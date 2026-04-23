ServiceNow : le titre chute après les résultats T1

Des résultats au-dessus du consensus, mais jugés insuffisants

Chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars au T1 2026

ServiceNow publie un chiffre d'affaires trimestriel de 3,77 milliards de dollars, en croissance de 22% sur un an, contre 3,75 milliards attendus par le consensus des analystes. Le bénéfice par action ajusté atteint 0,97 dollar, exactement en ligne avec les anticipations de Wall Street.

Les revenus d'abonnement, véritable cœur du modèle économique du groupe, s'établissent à 3,67 milliards de dollars. Cette ligne progresse également de 22% sur un an et dépasse légèrement les prévisions. Les engagements contractuels restant à reconnaître en revenus sur les douze prochains mois atteignent 12,64 milliards de dollars, en hausse de 22,5%.

Ces chiffres placent chaque indicateur au-dessus de la borne haute de la guidance précédente. Dans un cycle d'affaires classique, un tel trimestre aurait soutenu l'action ServiceNow. La réaction négative tient donc à un changement de standard d'exigence imposé par le marché aux leaders de l'intelligence artificielle d'entreprise.

Un ralentissement des abonnements lié au Moyen-Orient

La direction financière attribue environ 75 points de base de croissance perdus à des retards dans la signature de plusieurs contrats importants on-premise au Moyen-Orient, liés aux tensions régionales. Sans ce décalage de calendrier, les revenus d'abonnement auraient dépassé plus nettement le consensus.

Gina Mastantuono, directrice financière du groupe, insiste sur la nature technique du décalage. Il ne s'agit pas d'une perte de contrats, mais d'un report dans le temps. La pipeline reste intacte et les discussions commerciales se poursuivent avec les clients concernés.

Les investisseurs n'ont pas retenu cette explication. Dans un contexte où la valorisation des logiciels d'entreprise subit un dégonflement général, la moindre nuance sur la dynamique trimestrielle pèse lourdement. L'action ServiceNow paie le prix d'une bascule d'interprétation plutôt qu'un affaiblissement opérationnel.

Un récit IA qui précède encore sa monétisation

La guidance relevée à 15,74-15,78 milliards de dollars

ServiceNow relève sa prévision annuelle de revenus d'abonnement à une fourchette de 15,74 à 15,78 milliards de dollars, contre 15,53 à 15,57 milliards auparavant. La CFO précise que cette révision intègre déjà des hypothèses prudentes sur le calendrier des transactions retardées au Moyen-Orient.

Ce signal est important pour la lecture fondamentale du dossier. La direction ne voit pas de faiblesse structurelle de la demande et confirme la solidité du carnet de commandes. Le nombre de transactions supérieures à 5 millions de dollars de valeur contractuelle annuelle nette a même bondi de 80% sur un an, à 16 contrats au T1.

Les investisseurs ont néanmoins interprété le relèvement de la guidance comme un geste destiné à stabiliser le sentiment plutôt qu'un catalyseur de retournement. Dans un cycle d'exigence maximale, même une guidance relevée ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un virage narratif sur la monétisation de l'IA.

Objectif d'un milliard de dollars sur la ligne IA en 2026

La direction confirme que la ligne de produits IA du groupe est en trajectoire pour dépasser un milliard de dollars de revenus en 2026. Le président-directeur général Bill McDermott suggère même qu'un chiffre d'1,5 milliard de dollars serait plus réaliste. Les clients Now Assist dépensant plus d'un million de dollars par an en valeur contractuelle progressent de plus de 130% sur un an.

ServiceNow se positionne comme une AI control tower pour les grandes entreprises, offrant une couche d'orchestration pour les systèmes existants, les applications cloud et les agents IA. Le partenariat étendu avec Google Cloud et l'intégration des infrastructures NVIDIA renforcent cette thèse d'infrastructure unifiée.

Le problème est que le marché réclame désormais un impact financier tangible trimestre après trimestre. Le potentiel prospectif ne suffit plus pour les grands noms du logiciel d'entreprise. Une inflexion nette de la croissance des revenus est attendue à chaque publication, et le T1 2026 ne l'a pas offerte avec la force espérée.