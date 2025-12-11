Points clés STMicroelectronics obtient un financement de 500 M€ de la BEI , dans le cadre d’une ligne de crédit d’1 Md€ pour les semi-conducteurs européens .

obtient un de la , dans le cadre d’une pour les . Répartition : 60% : augmentation des capacités de production (sites de Catane, Agrate, Crolles ). 40% : recherche et développement .

: Objectif : renforcer l’autonomie européenne dans un secteur stratégique.

Un coup de pouce européen pour les puces Un financement ciblé sur l’innovation et la production 500 M€ (sur 1 Md€ total) seront utilisés pour : Moderniser les usines en Italie (Catane, Agrate) et en France (Crolles). Développer de nouvelles technologies (puces avancées, efficacité énergétique).

(sur 1 Md€ total) seront utilisés pour : Contexte : l’UE cherche à réduire sa dépendance aux semi-conducteurs asiatiques et américains. Un investissement clé pour la souveraineté technologique STMicroelectronics est un acteur majeur en Europe, avec des centres de R&D et des usines de production intégrées.

en Europe, avec des et des intégrées. Ce prêt s’inscrit dans le plan européen de relance des semi-conducteurs, face à la pénurie mondiale et à la concurrence internationale. FAQ 1. Pourquoi la BEI finance-t-elle STMicroelectronics ? Pour soutenir l’industrie européenne des semi-conducteurs, réduire les dépendances et accélérer l’innovation. 2. Comment seront utilisés les 500 M€ ? 60% : production (capacités supplémentaires).

: (capacités supplémentaires). 40% : R&D (nouvelles technologies). 3. Quels sites bénéficieront de ces fonds ? Catane et Agrate (Italie), Crolles (France). 4. Pourquoi l’action recule-t-elle malgré cette bonne nouvelle ? Les marchés pourraient anticiper des coûts élevés ou un délai avant les retombées financières. 5. Quel est l’enjeu pour l’Europe ? Sécuriser l’approvisionnement en puces, critiques pour l’automobile, l’électronique et la défense. 6. Quand la deuxième tranche sera-t-elle débloquée ? Non précisé, mais le milliard d’euros sera alloué progressivement, selon les besoins. 7. STMicroelectronics est-il le seul bénéficiaire de ce type de financement ? Non, d’autres acteurs européens (comme Infineon) bénéficient aussi de soutiens publics pour les semi-conducteurs.

