Ouverture US : Les indices en hausse après les données PCE 🗽

Les indices américains poursuivent leur progression, avec le secteur technologique (semi-conducteurs, Big Tech) et les financières en tête. Les données de l’Université du Michigan ont montré une baisse des anticipations d’inflation plus forte que prévu, tant à un an qu’à cinq ans. Parallèlement, l’indice PCE est ressorti exactement conforme aux attentes, à 2,8% sur un an en octobre. Des chiffres à ces niveaux semblent favorables pour les marchés, d’autant que la consommation des ménages est restée solide, ne manquant les attentes qu’à la marge en termes réels avec une variation mensuelle nulle.
- La rencontre entre le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent s’est vraisemblablement bien déroulée, les responsables chinois ayant publié ensuite une déclaration positive soulignant leur volonté d’élargir le champ de la coopération avec les États-Unis.
- Par ailleurs, la nouvelle stratégie annoncée par le Pentagone prévoit que l’Europe prenne en charge la majorité des dépenses de défense de l’OTAN d’ici 2027, tout en visant à réduire le risque d’un conflit potentiel autour de Taïwan.
Contrats à terme Nasdaq 100 (US100, D1)
Source: xStation5
Source: xStation5
Actualités d'entreprises
Rubrik – Les actions de Rubrik ont bondi de près de 19% après que la société de gestion de données cloud a publié des résultats très supérieurs aux attentes des analystes. Au troisième trimestre fiscal, l’entreprise a généré un bénéfice ajusté de 10 cents par action pour un chiffre d’affaires de 350 millions de dollars. À titre de comparaison, le consensus LSEG anticipait une perte de 17 cents par action et des revenus de 320 millions de dollars, faisant de la publication de Rubrik une surprise très positive.
Cooper Companies – Les actions du fabricant de dispositifs médicaux ont grimpé de plus de 13% après la publication de résultats trimestriels solides. L’entreprise a également relevé ses prévisions de bénéfice annuel et mis à jour son objectif de flux de trésorerie disponible à long terme à plus de 2,2 milliards de dollars. Le marché a accueilli ces annonces avec enthousiasme.
Ulta Beauty – Le titre Ulta Beauty a gagné environ 6% après que le détaillant de produits de beauté a relevé ses prévisions de ventes annuelles. L’entreprise prévoit désormais des ventes nettes de 12,3 milliards de dollars, dépassant la fourchette précédente de 12,0 à 12,1 milliards. Le bénéfice par action est désormais attendu entre 25,20 et 25,50 dollars, contre une estimation antérieure de 23,85 à 24,30 dollars.
SoFi Technologies – Les actions de SoFi ont reculé de 5% après que la fintech a annoncé une offre publique souscrite de 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires. Les investisseurs ont réagi avec prudence, préoccupés par un risque potentiel de dilution pour les actionnaires existants.
Netflix et Warner Bros. Discovery – Les actions de Netflix et de Warner Bros. Discovery ont respectivement reculé d’environ 3% et 1% après que le géant du streaming a annoncé vendredi avoir accepté d’acquérir WBD pour 27,75 dollars par action. Le marché a affiché un net refroidissement du sentiment malgré l’importance de cette opération dans le secteur. Les actions Netflix se redressent après l’ouverture, bien qu’elles restent environ 10% sous leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours.
Source: xStation5
Résumé quotidien : Wall Street termine la semaine avec un gain modéré 🗽 Les crypto-monnaies reculent
Le gaz naturel (NATGAS) bondit de 5 %🔎
Baker Hughes : Les forages repartent à la hausse aux États-Unis et au Canada
Le Bitcoin perd 3 % 📉
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."