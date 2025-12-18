Taiwan commande 5 avions A350 à Airbus

Points clés China Airlines commande cinq Airbus A350-1000 additionnels, portant son total à 15 appareils de ce type.

Airbus engrange parallèlement une commande majeure de 100 hélicoptères militaires pour l’Espagne, renforçant sa visibilité dans le secteur de la défense.

China Airlines est la compagnie aérienne nationale de Taïwan. Basée à Taipei, elle opère un vaste réseau international reliant l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie. La compagnie dispose déjà d’une flotte long-courrier moderne, notamment composée de 15 Airbus A350-900, utilisés sur ses principales liaisons intercontinentales. Une nouvelle étape dans la stratégie de croissance long-courrier Avec cette nouvelle commande ferme de cinq Airbus A350-1000, China Airlines porte son carnet de commandes total pour cette version à 15 appareils. Selon son président Kao Shing-Hwang, cette décision s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement à long terme de la compagnie, visant à renforcer sa compétitivité sur le long-courrier, moderniser sa flotte et offrir une expérience passagers améliorée. Airbus souligne de son côté que cette commande illustre la pertinence de l’A350-1000, reconnu pour son efficacité énergétique, son autonomie pouvant atteindre 9 800 milles nautiques et son confort cabine de nouvelle génération. L’appareil affiche un avantage d’environ 25 % en consommation de carburant et en émissions de CO₂ par rapport aux avions de génération précédente et est déjà compatible avec jusqu’à 50 % de carburant d’aviation durable (SAF). Airbus consolide sa présence dans la défense avec une commande historique en Espagne En parallèle de cette annonce dans l’aviation commerciale, Airbus Helicopters a été sélectionné par le ministère espagnol de la Défense pour la fourniture de 100 hélicoptères dans le cadre du Plan national hélicoptères. Cette commande, la plus importante jamais passée par la Direction générale de l’armement et du matériel (DGAM), couvre quatre modèles – H135, H145M, H175M et NH90 – destinés aux trois branches des forces armées espagnoles. Au-delà du renforcement des capacités opérationnelles de l’Espagne, ce programme consolide l’empreinte industrielle d’Airbus dans le pays, notamment sur le site d’Albacete, avec la création de plus de 300 emplois directs, le développement de nouveaux centres de formation et de personnalisation militaire, ainsi qu’un pôle d’expertise numérique orienté cybersécurité et outils digitaux. Airbus (D1) Source: xstation5

