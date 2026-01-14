-
Saab AB se rapproche de son plus haut historique autour de 700 SEK par action.
-
Le titre affiche une revalorisation rapide, comparable à celle d’une valeur technologique de croissance.
-
La demande nordique pourrait s’accélérer face aux risques géopolitiques et aux incertitudes américaines.
-
Les marges de l’aéronautique restent sous pression dans un environnement très concurrentiel.
-
La valorisation élevée et la baisse de la marge nette constituent les principaux risques à court et moyen terme.
-
L’action Saab AB (SAABB.SE) poursuit sa trajectoire haussière et évolue à proximité de son record historique, autour de 700 couronnes suédoises. Porté par le regain d’intérêt pour le secteur de la défense en Europe, le groupe suédois bénéficie d’un afflux de capitaux soutenu. Toutefois, à ce stade, la principale interrogation pour les investisseurs concerne la valorisation, désormais exigeante au regard de l’évolution des résultats.
🛡️ Un contexte géopolitique favorable à la demande
Un ancrage nordique stratégique
Environ 40% du chiffre d’affaires de Saab est généré en Suède, ce qui place l’entreprise au cœur des priorités de défense nationales et régionales. Dans un environnement marqué par la menace russe persistante et par une volonté croissante des pays nordiques de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, Saab apparaît comme un acteur stratégique.
Cette dynamique pourrait être renforcée par les incertitudes entourant la fiabilité des équipements américains, notamment dans le contexte arctique, alors que la politique étrangère de l’administration Donald Trump alimente le débat sur les conflits d’intérêts potentiels.
Une alternative européenne crédible
La préférence croissante pour des fournisseurs régionaux soutient la thèse d’une accélération de la demande en Scandinavie et en Europe du Nord. Pour Saab, cela signifie une visibilité accrue sur les commandes futures, même si la concurrence internationale reste intense sur certains segments clés.
✈️ L’aéronautique, un segment sous pression
Des marges fragilisées par la concurrence
Le segment aéronautique, qui représente environ un quart de l’activité, continue de peser sur la rentabilité globale. Saab doit faire face à une concurrence étrangère très forte, notamment de la part de fabricants proposant une large gamme d’avions de chasse de cinquième génération.
Dans le même temps, les budgets de défense pourraient progressivement se réorienter vers les drones et les systèmes autonomes, limitant le potentiel de croissance des plateformes aériennes traditionnelles.
Un enjeu stratégique à moyen terme
Cette pression structurelle sur les marges soulève la question de la capacité de Saab à défendre ses positions sur le long terme dans l’aéronautique, ou à compenser par d’autres segments à plus forte valeur ajoutée.
📊 Valorisation et dynamique boursière sous surveillance
Une action proche de la surchauffe ?
Source: xStation5
La valorisation de Saab s’est fortement tendue. Le price-to-book approche désormais 10, tandis que le price-to-sales dépasse 5, des niveaux plus souvent associés à des valeurs technologiques de croissance qu’à des groupes de défense traditionnels.
Dans le même temps, le résultat net, bien qu’en nette progression au premier semestre 2025 (environ +50% sur un an en Q1 et Q2), a stagné au troisième trimestre, sans suivre le rythme de la hausse du cours. Cette divergence suggère que le marché anticipe de manière agressive une expansion future.
Rentabilité et structure financière
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Le ROIC reste supérieur au WACC, ce qui indique une création de valeur toujours positive. Toutefois, les coûts ont augmenté, notamment en raison d’une hausse rapide des effectifs, et le niveau d’endettement s’est accru.
Un autre signal de prudence réside dans la baisse continue de la marge nette depuis le premier trimestre 2025, qui n’est plus significativement au-dessus de sa moyenne historique. Cela limite la capacité de justification fondamentale d’une valorisation aussi élevée.
⚠️ Quels sont les principaux risques pour l’action Saab ?
Le scénario géopolitique comme catalyseur négatif
Le risque le plus évident pour le titre serait l’émergence d’un cessez-le-feu ou d’un accord de paix durable en Ukraine. Un tel scénario pourrait réduire les anticipations de croissance à long terme du secteur de la défense, entraînant un reflux des capitaux, même si les budgets militaires restent structurellement élevés.
Des attentes très élevées déjà intégrées
À court terme, Saab semble largement pricée pour la perfection. Toute déception sur les marges, la croissance des bénéfices ou le rythme des commandes pourrait provoquer des prises de bénéfices, compte tenu du niveau actuel des multiples de valorisation.
❓ FAQ
Pourquoi l’action Saab AB progresse-t-elle fortement ?
Elle bénéficie du regain d’intérêt pour la défense européenne et de la demande accrue en Europe du Nord.
La valorisation de Saab est-elle élevée ?
Oui, avec un price-to-book proche de 10 et un price-to-sales supérieur à 5, la valorisation est historiquement élevée.
Quel est le principal point faible du groupe ?
Le segment aéronautique souffre de marges sous pression et d’une concurrence internationale intense.
Saab crée-t-elle encore de la valeur ?
Oui, le ROIC reste supérieur au WACC, mais la tendance des marges est en baisse.
Quel événement pourrait peser sur le cours ?
Un apaisement du conflit en Ukraine pourrait réduire les anticipations de croissance du secteur.
