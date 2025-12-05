Ouverture US : Les indices en hausse après les données PCE 🗽

Les indices américains poursuivent leur progression, avec le secteur technologique (semi-conducteurs, Big Tech) et les financières en tête. Les données de l’Université du Michigan ont montré une baisse des anticipations d’inflation plus forte que prévu, tant à un an qu’à cinq ans. Parallèlement, l’indice PCE est ressorti exactement conforme aux attentes, à 2,8% sur un an en octobre. Des chiffres à ces niveaux semblent favorables pour les marchés, d’autant que la consommation des ménages est restée solide, ne manquant les attentes qu’à la marge en termes réels avec une variation mensuelle nulle.

Contrats à terme Nasdaq 100 (US100, D1)

Source: xStation5

Source: xStation5

Rubrik – Les actions de Rubrik ont bondi de près de 19% après que la société de gestion de données cloud a publié des résultats très supérieurs aux attentes des analystes. Au troisième trimestre fiscal, l’entreprise a généré un bénéfice ajusté de 10 cents par action pour un chiffre d’affaires de 350 millions de dollars. À titre de comparaison, le consensus LSEG anticipait une perte de 17 cents par action et des revenus de 320 millions de dollars, faisant de la publication de Rubrik une surprise très positive.

Cooper Companies – Les actions du fabricant de dispositifs médicaux ont grimpé de plus de 13% après la publication de résultats trimestriels solides. L’entreprise a également relevé ses prévisions de bénéfice annuel et mis à jour son objectif de flux de trésorerie disponible à long terme à plus de 2,2 milliards de dollars. Le marché a accueilli ces annonces avec enthousiasme.

Ulta Beauty – Le titre Ulta Beauty a gagné environ 6% après que le détaillant de produits de beauté a relevé ses prévisions de ventes annuelles. L’entreprise prévoit désormais des ventes nettes de 12,3 milliards de dollars, dépassant la fourchette précédente de 12,0 à 12,1 milliards. Le bénéfice par action est désormais attendu entre 25,20 et 25,50 dollars, contre une estimation antérieure de 23,85 à 24,30 dollars.

SoFi Technologies – Les actions de SoFi ont reculé de 5% après que la fintech a annoncé une offre publique souscrite de 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires. Les investisseurs ont réagi avec prudence, préoccupés par un risque potentiel de dilution pour les actionnaires existants.

Netflix et Warner Bros. Discovery – Les actions de Netflix et de Warner Bros. Discovery ont respectivement reculé d’environ 3% et 1% après que le géant du streaming a annoncé vendredi avoir accepté d’acquérir WBD pour 27,75 dollars par action. Le marché a affiché un net refroidissement du sentiment malgré l’importance de cette opération dans le secteur. Les actions Netflix se redressent après l’ouverture, bien qu’elles restent environ 10% sous leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours.