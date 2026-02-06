Le Nasdaq 100 reste extrêmement volatil , malgré une performance positive sur la séance.

Les anticipations à long terme restent légèrement élevées , maintenant une zone d’incertitude.

Les anticipations d’inflation à 1 an reculent fortement , un signal positif pour la Fed.

Le sentiment des consommateurs américains s’améliore plus que prévu en février.

Points clés Le sentiment des consommateurs américains s’améliore plus que prévu en février.

Les anticipations d’inflation à 1 an reculent fortement , un signal positif pour la Fed.

Les anticipations à long terme restent légèrement élevées , maintenant une zone d’incertitude.

Le Nasdaq 100 reste extrêmement volatil , malgré une performance positive sur la séance.

Forte dispersion sectorielle : Nvidia en forte hausse, Amazon lourdement sanctionnée.

Les marchés américains reçoivent un signal macroéconomique mitigé mais globalement constructif en provenance de l’enquête de l’Université du Michigan. Le moral des ménages s’améliore plus que prévu en février, tandis que les anticipations d’inflation à court terme reculent nettement. Malgré cela, la volatilité reste très élevée, en particulier sur les valeurs technologiques. 📊 Université du Michigan : amélioration du sentiment Un moral des ménages meilleur qu’attendu L’indice de sentiment ressort à 57,3, au-dessus : des 55,0 attendus ,

et des 56,4 de janvier. Le détail est important : Conditions actuelles : 58,3 , en forte hausse depuis 53,7

Anticipations : progression plus modérée 👉 Cela suggère que les ménages perçoivent une amélioration de leur situation immédiate, même si la visibilité sur l’avenir reste prudente. Inflation : signal encourageant à court terme Anticipations à 1 an : 3,5% , contre 4,0% attendus et en janvier

➡️ C’est un signal très positif pour la Fed, indiquant un apaisement des craintes inflationnistes à court terme.

Anticipations à 5 ans : 3,4%, légèrement au-dessus des attentes (3,3%)

➡️ Cela montre que les craintes inflationnistes structurelles ne sont pas totalement dissipées. 📉 Marchés : le Nasdaq reste sous haute tension US100 : volatilité extrême malgré une séance positive Les futures Nasdaq 100 illustrent parfaitement la nervosité actuelle : depuis 15h45 , l’indice a perdu près de 200 points ,

tout en restant en hausse de plus de 1,5% sur la séance. 👉 Ce type de comportement est typique d’un marché sans conviction, où acheteurs et vendeurs s’affrontent violemment à court terme. 🧠 Actions : dispersion maximale dans la tech 🟢 Nvidia (NVDA.US) +5%

Le titre bénéficie toujours d’un statut de valeur refuge relative dans l’IA, profitant des rotations internes au secteur technologique. 🔴 Amazon (AMZN.US) -8%

La pression se poursuit après les craintes liées à l’explosion des capex, malgré des revenus solides. Le marché continue de pénaliser les entreprises dont le ROIC à court terme est remis en question. 🔴 Alphabet (GOOGL.US) -3%

Le titre souffre également du débat sur les investissements massifs et leur rentabilité future. 🟢 Software : rebond technique À l’inverse, le secteur logiciel affiche un rebond marqué, suggérant : des rachats de positions vendeuses ,

et une tentative de stabilisation après une correction sévère. 🔍 Lecture de marché : macro en amélioration, micro encore fragile Pourquoi le marché ne se détend pas vraiment Malgré : une amélioration du sentiment des ménages,

et une baisse des anticipations d’inflation à court terme, les marchés restent fébriles car : les résultats d’entreprises sont très hétérogènes ,

les capex explosent dans la tech ,

et la visibilité sur les marges reste faible. Ce que surveillent les investisseurs La stabilité des anticipations d’inflation dans les prochaines enquêtes

La capacité du Nasdaq à réduire sa volatilité intraday

Le comportement des leaders IA (Nvidia, Microsoft) face aux ventes sur les autres mégacaps Source: xStation5 ❓ FAQ Pourquoi le sentiment des ménages est-il important ?

Il influence directement la consommation, moteur clé de l’économie US. La baisse des anticipations d’inflation est-elle suffisante pour rassurer la Fed ?

À court terme oui, mais la Fed surveille surtout les tendances à moyen terme. Pourquoi le Nasdaq reste-t-il aussi volatil ?

À cause des incertitudes sur les bénéfices, les capex et les valorisations élevées. Nvidia est-elle devenue une valeur défensive ?

Relativement oui, au sein du secteur tech, grâce à sa visibilité sur l’IA. Le rebond du software est-il durable ?

Probablement technique à ce stade, pas encore fondamental.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."