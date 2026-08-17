L'indice manufacturier Empire State de la région de New York progresse de 5 points pour atteindre 20,60 en août .

Le baril de Brent dépasse les 90 dollars suite aux menaces croissantes de blocage dans le détroit d'Ormuz.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans franchit 5,27 % , tandis que le taux japonais à 10 ans grimpe à 2,92 % .

4,72 %. C'est le niveau atteint par le rendement des obligations américaines à 10 ans en séance ce lundi 17 août. Les taux d'intérêt souverains reprennent leur marche en avant, entraînant des tensions inédites sur les places asiatiques. En parallèle, le cours du pétrole profite d'un regain d'inquiétude sur l'approvisionnement au Moyen-Orient. Ces mouvements s'inscrivent dans un calendrier économique allégé, incitant les investisseurs à ajuster leurs portefeuilles via des actions liées au secteur de l'énergie ou des valeurs financières.

Tensions extrêmes sur les rendements obligataires

La courbe américaine sous pression

Les T-Bonds américains subissent une nouvelle vague de ventes. Le rendement à 30 ans franchit le seuil des 5,27 % en séance, effaçant ses précédents sommets de la fin de semaine passée. Cette échéance de long terme se dirige désormais vers la barre technique des 5,30 %. Sur la même dynamique, le 10 ans américain, qui se stabilisait sous les 4,70 % depuis quelques jours, gagne 2 points de base pour s'établir à 4,72 %.

La partie courte de la courbe résiste davantage à la pression vendeuse. Le rendement à 2 ans parvient à préserver l'équilibre et se maintient autour de 4,17 %. L'Europe suit cette tendance haussière générale sur les emprunts d'État. Le Bund allemand à 10 ans avance de 2,5 points de base à 3,225 %, pendant que les OAT françaises se tendent dans les mêmes proportions pour atteindre 4,067 %.

Les mouvements se répercutent également sur les obligations souveraines britanniques et italiennes. Les titres transalpins grimpent de 2,7 points de base vers 4,0240 %. Au Royaume-Uni, le rendement des gilts à 10 ans prend 3 points de base pour approcher les 5,065 %. L'échéance à 30 ans s'envole à 5,82 %, son niveau le plus élevé enregistré depuis le pic historique du 18 mai dernier.

Le Japon face à une crise historique des taux

Le marché obligataire nippon enregistre des variations d'une ampleur inédite. Le titre à 10 ans, référence absolue du marché asiatique, bondit de 4,2 points de base pour marquer un nouveau record à 2,9200 %. Sur les maturités plus longues, le 30 ans grimpe de 2,2 points de base à 4,0700 %. Ce niveau se rapproche du record absolu de 4,155 % établi en mai dernier, tandis que le 40 ans culmine à 4,133 %.

Les investisseurs anticipent une nouvelle intervention restrictive de la Banque du Japon. Ce relèvement massif des rendements obligataires provoque des turbulences comptables majeures pour les institutionnels locaux. Les fonds de retraite japonais, massivement investis en obligations, font face à des pertes latentes dont les proportions s'annoncent abyssales.

Cette fragilité financière remet en cause la capacité de ces institutions à conserver leurs lignes d'obligations étrangères. Une liquidation forcée de leurs actifs en dollars accentuerait mécaniquement la pression sur les taux globaux. Les cambistes et les investisseurs internationaux surveillent cette dynamique de près sur le marché du Forex pour anticiper les flux de capitaux transfrontaliers.

Le cours du pétrole réagit au risque géopolitique

Flambée des prix du brut

Le marché des matières premières s'enflamme ce lundi en réaction aux tensions diplomatiques. Le baril de Brent de la mer du Nord franchit la barre des 90 dollars pour s'échanger à 90,25 $. De son côté, le brut léger américain WTI s'adjuge 1,6 % à 83,50 $. Ces hausses soudaines relancent le débat sur le coût de l'énergie à l'approche de la rentrée.

Cette progression rapide fait suite aux récentes déclarations de la présidence américaine. Donald Trump a affirmé ce week-end que le détroit d'Ormuz passerait sous juridiction américaine en cas d'escalade militaire, considérant l'Iran comme déjà vaincu. Téhéran a immédiatement répliqué en menaçant d'étendre le conflit à d'autres zones maritimes, comme le détroit de Bab-el-Mandeb.

Le détroit d'Ormuz voit transiter une part critique de la production mondiale d'or noir, à l'image du goulet d'étranglement géopolitique de Gibraltar. Tout blocage de cette voie logistique réduit drastiquement l'offre disponible pour les pays importateurs. Les opérateurs économiques se tournent vers les ETF sectoriels liés à l'énergie pour se positionner face à ce risque d'approvisionnement persistant.

L'économie américaine en toile de fond

L'agenda macroéconomique reste dégarni en ce milieu de mois d'août. Les opérateurs financiers ont néanmoins pris connaissance de la publication de l'indice manufacturier Empire State. Ce baromètre de l'activité industrielle dans la région de New York progresse de 5 points pour s'établir à 20,60 en août. Ce score représente un plus haut de quatre ans pour la région, dépassant largement les anticipations.

Les données publiées par la Fed de New York soulignent une progression solide des nouvelles commandes et des expéditions de marchandises. Les délais de livraison s'allongent toutefois de manière nette en raison de difficultés d'approvisionnement persistantes. Ces contraintes logistiques, couplées à la hausse des coûts liés au transport maritime, alimentent les pressions sur les prix à la production.

Les marchés financiers focalisent désormais leur attention sur les prochaines publications officielles des banques centrales. Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, les fameuses minutes du FOMC, est attendu ce mercredi. Ce document dictera la prochaine trajectoire des taux d'intérêt et donnera le tempo pour la fin du troisième trimestre.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent actuellement les rendements obligataires ? Les rendements obligataires réagissent aux anticipations de politique monétaire des banques centrales, notamment la Fed et la Banque du Japon, ainsi qu'aux indicateurs macroéconomiques mesurant l'inflation et la croissance mondiale.

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il ce mois-ci ? Le cours du pétrole grimpe en raison des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Les craintes d'un blocage partiel ou total du détroit d'Ormuz menacent directement les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Comment les investisseurs s'exposent-ils aux variations des taux d'intérêt ? La couverture contre la hausse des taux d'intérêt s'opère généralement via des obligations de plus courte maturité, des valeurs bancaires bénéficiant d'une marge d'intérêt élargie, ou des véhicules indiciels spécifiques comme les ETF.