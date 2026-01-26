Les marchés commencent la semaine sur une note optimiste , mais la volatilité pourrait fortement augmenter.

Points clés Les résultats du Magnificent 7 pourraient confirmer ou fragiliser le rally alimenté par l’IA.

La réunion de la Fed et la conférence de Jerome Powell seront déterminantes pour les taux, le dollar et les actions.

Un possible choix politique pour le successeur de Powell ajoute une couche d’incertitude institutionnelle.

Les marchés commencent la semaine sur une note optimiste, mais la volatilité pourrait fortement augmenter.

La semaine à venir s’annonce comme l’une des plus importantes de ce début d’année pour les marchés financiers mondiaux. Rarement autant de facteurs capables de déplacer durablement les prix se seront concentrés sur quelques séances. Résultats des géants technologiques, décisions de politique monétaire et enjeux politiques se croisent, créant un environnement où la moindre surprise peut déclencher des mouvements violents. 🧠 Magnificent 7 : le moment de vérité pour le rally IA Au cœur de l’attention se trouvent les entreprises du Magnificent 7. Depuis plusieurs trimestres, leur performance exceptionnelle repose sur un narratif dominant :

➡️ l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle. Cette semaine, les marchés chercheront des réponses claires à une question clé :

les dépenses massives en IA se traduisent-elles enfin en croissance mesurable des revenus et des marges ? Des résultats solides pourraient prolonger la dynamique haussière et soutenir l’ensemble du secteur technologique.

À l’inverse, des guidances prudentes ou des signes de pression sur les marges pourraient remettre en cause des valorisations déjà élevées. Les indices américains, en particulier le Nasdaq et le S&P 500, restent extrêmement sensibles aux publications de ces poids lourds. 🏦 La Fed au centre du jeu Statu quo attendu… mais message décisif La Réserve fédérale rendra sa décision sur les taux cette semaine. Le consensus table sur un maintien des taux, mais l’essentiel se jouera lors de la conférence de presse de Jerome Powell jeudi soir. Les investisseurs scruteront : toute référence à l’ évolution de l’inflation ,

des indices sur le calendrier potentiel de baisses de taux ,

le ton général : hawkish ou conciliant. Un simple changement de nuance pourrait : faire bouger brutalement les rendements obligataires ,

affaiblir ou renforcer le dollar ,

et provoquer des rotations sectorielles rapides sur les marchés actions. 🏛️ Facteur politique : la succession de Powell À cette équation déjà complexe s’ajoute un élément politique inédit.

Le président Donald Trump pourrait annoncer cette semaine son candidat favori pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed. Parmi les noms évoqués : Rick Rieder (BlackRock), perçu comme très accommodant,

Kevin Warsh, figure plus orthodoxe mais politiquement marquée. Même sans annonce formelle, la moindre rumeur pourrait : raviver les débats sur l’ indépendance de la Fed ,

accroître la prime de risque institutionnelle ,

renforcer la volatilité sur les marchés obligataires et le dollar. Source: xStation5 Les contrats à terme sur l'indice US500 (S&P 500) sont en hausse lors de la séance d'aujourd'hui, principalement grâce à l'optimisme qui règne avant la publication des résultats trimestriels des « Magnificent 7 ». Les moyennes mobiles exponentielles forment une configuration haussière classique, ce qui renforce encore le sentiment positif du marché. Source: xStation5 📈 Marché : optimisme prudent en début de semaine Les futures sur le S&P 500 (US500) évoluent actuellement à la hausse, soutenus par : l’anticipation positive autour des résultats du Mag7,

une structure technique favorable, avec des moyennes mobiles exponentielles formant un schéma haussier classique. Ce contexte technique renforce le biais positif à court terme, mais ne protège pas contre des retournements rapides en cas de déception macro ou micro. 🏢 Actualités entreprises à surveiller CoreWeave (CRWV.US) Nvidia investit 2 milliards USD pour accélérer le développement d’infrastructures IA.

Objectif : plus de 5 GW de capacité de calcul d’ici 2030.

➡️ Signal fort sur la durabilité de la demande IA et le rôle central de Nvidia dans l’écosystème. USA Rare Earth (USAR.US) L’ État américain prend une participation au capital , injectant environ 1,6 milliard USD .

Enjeu stratégique : sécuriser l’accès aux terres rares critiques.

➡️ Le titre s’envole, illustrant l’intérêt croissant pour les ressources stratégiques. Revolution Medicines (RVMD.US) Chute d’environ 20% après l’abandon de discussions de rachat par Merck.

➡️ Rappel brutal du risque binaire dans les biotechs. AppLovin (APP.US) Hausse de 5% après une recommandation “Buy” .

Optimisme autour du mobile advertising et de la monétisation des applications. ⚠️ Pourquoi cette semaine est cruciale Cette semaine concentre deux moteurs majeurs des marchés : Les résultats des plus grandes entreprises mondiales, La politique monétaire et son indépendance perçue. Les scénarios possibles sont contrastés : Tech solide + Fed rassurante → poursuite du rally.

Résultats décevants + Fed hawkish ou bruit politique → forte correction et regain de volatilité. ❓ FAQ Pourquoi les résultats du Mag7 sont-ils si importants ?

Ils représentent une part dominante des indices et portent le narratif IA. La Fed va-t-elle baisser les taux cette semaine ?

Non, mais ses commentaires sur l’avenir seront déterminants. Le facteur politique est-il vraiment nouveau ?

Oui, la possible désignation anticipée d’un successeur à Powell est inhabituelle et sensible. Quel marché est le plus exposé ?

Les actions technologiques, puis les obligations et le dollar. La volatilité est-elle inévitable ?

Très probable, compte tenu de la densité des événements.

