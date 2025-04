Strategy enregistre une perte de 5,9 milliards de dollars après un changement de méthode comptable lié au bitcoin

Les actions de Strategy Inc. ont chuté de 5 % lundi après l'annonce d'une perte non réalisée de 5,9 milliards de dollars au premier trimestre, suite à l'adoption de nouvelles normes comptables exigeant que le bitcoin soit évalué aux prix du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La société, anciennement MicroStrategy, classait auparavant ses bitcoins en tant qu'actifs incorporels, ce qui ne permettait de comptabiliser que les pertes et non les gains, à moins que les jetons ne soient vendus. Ce changement comptable intervient alors que le bitcoin a effacé la quasi-totalité des gains enregistrés depuis l'élection de Trump en novembre. Environ 1 milliard de dollars de pertes proviennent d'achats récents, Strategy ayant dépensé 7,79 milliards de dollars en bitcoins pour la seule année 2025. Malgré cette perte, le changement comptable augmentera les bénéfices non distribués de près de 13 milliards de dollars. Le cours de l'action de Strategy reflète étroitement les mouvements du bitcoin, servant de valeur de substitution à la crypto-monnaie. Avec environ 41,8 milliards de dollars de bitcoins détenus à l'horizon 2025, la valeur de marché de la société est très influencée par les fluctuations du cours du bitcoin, amplifiant à la fois les gains et les pertes par rapport aux investissements directs dans le bitcoin. Cette corrélation a fait de Strategy un véhicule populaire auprès des investisseurs qui cherchent à s'exposer au bitcoin par le biais des marchés traditionnels. La société a averti qu'elle pourrait ne pas redevenir rentable dans les périodes à venir et que la baisse de la valeur du bitcoin pourrait affecter sa capacité à faire face à ses obligations financières. Strategy a déclaré une dette de 8,22 milliards de dollars au 31 mars. Depuis que Strategy est devenue la première société cotée à adopter le bitcoin comme stratégie d'allocation du capital en 2020, le cours de son action a augmenté de plus de 2 200 %. Strategy (D1) Le cours de l'action trade actuellement en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Le RSI présente une divergence baissière à court terme avec un plus haut plus bas, tandis que la MACD affiche une tendance à la baisse après un croisement baissier. Source : xStation

