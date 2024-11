Un renouvellement stratégique pour Benoit Bazin Le conseil d'administration de Saint-Gobain a décidé à l'unanimité de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Benoit Bazin lors de l’assemblée générale des actionnaires prévue le 5 juin 2025. Si ce renouvellement est approuvé, Benoit Bazin sera reconduit comme président du conseil d'administration et directeur général. Dans ce cadre, Jean-François Cirelli continuera d’exercer ses fonctions en tant qu’administrateur référent et vice-président du conseil. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Trois nouveaux administrateurs indépendants Saint-Gobain a également annoncé l’arrivée de trois administrateurs indépendants qui rejoindront le conseil après l’assemblée de juin 2025 : Maya Hari , directrice générale de Terrascope, entreprise spécialisée dans la technologie climatique.

, directeur général de Danone. Hans Sohlström, PDG du groupe papetier Stora Enso. Ces nominations interviennent pour remplacer Pamela Knapp, Gilles Schnepp et Agnès Lemarchand, qui quitteront le conseil d'administration. Un signal fort pour l'avenir Ces décisions témoignent de la volonté de Saint-Gobain de renforcer son équipe dirigeante avec des profils variés et stratégiques, tout en assurant une continuité dans sa gouvernance avec le maintien de Benoit Bazin à la tête de l'entreprise. Source : Agefi/Dow Jones

