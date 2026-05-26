Au retour d'un week-end prolongé, les investisseurs se tournent vers la réouverture de Wall Street où les contrats à terme sur indices signalent une tendance haussière. Les négociations géopolitiques influencent fortement la direction des futures US ce mardi en séance européenne. Les intervenants sur le marché des actions surveillent également la publication prochaine des indicateurs d'inflation pour ajuster leurs portefeuilles.

Wall Street face aux tensions géopolitiques

Des espoirs de trêve au Moyen-Orient pour les futures US

Les discussions menées entre les États-Unis et l'Iran évoquent un potentiel accord pour réduire l'intensité du conflit au Moyen-Orient. Un haut responsable américain a indiqué dimanche que les discussions incluaient la levée du blocus de l’Iran dans le détroit d’Ormuz. Malgré ces avancées, les points les plus sensibles du dossier restent en suspens à l'heure actuelle. La perspective soutient la progression des futures US avant la séance officielle à Wall Street. Les Futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont en hausse de 0,63% et 0,96% respectivement.

L'accord nécessite encore l'approbation finale de la présidence américaine et du guide suprême iranien, un processus qui pourrait prendre encore un peu de temps. Aucune déclaration publique immédiate n'a été émise par Téhéran pour confirmer ces éléments. Au cours des dernières 24 heures, les autorités iraniennes ont plutôt partagé des versions contradictoires sur la teneur d'un éventuel compromis. Les investisseurs maintiennent donc leur attention sur l'évolution réelle des discussions bilatérales.

Sur le terrain, la situation reste complexe puisque des chasseurs américains et israéliens ont frappé hier soir des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. Le commandement central américain a qualifié ces frappes d'actes de légitime défense pour protéger les troupes face aux menaces locales. Les événements rappellent que la trajectoire des indices boursiers demeure liée aux tensions internationales.

La réaction des banques centrales et des indices européens

Du côté de la Banque centrale européenne, les responsables partagent leurs perspectives sur la politique monétaire malgré les pourparlers de paix. Isabel Schnabel, membre du directoire, a indiqué que l'institution devrait augmenter ses taux d'intérêt en juin. Selon ses déclarations, le conflit actuel dure depuis plus longtemps que prévu initialement, ce qui pèse sur les décisions macroéconomiques en Europe.

Les prix élevés de l'énergie commencent à se propager au reste de l'économie, ce qui alimente les craintes inflationnistes. La position restrictive de la BCE influence le comportement des places européennes en séance ce mardi. Après les performances notables en séance lundi, l'indice allemand DAX recule de 0,54%, le CAC40 de 0,88% et l’Euro Stoxx 50 de 0,75%. En revanche, le FTSE 100 à Londres progresse de 0,59%.

Les marchés asiatiques affichent également des replis au cours de la nuit. À Tokyo, l'indice Nikkei cède 0,25%. Les bourses chinoises suivent une trajectoire similaire avec une baisse de 0,17% pour le Shanghai Composite. Le KOSPI clôture quant à lui en hausse de 2,55% et atteint un record de 8 047,51 points. Les investisseurs évaluent l'effet de ces variations globales sur les allocations d'actifs via des fonds indiciels.

Actualités des actions et indicateurs économiques

L'électrique chez Ferrari et les acquisitions d'Eli Lilly

Le constructeur automobile de luxe Ferrari a dévoilé les détails de son premier modèle entièrement électrique baptisé Luce. Ce véhicule à quatre portes affiche un tarif de 640 000 $ et intègre des éléments conçus en collaboration avec Jony Ive, l'ancien directeur du design d'Apple. La voiture développe une puissance supérieure avec une batterie de 122 kWh. L'autonomie annoncée est d’environ 530 kilomètres, et une architecture de 880 V avec une capacité de recharge de 350 kW. La nouvelle n’a pas été bien accueillie par le marché et l’action Ferrari (RACE.US) s’effondre de plus de 6% à la Bourse de Milan.

Dans le domaine de la santé, le laboratoire américain Eli Lilly se distingue par une stratégie d'expansion ciblée. L'entreprise a conclu un accord pour acquérir trois concepteurs de vaccins pour un montant global pouvant atteindre près de 4 milliards de dollars. Les structures concernées par cette opération sont Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Co. Le groupe pharmaceutique versera jusqu'à 1,5 milliard de dollars en numéraire pour Curevo, sous réserve de la réalisation de certains jalons techniques. Les performances historiques de l'action Eli Lilly reflètent la volonté du groupe de diversifier son pipeline thérapeutique.

Par ailleurs, d'autres entreprises technologiques publient leurs résultats, à l'image du chinois Xiaomi dont le bénéfice net du premier trimestre chute de 43%. Le groupe a publié un résultat net ajusté de 6,1 milliards de yuans, soit environ 899 millions de dollars, en raison du coût élevé des puces de mémoire.

La hausse des matières premières et les chiffres du PCE

Sur le marché des matières premières, le cours de l'aluminium progresse pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans. Cette hausse s'explique par les craintes de réductions de la production en Chine, premier producteur mondial de ce métal. Les perturbations continues au Moyen-Orient exacerbent également les tensions sur les approvisionnements physiques. Le secteur industriel surveille les coûts de production qui affectent directement les marges opérationnelles des entreprises.

La semaine dernière s'est achevée sur une note positive pour les indices américains avec une hausse hebdomadaire de 0,88% pour le S&P 500. L'indice phare de la bourse américaine a ainsi franchi le seuil des 7 500 points pour la première fois de son histoire. Le Nasdaq a glissé vers une hausse plus modeste de 0,45%. La cotation était suspendue le 25 mai 2026 à Wall Street en raison du jour férié du Memorial Day.

L'agenda macroéconomique de la semaine s'annonce particulièrement chargé pour les investisseurs. Le Conference Board publiera aujourd'hui son indice de confiance des consommateurs. Jeudi, l'attention se portera sur l'indice PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Les données révisées du PIB américain pour le trimestre écoulé viendront compléter ces publications majeures.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent les futures US à Wall Street ce mardi ? Les indices à terme américains, ou futures US, progressent en raison des espoirs d'un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran pour lever le blocus du détroit d'Hormuz. La trajectoire finale reste toutefois dépendante de la signature officielle des chefs d'État.

Pourquoi le cours du S&P 500 a-t-il atteint un niveau historique ? Le S&P 500 a dépassé les 7 500 points pour la première fois grâce à la performance du secteur technologique. L'indice a aligné sa huitième semaine positive consécutive, une tendance validée par la vigueur des grandes capitalisations à Wall Street.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau modèle lié à l'action Ferrari ? Ferrari a présenté la Luce, son premier véhicule électrique affichant un prix de 640 000 $. Ce modèle développe plus de 1 000 chevaux avec une autonomie supérieure à 330 miles, ce qui positionne l'émetteur de l'action Ferrari sur le segment de l'ultra-luxe électrique.

Quel est l'impact de la stratégie d'acquisition sur l'action Eli Lilly ? Eli Lilly investit près de 4 milliards de dollars pour racheter trois entreprises spécialisées dans le développement de vaccins. Ce déploiement de capital vise à étendre le pipeline clinique du groupe, un élément suivi de près par les détenteurs de l'action Eli Lilly.