Points clés Saab et Airbus discutent d’une collaboration sur des avions de combat sans pilote (« ailiers loyaux »), destinés à soutenir les chasseurs Eurofighter Typhoon et Gripen E .

et discutent d’une sur des (« ailiers loyaux »), destinés à soutenir les chasseurs et . Cette initiative intervient alors que le projet européen SCAF (100 Md€ investis en 8 ans) est fragilisé par des retards et des divergences .

(100 Md€ investis en 8 ans) est . Guillaume Faury (Airbus) évoque des « bonnes perspectives » de coopération avec Saab sur les drones.

(Airbus) évoque des de coopération avec Saab sur les drones. Saab confirme vouloir conserver sa capacité à produire des chasseurs , tout en explorant d’autres options.

confirme vouloir , tout en explorant d’autres options. Cours en Bourse : Airbus +1% à Paris (mais -2,5% sur la semaine), Saab +3,3% à Stockholm.

Une réponse aux défis du SCAF et aux besoins opérationnels Des drones pour compléter les flottes existantes Les deux groupes étudient le développement de drones collaboratifs, capables d’opérer en essaims aux côtés de chasseurs pilotés. Ces « ailiers loyaux » pourraient : Étendre les capacités des avions de combat (reconnaissance, frappe, leurrage).

des avions de combat (reconnaissance, frappe, leurrage). Réduire les coûts et les risques pour les pilotes.

pour les pilotes. Renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe, face aux incertitudes du SCAF. Un contexte marqué par les retards du SCAF Le programme SCAF (Future Combat Air System), qui associe Airbus, Dassault et Indra, accumule retards et désaccords industriels. Après 100 milliards d’euros investis en 8 ans, son avenir reste incertain, poussant les acteurs à explorer des solutions alternatives. Saab et Airbus : une complémentarité stratégique Des intérêts convergents, mais des ambitions distinctes Airbus cherche à diversifier ses partenariats et à renforcer son expertise dans les systèmes autonomes, après des problèmes logiciels et industriels récents.

cherche à et à dans les systèmes autonomes, après des récents. Saab souhaite maintenir son indépendance dans la production de chasseurs (Gripen), tout en élargissant son offre avec des drones. Déclarations des dirigeants Guillaume Faury (Airbus) a confirmé l’intérêt pour une coopération avec Saab sur les drones, sans préciser de calendrier. Saab, de son côté, ne ferme aucune porte, mais insiste sur sa volonté de rester un acteur clé dans la fabrication de chasseurs. FAQ 1. Quel est l’objet de la collaboration entre Saab et Airbus ? Développer des drones de combat collaboratifs (« ailiers loyaux ») pour accompagner les Typhoon et Gripen E. 2. Pourquoi cette initiative maintenant ? Le projet SCAF (100 Md€, 8 ans) est bloqué par des retards et des divergences, incitant les industriels à chercher des solutions parallèles. 3. Qu’est-ce qu’un "ailier loyal" ? Un drone autonome ou semi-autonome, conçu pour opérer en coordination avec des avions de combat pilotés (reconnaissance, appui, protection). 4. Quel est l’impact sur le SCAF ? Cette collaboration pourrait marginaliser le SCAF si les États européens privilégient des solutions plus rapides et moins coûteuses. 5. Comment réagissent les marchés ? Airbus : +1% jeudi, mais -2,5% sur la semaine (problèmes logiciels et qualité).

: jeudi, mais sur la semaine (problèmes logiciels et qualité). Saab : +3,3% à Stockholm, signe d’optimisme sur cette coopération. 6. Saab abandonne-t-il la production de chasseurs ? Non, le groupe réaffirme sa volonté de conserver sa capacité à fabriquer des avions comme le Gripen E. 7. Quels sont les prochains étapes ? Aucun détail précis n’a été donné, mais les discussions portent sur des technologies communes et des partenariats industriels.

