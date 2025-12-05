Points clés Swiss Re perd 5,05% à 131,50 CHF , en queue du SMI , après des objectifs 2026 décevants .

perd à , en queue du , après des . Bénéfice net 2026 : 4,5 Md$ (vs consensus à 4,68 Md$ ).

: (vs consensus à ). Rachats d’actions : 500 M$ en 2026 (vs 1 Md$ attendu), conditionnés à un bénéfice 2025 ≥ 4,4 Md$ .

: en 2026 (vs attendu), conditionnés à un bénéfice 2025 ≥ . Réassurance vie/santé (L&H Re) : 1,7 Md$ de bénéfice net (vs 1,9 Md$ attendu).

: de bénéfice net (vs attendu). Dividende : croissance annuelle de 7%+ sur 2 ans ; ROE visé > 14% .

: croissance annuelle de sur 2 ans ; visé > . Scor recule aussi de 1,05% à 26,38 € à Paris.

Des prévisions 2026 en retrait par rapport aux attentes Un bénéfice net inférieur au consensus Swiss Re a présenté un objectif de bénéfice net 2026 à 4,5 Md$, en dessous du consensus (4,68 Md$). Cette annonce a déçu les investisseurs, déjà sensibles à la rentabilité du secteur. Réassurance dommages : performance conforme Ratio combiné (indice de rentabilité) < 85% pour la réassurance dommages (en ligne avec les attentes).

(indice de rentabilité) pour la réassurance dommages (en ligne avec les attentes). Corporate Solutions : ratio combiné < 91% (stable, conforme aux prévisions). L&H Re (vie/santé) en dessous des attentes Bénéfice net 2026 : 1,7 Md$ (vs 1,9 Md$ attendu).

: (vs attendu). Bénéfice 2025 : 1,6 Md$ (confirmé). Un programme de rachats d’actions jugé insuffisant 500 M$ de rachats en 2026 (vs 1 Md$ attendu) Le programme représente 1% de la capitalisation , bien en dessous des attentes (RBC) .

, bien en dessous des . Condition : réalisation d’un bénéfice 2025 ≥ 4,4 Md$. Dividende et ROE maintenus Croissance du dividende : +7%+ par an sur 2 ans.

: sur 2 ans. ROE (rendement des capitaux propres) : > 14% (objectif pluriannuel). Un discours rassurant, mais des marchés sceptiques Déclaration du DG Andreas Berger (DG) : « Swiss Re est plus solide, avec des bénéfices résilients et une plateforme data/IA renforcée. Nous restons concentrés sur nos marchés principaux, soutenus par une croissance structurelle. » Analyse des analystes UBS : les ratios de rentabilité (damages, Corporate Solutions) sont conformes , mais le manque à gagner sur L&H Re et les rachats limités pèsent sur le titre.

: les ratios de rentabilité (damages, Corporate Solutions) sont , mais le et les pèsent sur le titre. RBC : le montant des rachats (500 M$) est inférieur aux attentes (1 Md$). FAQ 1. Pourquoi Swiss Re chute-t-il en Bourse ? Le bénéfice net 2026 (4,5 Md$) et les rachats d’actions (500 M$) sont inférieurs aux attentes. 2. Quel est l’objectif de bénéfice net pour 2026 ? 4,5 Md$, contre un consensus à 4,68 Md$. 3. Pourquoi les rachats d’actions déçoivent-ils ? Le marché attendait 1 Md$, mais Swiss Re a annoncé 500 M$ (1% de la capitalisation). 4. Comment évolue la réassurance vie/santé ? Bénéfice net 2026 : 1,7 Md$ (vs 1,9 Md$ attendu). 5. Quels sont les objectifs pour le dividende et le ROE ? Dividende : +7%+ par an sur 2 ans.

: sur 2 ans. ROE : > 14%. 6. Qu’en est-il de Scor ? Le titre Scor recule de 1,05% à 26,38 €, dans un contexte de méfiance sectorielle. 7. Swiss Re confirme-t-il ses objectifs 2025 ? Oui, avec un bénéfice net ≥ 4,4 Md$.

