L'argent en hausse de 2% 📈

Les métaux précieux s'échangent en hausse aujourd'hui, l'argent (SILVER) gagnant environ 2 % et l'or (GOLD) progressant de près de 1 %, malgré un dollar américain et des rendements des bons du Trésor relativement stables. Le sentiment du marché est soutenu par la baisse des cours du pétrole, les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculant de près de 1,5 % sur la journée malgré les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran aurait annoncé la suspension des négociations avec Washington, invoquant les actions d’Israël au Liban. Donald Trump a déclaré qu’il n’accordait pas beaucoup d’importance aux déclarations de Téhéran, mais qu’il discuterait de la situation au Liban avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le rebond de l'argent semble être en grande partie de nature technique, car le contexte fondamental reste incertain dans un contexte d'inflation croissante tant aux États-Unis qu'en Europe et d'une orientation peu claire de la politique monétaire des banques centrales, de la Réserve fédérale à la BCE. Les perspectives pour l'industrie solaire — l'une des principales sources de demande industrielle pour l'argent — semblent également moins favorables. La demande solaire soulève de nouvelles questions pour l’argent BMO a récemment souligné que la demande du secteur solaire pourrait soutenir les cours de l’argent moins que ne le prévoient de nombreux investisseurs. Si l’argent reste un métal important pour la transition énergétique en raison de son utilisation intensive dans les panneaux solaires, le rythme des nouvelles installations solaires en Chine suscite de plus en plus d’inquiétudes. Selon BMO, les ajouts de capacité solaire en Chine depuis le début de l’année sont inférieurs aux niveaux de 2024.

La Chine reste l’un des marchés les plus importants pour l’industrie solaire mondiale, ce qui signifie qu’un ralentissement de l’activité pourrait réduire la demande industrielle d’argent.

Dans le même temps, le conflit impliquant l’Iran et les préoccupations plus générales en matière de sécurité énergétique continuent de soutenir l’intérêt pour les sources d’énergie alternatives, y compris l’énergie solaire.

Pour l’argent, cela crée une situation contrastée : les développements géopolitiques soutiennent le discours à long terme en faveur des énergies propres, tandis que l’affaiblissement des données chinoises pourrait limiter l’impact positif de la demande solaire sur les prix.

En pratique, l’argent reste influencé simultanément par deux forces : la demande d’investissement motivée par l’incertitude et la demande industrielle liée à l’activité réelle du secteur photovoltaïque. À quoi ressemble la demande physique ? Le point de vue de Scottsdale Mint Selon Scottsdale Mint, un changement structurel important est actuellement en cours sur le marché physique de l’argent. L’argent quitte les États-Unis pour se diriger vers des marchés étrangers plus tendus, en particulier en Asie. Malgré la récente faiblesse des cours de l'argent, les flux physiques continuent d'indiquer une demande soutenue, même si le marché physique et le marché à terme envoient des signaux divergents. La Chine a fortement augmenté ses importations d'argent. En mars, les importations ont bondi de 78 % par rapport au mois précédent pour atteindre un niveau record de 836 tonnes, soit 173 % de plus que la moyenne saisonnière sur dix ans pour le mois de mars. La demande chinoise croissante pourrait refléter les efforts visant à sécuriser la base manufacturière du pays, l’argent restant un intrant essentiel pour les panneaux solaires, les semi-conducteurs, les batteries, l’électronique et les applications militaires. Scottsdale Mint soutient que le problème ne réside pas dans une pénurie d’argent aux États-Unis, mais plutôt dans la localisation et la disponibilité de métal dûment certifié pouvant être livré sur les marchés internationaux. Un autre signe du resserrement des conditions est la hausse de la prime sur l’argent « Good Delivery » de la LBMA. Les acheteurs sont de plus en plus disposés à payer davantage pour du métal pouvant être livré rapidement vers les centres de négoce mondiaux. L’Inde influence également le marché. En mai, les autorités ont restreint les importations de certains lingots d’argent, une mesure susceptible de modifier les flux commerciaux mondiaux et de rediriger le métal physique vers des canaux alternatifs. L'intérêt pour l'argent s'étend au-delà des investisseurs particuliers. Certaines entreprises commencent à considérer les métaux précieux physiques comme un élément de la gestion de trésorerie et comme une couverture contre les risques systémiques. Des représentants de Scottsdale Mint affirment que la méfiance croissante envers les systèmes bancaires, les monnaies fiduciaires et les chaînes d'approvisionnement mondiales renforce l'intérêt pour l'or et l'argent physiques en tant qu'actifs de réserve stratégiques. ARGENT (période D1) Source: xStation5

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