre l’essentiel de la croissance des bénéfices du S&P 500. La valorisation actuelle est-elle dangereuse ?

Elle est élevée, mais partiellement justifiée par la croissance attendue des bénéfices. Quel est le principal risque à court terme ?

Une déception sur les résultats de Big Tech ou un discours de la Fed plus restrictif. La volatilité peut-elle augmenter fortement ?

Oui, la combinaison Fed + résultats majeurs crée un terrain propice à des mouvements rapides.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."