Starbucks annonce d'importantes suppressions d'emplois dans le cadre du plan de redressement de Niccol

L'action Starbucks a augmenté de 1,66 % après que la société a annoncé son intention de supprimer 1 100 postes de support et plusieurs centaines de postes vacants dans le monde dans le cadre de la stratégie de redressement du PDG Brian Niccol.

Points clés :

Les licenciements au niveau de l'entreprise affectent environ 7 % des 16 000 postes de soutien de l'entreprise.

Les employés des magasins, les torréfacteurs, les ouvriers de fabrication et de distribution ne seront pas touchés.

Les vice-présidents nord-américains devront désormais travailler au bureau au moins trois jours par semaine.

Les futurs employés de l'entreprise devront être basés à Seattle ou à Toronto.

Les employés concernés recevront des indemnités de départ, y compris un salaire et des avantages sociaux jusqu'au 2 mai.

Contexte financier

La restructuration intervient après que Starbucks a annoncé un chiffre d'affaires stable d'une année sur l'autre au cours de son dernier trimestre, avec un bénéfice par action en baisse de 23 % par rapport à la même période l'année dernière. Le géant du café a connu quatre trimestres consécutifs de baisse des ventes mondiales à magasins comparables et de la fréquentation, qui ont chuté respectivement de 4 % et 6 % au cours du dernier trimestre.

Orientation stratégique

Dans une lettre adressée aux employés, M. Niccol a souligné que les licenciements visent à « simplifier la structure de l'entreprise tout en supprimant les couches et les doublons et en créant des équipes plus petites et plus agiles ». Le PDG, qui a pris les rênes de l'entreprise le 9 septembre, met en œuvre son plan « Back to Starbucks », qui se concentre sur les produits de base à base de café, une meilleure tarification et un service plus rapide.

« Notre intention est de fonctionner plus efficacement, d'accroître la responsabilité, de réduire la complexité et de favoriser une meilleure intégration », a écrit M. Niccol. « Tout cela dans le but d'être plus concentré et capable d'avoir un plus grand impact sur nos priorités. »

Contexte sectoriel

Starbucks n'est pas la seule entreprise à se restructurer, car d'autres chaînes de restaurants, dont Bloomin' Brands et Yum Brands, ont récemment annoncé des mesures similaires pour rationaliser leurs opérations et réduire leurs coûts.

Starbucks (intervalle D1)

Starbucks trade près de son plus haut historique (ATH) de 114,65 $. Les haussiers viseront à récupérer ce niveau, tandis que les baissiers tenteront de pousser le prix en dessous du récent plus bas de 111,48 $. Le RSI forme une divergence haussière avec des plus hauts plus élevés, tandis que la MACD se resserre, signalant un croisement haussier potentiel. Source : xStation