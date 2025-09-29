Shutdown du gouvernement américain : implications et personnes concernées

Cet après-midi, les dirigeants du Congrès rencontreront le président américain afin d'éviter un arrêt des activités gouvernementales. Un arrêt survient lorsque les législateurs ne parviennent pas à approuver à temps les projets de loi de dépenses qui financent les opérations fédérales.

Qu'est-ce qu'un arrêt des activités gouvernementales ?

Bien qu'il soit parfois lié au plafond de la dette, un arrêt des activités gouvernementales est en réalité un problème d'autorisation de dépenses à court terme : les fonds existent, mais ils ne peuvent pas être utilisés légalement car le Congrès n'a pas adopté les lois de finances ou les résolutions provisoires nécessaires au financement des agences fédérales.

Les deux chambres étant divisées et profondément polarisées, les menaces de fermeture sont devenues une caractéristique récurrente des batailles budgétaires à Washington. En 2018, une impasse lors du premier mandat de Trump a entraîné une fermeture de 34 jours, la plus longue de l'histoire moderne. À cette époque, environ 800 000 des 2,1 millions d'employés fédéraux n'ont pas été payés, ce qui a généré une incertitude généralisée, représentant environ un quart à un tiers de l'ensemble des emplois publics.

Si aucun accord n'est conclu, de nombreux secteurs gouvernementaux et agences fédérales cesseront de recevoir des fonds et seront contraints de suspendre ou de fermer toutes leurs fonctions non essentielles. Cette fois-ci, l'impact pourrait être encore plus grave que d'habitude. La Maison Blanche a menacé de procéder à des licenciements permanents en cas de fermeture.

Quelle est la cause du conflit cette fois-ci ?

Le nouvel exercice budgétaire du gouvernement fédéral commence le 1er octobre, et le Congrès n'est pas encore parvenu à un accord sur un projet de loi de financement à court terme.

Donald Trump a annulé les discussions avec les dirigeants démocrates du Congrès en début de semaine, affirmant qu'une réunion informelle ne serait pas « productive » et qualifiant leurs demandes de « peu sérieuses ». Cette décision a provoqué la colère des démocrates, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ainsi que le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ont reproché au président et aux républicains du Congrès, qui contrôlent les deux chambres, d'être responsables d'un éventuel arrêt des activités.

Les démocrates réclament une prolongation des subventions qui plafonnent les coûts de l'assurance maladie dans le cadre de l'Affordable Care Act, qui sont sur le point d'expirer. Il s'agissait de l'une des mesures incluses dans les coupes budgétaires de Medicaid adoptées dans le cadre du One Big Beautiful Bill de Trump, voté plus tôt cette année.

Que se passe-t-il lors d'un arrêt des activités gouvernementales ?

Parmi les principales conséquences d'un arrêt des activités gouvernementales, on peut citer :

La suspension des activités jugées « non essentielles ».

Environ 800 000 employés fédéraux pourraient être mis en congé sans solde ou contraints de travailler sans être rémunérés jusqu'à ce que l'impasse soit résolue.

Les services essentiels tels que la sécurité nationale, le contrôle du trafic aérien, les opérations militaires, le remboursement de la dette et la sécurité sociale continuent de fonctionner.

Les parcs nationaux, les musées, les bureaux administratifs et les procédures telles que les demandes de visa ou de permis peuvent être interrompus ou retardés.

Conséquences sur les marchés financiers

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré la menace d'un arrêt des activités gouvernementales le 1er octobre, bien que le risque augmente de jour en jour.

Selon Polymarket, il y a 72 % de chances qu'un arrêt des activités gouvernementales se produise avant le 31 décembre en raison de l'absence d'accord de financement, tandis que la probabilité d'un arrêt dès le 1er octobre s'élève à 67 %.

L'impact le plus significatif d'un arrêt des activités gouvernementales sur les marchés est la suspension de la publication des données économiques gouvernementales. Dans ce cas, à partir de mercredi matin, aucune nouvelle donnée ne serait publiée, y compris le rapport sur le taux de chômage ou les chiffres de l'emploi non agricole pour septembre.

Un arrêt des activités gouvernementales a des implications importantes pour de nombreuses raisons au-delà des marchés financiers, mais son impact initial sur les cours boursiers devrait être minime, même si cela dépendra en grande partie de sa durée.

En effet, depuis 1975, pour les fermetures qui ont duré plus de trois jours, le S&P 500 a enregistré en moyenne un gain de 1,7 % dans les 50 jours qui ont suivi la fermeture, avec une faible volatilité pendant cette période. Pour toutes les fermetures, quelle que soit leur durée, le gain moyen a été de 2,2 %.

Performance du S&P 500 lors de fermetures du gouvernement : Source : XTB

Jusqu'à présent, le dollar est à nouveau l'actif le plus sous pression, comme cela a été le cas tout au long de l'année lors de chaque épisode politique, en raison de l'incertitude. Ce matin, il suit la même tendance avant la réunion d'aujourd'hui entre les dirigeants du Congrès américain et le président Donald Trump.

Performance de l'or

La faiblesse du dollar américain a apporté un nouveau soutien à l'or, qui bénéficie déjà d'une reprise depuis un an alimentée par les mesures de relance monétaire et budgétaire, les anticipations inflationnistes, les attaques de Trump contre l'indépendance de la Réserve fédérale et la demande des banques centrales, notamment chinoises.

Depuis 1975, l'or a progressé en moyenne de 3 % au cours des 50 jours suivant un arrêt des activités gouvernementales.

Performance de l'or lors des fermetures du gouvernement : Source : XTB

L'or a augmenté de 45 % depuis le début de l'année. Les prix sont en passe de clôturer leur troisième trimestre consécutif en hausse, les ETF adossés à l'or affichant leurs plus hauts niveaux depuis 2022.

Intervalle D1 pour l'or. Source : Xstation