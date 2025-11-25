SanDisk intégrera l'indice S&P 500.

SanDisk (SNDK.US) a fait son entrée dans l'indice S&P 500, mais cela n'a pas suffi à améliorer le sentiment à court terme autour des actions de la société, les investisseurs anticipant cette évolution depuis plusieurs semaines. SanDisk est une entreprise spécialisée dans les technologies de stockage de données, notamment les mémoires flash, les SSD (disques SSD) et les solutions de stockage haute performance utilisées dans l'électronique grand public, les infrastructures cloud, le matériel d'entreprise et, de plus en plus, les centres de données basés sur l'intelligence artificielle. Après sa scission de Western Digital, SanDisk s'est taillé une place de choix en tant que fabricant spécialisé dans les mémoires et le stockage, un secteur fortement influencé par l'explosion des charges de travail liées à l'IA. SanDisk rejoint le S&P 500 ce vendredi, en remplacement d'Interpublic Group, qui est en cours d'acquisition par Omnicom.

Le titre a bondi de plus de 500 % depuis sa scission de Western Digital en février, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes de 2025.

La demande de mémoire dans les infrastructures d'IA a alimenté la hausse de SanDisk, car les modèles d'IA gourmands en données nécessitent d'énormes quantités de stockage rapide.

L'entrée dans le S&P 500 entraîne généralement une demande supplémentaire de la part des fonds institutionnels qui doivent suivre l'indice de référence.

SanDisk affiche désormais une valeur boursière supérieure à 33 milliards de dollars , déjà supérieure à celle de nombreux composants de longue date du S&P 500.

, déjà supérieure à celle de nombreux composants de longue date du S&P 500. La société quitte l' indice S&P 600 des petites capitalisations , où elle sera remplacée par PTC Therapeutics.

, où elle sera remplacée par PTC Therapeutics. La correction du secteur technologique a déclenché une pression à court terme — SanDisk a chuté d'environ 3 % ce matin après un bond de 13 % hier — mais sa tendance sur l'année reste exceptionnelle. Les récentes entrées dans le S&P 500, telles que Solstice Advance Materials et Qnity, montrent une tendance : les scissions d'entreprises deviennent de plus en plus un moyen d'accélérer la progression dans les indices.Les investisseurs sont généralement attentifs lorsqu'une entreprise est ajoutée au S&P 500, car les fonds indiciels doivent acheter ses actions, ce qui entraîne souvent une augmentation de la demande, une couverture plus importante par les analystes et une meilleure visibilité institutionnelle. De plus, cela sert de validation de l'échelle, de la rentabilité et de la pertinence de l'entreprise sur le marché au sens large. L'ascension rapide de SanDisk, qui est passé d'une scission en février à un membre de l'indice évalué à 33 milliards de dollars, souligne à quel point l'essor de l'IA est en train de redessiner le paysage des semi-conducteurs et du stockage. Source: xStation5

